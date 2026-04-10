Operar Air Liquide - AIfr CFD

Sobre L'Air Liqud Soct Ae pr l'Edeetl'EndsPsGe

L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE es una compañía con sede en Francia, que participa en el suministro de gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud con presencia en más de 80 países. Los segmentos de la Compañía incluyen Gas y Servicios, Ingeniería y Construcción, y Mercados Globales y Tecnologías. La actividad de Gas y Servicios está organizada en cuatro regiones geográficas: Europa, América, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África. El segmento de Gas y Servicios incluye cuatro líneas de negocio, que abarcan Grandes industrias, Clientes industriales, Salud y Electrónica. El segmento de Ingeniería y Construcción diseña, desarrolla y construye plantas de producción de gas industrial para la Empresa y terceros. También diseña y fabrica plantas en sector tradicional, renovable y de energías alternativas. El segmento de Mercados Globales y Tecnologías comprende advanced Business & Technologies (aB&T) y Air Liquide Maritime. La Compañía también opera a través de Skagerak Naturgass AS y Sogo Sangyo Kabushiki Kaisha.

El precio actual de la acción Air Liquide en tiempo real es 188.1 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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