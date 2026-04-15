Operar ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil - SCO CFD

Sobre ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

El fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, en condiciones normales de mercado, en cualquiera de los Instrumentos Financieros (incluidos los acuerdos de permuta financiera, los contratos de futuros, los contratos a plazo y los contratos de opciones) basados en el petróleo dulce WTI. Este ETF ofrece un apalancamiento corto diario 2 veces superior al subíndice Dow Jones-UBS Crude Oil, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para los inversores con una perspectiva bajista a corto plazo para el petróleo. Los inversores deben tener en cuenta que el apalancamiento de SCO se restablece diariamente, lo que da lugar a la acumulación de beneficios cuando se mantiene durante varios periodos.

El precio actual de la acción ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil en tiempo real es 7.75 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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