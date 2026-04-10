Operar Air France-Klm - AFp CFD

Sobre Air France KLM SA

Air France KLM-SA es una compañía aérea. La empresa se dedica al transporte de pasajeros. Sus actividades incluyen también la carga, el mantenimiento aeronáutico y otras actividades relacionadas con el transporte aéreo, incluido el catering. Los dos subgrupos de la Compañía, Air France y KLM, tienen un programa de fidelización, Flying Blue, que permite a los socios adquirir millas al volar con compañías aéreas asociadas o a partir de transacciones con socios no aéreos. Sus actividades incluyen el transporte de pasajeros, el transporte de carga, el mantenimiento y otras actividades. La red de la Compañía se organiza en torno a los centros de operaciones de París-Charles de Gaulle y Ámsterdam-Schiphol. Con estos dos hubs, la Compañía conecta Europa con el resto del mundo, con aproximadamente 320 destinos en más de 115 países. Transavia, la filial de la Compañía, opera en los Países Bajos y en Francia, dirigida a los clientes de ocio de media distancia, así como a través de sus vuelos chárter y operadores turísticos.

El precio actual de la acción Air France-Klm en tiempo real es 10.055 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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