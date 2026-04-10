Operar Affiliated Managers Group - AMG CFD

Sobre Affiliated Managers Group, Inc.

Affiliated Managers Group, Inc. es una empresa global independiente de gestión de inversiones. La empresa se centra en la inversión en un conjunto diverso de empresas de inversión propiedad de sus socios, que la empresa denomina Afiliados. A través de sus Afiliados, ofrece una diversa gama de estrategias orientadas a la rentabilidad, diseñadas para ayudar a los clientes institucionales, minoristas y de alto patrimonio neto de todo el mundo a alcanzar sus objetivos de inversión. La Sociedad ofrece capacidades de gestión de inversiones a inversores minoristas a través de servicios de asesoramiento y subasesoramiento a fondos de inversión orientados a la rentabilidad, Organismos de Inversión Colectiva de Valores Mobiliarios (OICVM), fideicomisos de inversión colectiva y otros productos minoristas. También presta servicios de gestión de inversiones y de asesoramiento personalizado en materia de inversiones y servicios fiduciarios a particulares de alto patrimonio, familias, fundaciones benéficas y cuentas gestionadas individualmente, directamente y a través de intermediarios, incluidas empresas de corretaje u otros patrocinadores.

El precio actual de la acción Affiliated Managers Group en tiempo real es 284.21 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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