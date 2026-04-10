Operar ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. - ACS CFD

Sobre ACS Actividades de Constrccn y Srvcos SA

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A., anteriormente ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, es una sociedad controladora radicada en España que se dedica principalmente al sector de la construcción y la ingeniería, así como a las comunicaciones. El negocio de la empresa se divide en tres segmentos: Construcción, que incluye obras de construcción civil, edificios residenciales y no residenciales, actividades de concesión, minería y bienes raíces; Servicios industriales, que se dedica a los sectores de ingeniería, instalación y mantenimiento de infraestructuras industriales de energía, comunicación y sistemas de control; y Medioambiente, que comprende servicios tales como limpieza urbana, recolección y transporte de residuos, reciclado de residuos, gestión comercial e industrial de circulación del agua y paisajismo urbano.

El precio actual de la acción ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. en tiempo real es 120.47 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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