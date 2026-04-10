Operar Accor - AC CFD

Sobre Accor SA

Accor SA es una operadora hotelera con sede en Francia. La Compañía ofrece a sus clientes, socios y empleados su capacidad dual como operadora y franquiciante (HotelServices) y propietaria de un hotel e inversionista (HotelInvest) y un portafolio de marcas que abarcan el espectro de establecimientos de lujo, de categoría media y económicos. También ofrece un programa de mercado y fidelización y su programa PLANET 21. Sus segmentos son HotelServices y HotelInvest. Opera en Francia; Europa (excepto Francia y zona mediterránea); el Mediterráneo, Medio Oriente y África; Asia-Pacífico y América. Sus otros negocios incluyen departamentos corporativos y el negocio de casinos. La Compañía opera estos negocios en su segmento de Multimarca. La Compañía ofrece su grupo de empresas de gestión de hotelería, adquisiciones, gestión de efectivo, tecnología de la información y servicios de publicidad, así como diversos servicios de asesoramiento. Opera a través de VeryChic y Availpro.

El precio actual de la acción Accor en tiempo real es 45.03 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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