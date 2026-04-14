Operar Accenture - ACN CFD

Sobre Accenture Plc

ACCENTURE PLC es una empresa de servicios profesionales que atiende a clientes en diversas industrias y en regiones geográficas, incluidas América del Norte, Europa y mercados de crecimiento. Presta servicios de consultoría de gestión y tecnología. Sus segmentos incluyen Comunicaciones, Medios y Tecnología; Servicios financieros; Salud y Servicio Público; Productos, y Recursos. El segmento de Comunicaciones, Medios y Tecnología sirve a las industrias de comunicaciones, electrónica, tecnología, medios y entretenimiento. El segmento de Servicios Financieros sirve a las industrias bancarias, de capitales y de seguros. El segmento de Servicios públicos y de salud atiende a proveedores y proveedores de servicios de salud, así como a departamentos y agencias gubernamentales, organizaciones de servicios públicos, instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. El segmento de Recursos sirve productos químicos, energía, productos forestales, metales y minería, servicios públicos e industrias relacionadas. También ofrece servicios de publicidad digital.

El precio actual de la acción Accenture en tiempo real es 190.3 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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