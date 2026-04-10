Operar Abercrombie & Fitch Co. - ANF CFD

Sobre Abercrombie & Fitch Co.

Abercrombie & Fitch Co. es un minorista especializado que vende principalmente sus productos a través de tiendas y operaciones directas al consumidor, así como a través de diversos acuerdos de venta al por mayor, franquicias y licencias. La Campania opera a través de dos segmentos Abercrombie, la cual incluye la marca Abercrombie & Fitch y Abercrombie kids y Hollister, el cual incluye las marcas Hollister y Gilly Hicks de la Compañía. La Compañía ofrece una variedad de productos de indumentaria, que incluyen tops de puntos, camisas tejidas, camisetas graficas, forros polares, suéteres, vaqueros, pantalones tejidos, pantalones cortos, prendas de vestir exteriores, vestidos, prendas intimas y trajes de baño, y productos y accesorios para el cuidado personal para hombres, mujeres y niños bajo las marcas Abercrombie & Fitch, Abercrombie kids, Hollister y Gilly Hicks. La Compañía tiene operaciones en Norte América, Europa, Asia y Medio Oriente. A 28 de Enero, 2017, la Compañía opera 709 tiendas en los Estados Unidos y 189 tiendas fuera de los Estados Unidos.

El precio actual de la acción Abercrombie & Fitch Co. en tiempo real es 98.4 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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