Operar Borussia Dortmund - BVB CFD

Sobre Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA

Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA es una empresa alemana dedicada a la explotación del Ballspielverein Borussia (BVB), un club de fútbol profesional con sede en Dortmund, Alemania. El estadio del BVB, el Signal Iduna Park, es un estadio específico de fútbol con capacidad para unos 81.000 espectadores en los partidos de la Bundesliga (liga alemana) o para unos 66.000 espectadores en los partidos internacionales, que estipulan un público con todas las localidades. En la tribuna norte del estadio se encuentra también el Borussia Park, una instalación de hostelería distribuida en dos plantas que incluye un restaurante, un bar y un museo en el que se exponen los trofeos del club y se documenta su historia. En noviembre de 2013, la Sociedad absorbió por fusión sus filiales BVB Stadion Holding GmbH, BVB Beteiligungs-GmbH y BVB Stadion GmbH.

El precio actual de la acción Borussia Dortmund en tiempo real es 3.101 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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