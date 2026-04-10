Operar A O Smith - AOS CFD

Sobre A O Smith Corp

A. O. SMITH CORPORATION opera a través de dos segmentos: América del Norte y el Resto del Mundo. El segmento del Resto del Mundo de la Empresa se compone principalmente de China, Europa y la India. Ambos segmentos fabrican y comercializan líneas integrales de calentadores residenciales y comerciales de gas, calentadores sin tanque y calentadores eléctricos de agua, así como productos de tratamiento de agua. Ambos segmentos principalmente fabrican y comercializan en sus regiones del mundo respectivas. Su segmento de América del Norte fabrica y comercializa mundialmente equipos especiales de calefacción de agua comercial, calderas de condensación y sin condensación y tanques de sistemas de agua. También fabrica y comercializa en China productos de purificación de aire residenciales. Sirve a los mercados residenciales y comerciales en América del Norte con una gama de productos, que incluyen calentadores de agua, calderas y otros. Suministra calentadores de agua para el mercado residencial en China con una amplia oferta de productos, incluyendo unidades eléctricas, de gas, de gas sin tanque, bombas de calor y solares, así como calderas de condensación.

El precio actual de la acción A O Smith en tiempo real es 65.9 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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