Operar A.G.BARR PLC - BAG CFD

Sobre A G Barr PLC

A.G. BARR p.l.c. es una empresa con sede en el Reino Unido, que se dedica al negocio de las bebidas no alcohólicas. La empresa opera a través de tres segmentos: Refrescos carbonatados, Refrescos sin gas y agua, y Funkin. La cartera de marcas de la empresa incluye IRN-BRU, Rubicon, Strathmore, Bundaberg, Snapple, San Benedetto, Barr, Funkin, D'N'B, Xyber, Tizer, Simply, OMJ! y Barr Flavours. La empresa ofrece una gama de productos, como Diet Cola, Lemonade, Ginger Beerm, Diet Lemonade, Orangeade, Pineapple, Red Kola, Xtra Cola, Bubblegum, Cherryade, Cola y Cream Soda.

El precio actual de la acción A.G.BARR PLC en tiempo real es 6.4735 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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