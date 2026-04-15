Operar 10x Genomics, Inc. - TXG CFD

Sobre 10X Genomics Inc

10x Genomics, Inc. es una empresa de tecnología de ciencias de la vida. Las soluciones integradas de la empresa incluyen instrumentos, consumibles y software para analizar sistemas biológicos. Sus productos incluyen Chromium Single Cell Gene Expression, Single Cell Immune Profiling, Single Cell assay for transposase accessible chromatin (ATAC) + Gene Expression, Single Cell ATAC, Spatial Gene Expression, Spatial Multiomics, y Targeted Gene Expression. Sus instrumentos incluyen Chromium X Series, Chromium Connect y Chromium Controller. Su tecnología Next GEM, que incluye chips y reactivos compatibles, se ofrece para la cartera de productos unicelulares. Su cartera de consumibles incluye chips microfluídicos, portaobjetos, reactivos y otros consumibles para sus soluciones Visium y Chromium. Las aplicaciones de la empresa incluyen el cribado de repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas (CRISPR), la citometría multiómica y el mapeo de receptores inmunitarios.

El precio actual de la acción 10x Genomics, Inc. en tiempo real es 25.19 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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