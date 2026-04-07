Estrategia de trading de la media móvil de Hull

Aunque los operadores pueden idear varias formas de utilizar el indicador, algunas de las estrategias de mayor popularidad de la media móvil de Hull incluyen el cruce y la ruptura.

Estrategia de cruce de la media móvil de Hull

La estrategia de cruce de la HMA consiste en utilizar dos plazos de HMA diferentes, uno de período más corto y otro de período más largo, para generar señales de trading cuando estas se cruzan.

Los traders que utilicen esta estrategia aplicarían dos indicadores de media móvil de Hull a su gráfico de precios, siendo uno de ellos de un período más corto (p. ej.: 10 periodos) y el otro de un período más largo (p. ej.: 50 periodos). La HMA corta responderá más rápidamente a los cambios de precios, mientras que la HMA larga proporcionará una representación más suave de la tendencia general.

El concepto principal detrás de la estrategia de cruce de HMA es identificar puntos potenciales de entrada y salida según la interacción entre las dos líneas de HMA. La HMA corta señala una posible tendencia alcista cuando cruza por encima de la HMA larga. Por el contrario, la HMA corta sugiere una posible tendencia bajista cuando cruza por debajo de la HMA larga.

Para mejorar la precisión de la estrategia de cruce de la HMA, los traders pueden considerar la posibilidad de aplicar reglas o filtros adicionales. Por ejemplo, pueden optar por entrar en una operación de trading solo cuando el cruce se produzca junto con un aumento significativo del volumen de trading, lo que puede servir como confirmación adicional de la fortaleza de la tendencia. Además, la incorporación de otras herramientas de análisis técnico, como el RSI o el MACD, puede ayudar a confirmar la validez de las señales de cruce.

Estrategia de breakout o ruptura alcista de la media móvil de Hull

La estrategia de trading de breakout o ruptura alcista de HMA se centra en la identificación y el trading de rupturas de niveles de soporte o resistencia establecidos, los cuales pueden señalar el inicio de una tendencia fuerte.

El primer paso para implementar esta estrategia de HMA es identificar niveles significativos de soporte y resistencia en el gráfico de precios. Estos niveles suelen formarse cuando el precio alcanza un punto máximo o mínimo varias veces, lo cual crea una barrera horizontal. El indicador de media móvil Hull puede aplicarse al gráfico para ayudar a determinar la dirección general de la tendencia y calibrar la fuerza de la ruptura.

Una vez identificados los niveles de soporte y resistencia, los traders pueden supervisar la interacción del precio con estos niveles junto con la HMA. Se produce una ruptura cuando el precio supera el nivel de soporte o resistencia establecido, acompañado de la correspondiente confirmación de la HMA.

Por ejemplo, si el precio supera un nivel de resistencia y la HMA también se mueve por encima del nivel de resistencia, puede tratarse de una señal de ruptura alcista. Por el contrario, si el precio rompe por debajo de un nivel de soporte y la HMA le sigue, puede sugerir una posible ruptura bajista.

Para aumentar la fiabilidad de la estrategia de trading de ruptura de HMA, los traders pueden utilizar indicadores adicionales, como las bandas de Bollinger® o el rango verdadero medio (ATR).