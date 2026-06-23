OPI de Kraken: cómo hacer trading con acciones de Kraken
Conoce todo sobre Kraken y su anticipada OPI, incluidos los principales impulsores del negocio, la valoración potencial y cómo hacer trading con sus acciones mediante CFD cuando salga a bolsa.
¿Cuándo es la fecha de la OPI de Kraken?
A fecha de abril de 2025, Kraken no ha confirmado una fecha para su oferta pública inicial (OPI), pero los reportes sugieren que la cotización podría producirse a finales de 2025 o en 2026. Hace tiempo que se considera a la compañía como una de las principales candidatas a una OPI en el sector de las criptomonedas, especialmente tras el debut público de Coinbase en 2021.
Entre los factores que podrían afectar el momento concreto, se encuentran los siguientes:
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Condiciones del mercado: el apetito por las OPI de criptomonedas es muy sensible a las tendencias de los precios de bitcoin, a la confianza de los reguladores y a los ciclos de riesgo de los mercados de renta variable.
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Claridad normativa: La decisión de Kraken puede depender del resultado de varios casos reguladores de alto perfil en los EE. UU. y Europa.
- Desempeño corporativo: un aumento de los volúmenes de trading o la diversificación de productos podrían respaldar una valoración más favorable antes de la cotización.
¿Qué es Kraken?
Kraken es una bolsa de criptomonedas estadounidense fundada en 2011 por Jesse Powell. Permite a los usuarios comprar, vender y stakear una amplia gama de activos digitales, incluidos bitcoin, Ethereum y altcoins. Kraken es conocida por su enfoque en la seguridad y su gran liquidez, y es una de las bolsas que más tiempo lleva operando en el sector.
A fecha de 2025, Kraken presta servicio a más de 9 millones de clientes en más de 190 países, con un volumen medio diario de trading que oscila entre 500 y 1,000 millones de dólares, dependiendo de las condiciones del mercado. La compañía emplea a unas 2,300 personas en todo el mundo y ofrece soporte para más de 200 criptomonedas y tókenes. Su plataforma se dirige tanto a traders minoristas como institucionales, con productos que abarcan el trading al contado y con margen, futuros, staking y servicios de custodia.
Principales hitos
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2011: Kraken se funda en San Francisco
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2013: se convierte en una de las primeras bolsas en superar una auditoría verificable criptográficamente
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2020 obtiene en Wyoming la autorización para operar en los EE. UU. como institución de depósito con fines especiales.
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2022: Kraken lanza su mercado de NFT y amplía sus servicios de staking
- 2024 supera los 10 millones de usuarios en todo el mundo en un contexto de creciente adopción institucional
¿Cuál es la fuente de ingresos de Kraken?
Kraken gana dinero ofreciendo una amplia gama de servicios financieros y de trading de criptomonedas tanto a clientes minoristas como institucionales. Aunque la mayor parte de sus ingresos proceden de las comisiones por transacción, la plataforma se ha ido expandiendo hacia los servicios de staking, futuros y custodia, ampliando su base de ingresos a medida que madura el mercado de las criptomonedas. Sus beneficios están estrechamente ligados a los volúmenes de trading y a los precios de los activos, lo cual significa que los ciclos del mercado pueden tener un impacto significativo en la rentabilidad.
A continuación, se ofrece más información sobre las fuentes de ingresos de la compañía.
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Flujo de ingresos
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Descripción
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Tarifas de trading
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Comisiones cobradas por las órdenes de compra/venta de criptomonedas realizadas por clientes minoristas e institucionales.
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Staking y recompensas
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Obtiene una parte de las recompensas de staking distribuidas a los usuarios que stakean sus tókenes por medio de Kraken.
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Trading con margen y futuros
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Tarifas de productos apalancados y contratos perpetuos sobre los pares de criptomonedas soportados.
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Servicios de custodia y OTC
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Ingresos procedentes del almacenamiento seguro de activos y del trading extrabursátil de gran volumen.
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Herramientas institucionales
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Ingresos de Kraken Pro y soluciones a medida para fondos de cobertura, oficinas de gestión de patrimonios familiares y compañías.
Kraken utiliza una estructura de tarifas escalonadas, con costos más bajos para los traders de gran volumen. Aplica un modelo de creador-comprador que fomenta la liquidez cobrando tarifas más bajas a los creadores de mercado. Este planteamiento atrae a los clientes institucionales y contribuye a mantener libros de órdenes profundos en la plataforma.
Kraken también destaca por haberse convertido en la primera compañía de criptomonedas en recibir una licencia bancaria en los EE. UU., a través del marco SPDI de Wyoming. Esto le permite operar de forma más parecida a un banco tradicional, ofreciendo servicios de custodia y liquidación sin préstamo de reserva fraccionaria. Si se implanta con éxito, Kraken Bank podría servir de puente entre las criptomonedas y las finanzas tradicionales, ofreciendo cuentas criptonativas, pagos y, potencialmente, incluso productos de débito o crédito.
¿Qué podría influir en el precio en vivo de las acciones de Kraken?
Una vez que Kraken salga a bolsa, es probable que el precio de sus acciones refleje tanto la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas como la posición de la compañía en el mismo. Al ser una de las bolsas más consolidadas a escala mundial, la valoración de Kraken podría verse condicionada por el crecimiento de usuarios, la actividad de trading, la evolución de la normativa y la innovación de productos.
Sin embargo, su elevada exposición a los ciclos de las criptomonedas y la incertidumbre política podrían provocar fuertes oscilaciones en la cotización, especialmente en las primeras fases del trading.
Impulso del mercado de criptomonedas
Las fortunas de Kraken están estrechamente vinculadas al sentimiento general del mercado de criptomonedas. Si bitcoin y Ethereum entran en un ciclo alcista, Kraken podría ver mayores volúmenes de trading, mayores ingresos y entusiasmo de los inversionistas por sus acciones. Un aumento del interés por las altcoins o nuevos relatos sobre criptomonedas (como los tókenes de IA o los lanzamientos de capa 2) también podrían impulsar la actividad de los usuarios en la plataforma.
Por otro lado, si el mercado de las criptomonedas entra en una recesión prolongada, los volúmenes pueden caer y la confianza de los inversionistas en las perspectivas de crecimiento de Kraken podría debilitarse, arrastrando el precio de la acción.
Claridad normativa vs. represión
La evolución de la normativa podría suponer un importante viento de cola o de cara para Kraken. Un marco claro y favorable por parte de los reguladores estadounidenses o europeos podría validar el modelo de negocio de Kraken y abrir nuevas vías de ingresos, como el staking, la custodia o los valores tokenizados.
Sin embargo, si los legisladores imponen normas más estrictas o toman medidas enérgicas contra los intercambios centralizados, en particular en torno al staking o la clasificación de los activos como valores, los servicios básicos de Kraken podrían verse interrumpidos, y el precio de sus acciones podría reaccionar en consecuencia.
Volúmenes de trading y crecimiento de usuarios
Si Kraken registra un fuerte crecimiento de los usuarios activos y los volúmenes de transacciones, especialmente durante las subidas del mercado o el lanzamiento de productos, sus acciones podrían ganar tracción. La expansión a nuevas regiones o las asociaciones con agentes institucionales se considerarían probablemente impulsores de valor.
Por el contrario, el descenso de la participación de los usuarios, el estancamiento de los volúmenes o la caída de la cuota de mercado frente a rivales como Coinbase o Binance podrían generar un sentimiento bajista entre analistas e inversionistas.
Diversificación e innovación
Los inversionistas podrían recompensar a Kraken si logra expandirse más allá del trading al contado. El lanzamiento de nuevos productos, como futuros, opciones, mercados NFT o tarjetas de débito vinculadas a criptomonedas, podría crear nuevas fuentes de ingresos e impulsar el sentimiento. El impulso de Kraken hacia los servicios bancarios, a través de su carta SPDI de Wyoming, también puede atraer cobertura alcista.
Pero si estas iniciativas no prosperan, o si surgen problemas operativos en nuevos segmentos, el precio de la acción podría verse presionado.
Desempeño de la cotización pública y bombo publicitario de la OPI
Al igual que muchas OPI tecnológicas, el desempeño inicial del precio de las acciones de Kraken podría verse influido por la confianza del mercado y la mecánica de la OPI. La fuerte demanda durante la fase de constitución de la cartera y el éxito del primer día de trading pueden generar ganancias impulsadas por el impulso. Sin embargo, si el precio de la OPI es demasiado agresivo, o si los primeros inversionistas se desprenden rápidamente de su inversión, las acciones de Kraken podrían experimentar una alta volatilidad o descensos tras la OPI, especialmente en un entorno de aversión al riesgo para los valores de crecimiento.
Cómo hacer trading con acciones de Kraken mediante CFD
Si Kraken cotiza en bolsa, es posible que puedas operar con sus acciones como CFD. A continuación, te mostramos cómo hacerlo:
- Elige una plataformaCapital.com ofrece trading con CFD sobre miles de valores de todo el mundo, incluidas nuevas OPI y compañías relacionadas con las criptomonedas.
- Abra una cuentaRegístrate, verifica tu identidad y elige tus preferencias para hacer trading.
- Deposita fondos en tu cuentaDeposita fondos en tu cuenta. Haz trading únicamente con el capital que puedas permitirte arriesgar.
- Monitorea la OPIMonitorea las noticias sobre la OPI de Kraken, las actualizaciones normativas y los movimientos de precios una vez que las acciones coticen en bolsa.
- Haz trading con las accionesToma posiciones largas o cortas para especular con el precio. Utiliza órdenes stop-loss y take-profit para gestionar el riesgo.
Conoce más con nuestra guía sobre el trading con CFD.
¿Con qué otros valores cripto o fintech puedo hacer trading?
Aunque Kraken sigue siendo privada, hay varias compañías cotizadas con exposición a bolsas de criptomonedas, plataformas fintech e infraestructura blockchain:
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Coinbase (COIN): la mayor bolsa con sede en los EE. UU. y la pública más cercana comparable a Kraken
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Robinhood (HOOD) : app de trading con funciones de criptomoneda y una amplia base de clientes minoristas
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Block (SQ) : antigua Square, integra Bitcoin en los pagos y ofrece servicios cripto
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Riot Platforms (RIOT) : compañía minera de Bitcoin que sube con los precios de las criptomonedas
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Marathon Digital (MARA) : una de las mayores empresas mineras de Bitcoin de Norteamérica
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MicroStrategy (MSTR) : posee grandes cantidades de Bitcoin como parte de su tesorería corporativa
Consulta nuestra completa guía de trading con acciones para conocer más oportunidades.
Preguntas frecuentes
¿A quién pertenece Kraken?
Kraken es una compañía privada, fundada por Jesse Powell en 2011. Powell sigue siendo un accionista clave y una figura destacada en el espacio de las criptomonedas, aunque ahora la compañía está dirigida por el CEO David Ripley. Kraken ha obtenido financiación de diversos inversionistas a lo largo de los años, como Hummingbird Ventures, Blockchain Capital, Digital Currency Group y Tribe Capital. Dependiendo de cómo se estructure la OPI, estos primeros inversionistas pueden tener participaciones importantes.
¿Cuál es el valor de Kraken?
Kraken se valoró en unos 10,000 millones de dólares en su última ronda de financiación conocida, pero esa cifra podría aumentar o disminuir en función de las condiciones del mercado de criptomonedas y del apetito de los inversionistas en el momento de la OPI. Es probable que la valoración se compare con la de Coinbase, el rival de Kraken que cotiza en bolsa, con ajustes para tener en cuenta las diferencias en cuota de mercado, alcance del producto y exposición geográfica.
¿Cuándo será la OPI de Kraken?
Aún no hay fecha confirmada para la OPI, pero los conocedores del sector esperan que Kraken salga a bolsa en 2025 o 2026. El calendario podría depender de una combinación de fuertes condiciones del mercado de criptomonedas, una mayor claridad normativa y el desempeño de otras bolsas que cotizan en bolsa. La compañía ha manifestado anteriormente su interés por convertirse en una entidad cotizada en bolsa cuando el momento y el entorno sean los adecuados.
¿Puedo invertir en Kraken antes de la OPI?
La inversión en Kraken antes de la OPI suele limitarse a inversionistas institucionales o acreditados por medio de rondas privadas o transacciones en el mercado secundario. Algunas plataformas pueden ofrecer acceso a acciones pre-OPI, pero suelen implicar mayores riesgos, liquidez limitada y restricciones de elegibilidad. La mayoría de los inversionistas minoristas tendrán que esperar hasta la OPI para obtener exposición.
¿Estarán disponibles las acciones de Kraken para hacer trading con ellas mediante CFD?
Si Kraken cotiza en una bolsa pública, brókeres como Capital.com pueden ofrecer sus acciones como CFD (contrato por diferencias). Esto permite a los traders especular con los movimientos del precio de las acciones de Kraken sin poseer la acción subyacente y operar utilizando apalancamiento o tomar posiciones largas y cortas. La disponibilidad dependerá de la demanda del mercado y de la liquidez posterior a la cotización. Y recuerda: el apalancamiento puede amplificar tanto tus beneficios como tus pérdidas.
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