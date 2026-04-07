CFDs vs Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης: Επεξήγηση βασικών διαφορών
Εξετάζουμε τι πρέπει να γνωρίζετε όταν προσεγγίζετε τα CFD σε σύγκριση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, καλύπτοντας τις βασικές διαφορές μεταξύ αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων, από τη δομή έως τις ώρες trading και το προφίλ ρίσκου.
CFDs και futures: πώς συγκρίνονται;
CFD (Συμβόλαια επί της διαφοράς) Τα (συμβόλαια επί της διαφοράς) και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι δύο συνηθισμένοι τρόποι trading σε χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως μετοχές, εμπορεύματα και άλλα. Σε γενικές γραμμές, το CFD trading μπορεί να θεωρηθεί πιο ευέλικτο, γεγονός που το καθιστά δημοφιλές για βραχυπρόθεσμες στρατηγικές, ενώ τα futures βασίζονται στο trading σε σταθερή τιμή, γεγονός που τα καθιστά πιο κατάλληλα για μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε CFD trading μαζί μας τόσο στην τρέχουσα τιμή όσο και στη μελλοντική τιμή.
Για να κατανοήσετε πιο εύκολα τις διαφορές μεταξύ CFD και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ακολουθεί ο ορισμός κάθε όρου.
Τι είναι τα CFD;
Τα CFD είναι παράγωγα που σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε trading με βάση τις διακυμάνσεις των τιμών διαφόρων περιουσιακών στοιχείων – όπως μετοχές, εμπορεύματα ή συναλλαγματικές ισοτιμίες – χωρίς να τα κατέχετε εξ ολοκλήρου. Είναι ευέλικτα, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε τη θέση σας ανοιχτή για όσο χρονικό διάστημα θέλετε. Τα CFD είναι δημοφιλή για βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες συναλλαγές και επιτρέπουν τη χρήση μόχλευσης (μία μέθοδος γνωστή και ως margin trading), που σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγχετε μια μεγαλύτερη θέση με μικρότερη δαπάνη, αν και αυτό αυξάνει επίσης τις πιθανές απώλειες καθώς και τα κέρδη.
Με τα CFDs, έχετε την επιλογή να πάρετε θέση σε ένα περιουσιακό στοιχείο που η τιμή του ανεβαίνει, γνωστή ως θέση αγοράς, ή που η τιμή του πέφτει, γνωστή ως θέση πώλησης. Λάβετε υπόψη ότι οι παρακάτω απεικονίσεις δείχνουν μόνο το πιθανό κέρδος - αν η τιμή πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση σε κάθε σενάριο, θα είχατε απώλεια.
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
Εν τω μεταξύ, Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμφωνίες για την αγορά ή πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως πετρέλαιο ή χρυσός, σε καθορισμένη τιμή σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται κυρίως σε χρηματιστήρια, με τυποποιημένους όρους και ημερομηνίες λήξης, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα για μακροπρόθεσμες στρατηγικές και αντιστάθμιση κινδύνου σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπως τα εμπορεύματα.
Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν επίσης να διαπραγματεύονται με τη μορφή CFD ως παράγωγα (βλ. παρακάτω), που είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κάνετε trading χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας. Παρακάτω, θα δείτε ένα CFD μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο με λήξη τον Μάρτιο, το οποίο προέκυψε από αναζήτηση στην αγορά.
Παράδειγμα trading CFD μελλοντικής εκπλήρωσης
Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να κάνετε trading με αμερικανικό αργό πετρέλαιο, η τιμή του οποίου είναι σήμερα 50 δολάρια, προκειμένου να εξασφαλίσετε την τιμή αγοράς εν μέσω προσδοκιών για πιθανή αύξηση της τιμής. Τον Ιανουάριο, αγοράζετε ένα προθεσμιακό συμβόλαιο αμερικανικού αργού πετρελαίου Μαρτίου ορισμός στα 50 δολάρια, υποθέτοντας ότι οι τιμές θα αυξηθούν πριν από τη λήξη.
- Αν η τιμή αυξηθεί στα $55 μέχρι τη λήξη του Μαρτίου (ή όταν κλείσετε τη θέση), το CFD σας κερδίζει αξία. Σε αυτή την περίπτωση, το κέρδος σας είναι η διαφορά των $5 (55 $ - 50 $) πολλαπλασιασμένο με το μέγεθος του συμβολαίου σας.
- Αν η τιμή μειωθεί στα 45 δολάρια, η θέση σας επιβαρύνεται με απώλεια $5 ανά συμβόλαιο, καθώς η τιμή της αγοράς έχει πέσει κάτω από την τιμή εισόδου σας.
Αντίθετα, μπορείτε να πάρετε θέση short στο μέλλον αν πιστεύετε ότι η τιμή θα μειωθεί πριν από τη λήξη. Τότε, αν η τιμή αυξάνεται πριν από την λήξη, το CFD σας χάνει αξία, ενώ αν η τιμή μειωθεί, το CFD σας θα είναι κερδοφόρο.
Γιατί οι traders επιλέγουν τα CFDs;
Ακολουθεί μια επισκόπηση των λόγων για τους οποίους οι traders μπορεί να επιλέξουν να το CFD trading.
- Ευρεία πρόσβαση στην αγορά: κάντε trading σε μετοχές, εμπορεύματα, συναλλάγματα και άλλα από μια ενιαία πλατφόρμα.
- Μόχλευση: έλεγχος μεγαλύτερων θέσεων με μικρότερη αρχική επένδυση, αυξάνοντας τις πιθανές αποδόσεις (και τους κινδύνους).
- Ευέλικτη διάρκεια: χωρίς καθορισμένες ημερομηνίες λήξης, επιτρέποντας στους traders να κλείνουν τις θέσεις τους όποτε το επιθυμούν.
- Διαφοροποίηση: εύκολη διαφοροποίηση σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων εντός ενός λογαριασμού.
- Βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος στόχος: μπορεί να ταιριάζει στο day trading, όπου οι traders προσπαθούν να ανταποκριθούν στις άμεσες συνθήκες της αγοράς.
Γιατί οι traders επιλέγουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;
Ακολουθεί μια επισκόπηση των λόγων για τους οποίους οι traders μπορεί να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν trading με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- Δομημένο trading: οι σταθερές ημερομηνίες λήξης και οι τυποποιημένοι όροι παρέχουν σαφή χρονικά πλαίσια.
- Σταθερότητα τιμών: κλειδώστε τις τιμές για να προστατευτείτε από τις διακυμάνσεις τους, ειδικά στα εμπορεύματα.
- Μόχλευση: ελέγξτε μεγαλύτερες θέσεις με μικρότερη αρχική επένδυση, αυξάνοντας τις πιθανές αποδόσεις (και τους κινδύνους).
- Ευκαιρίες αντιστάθμισης κινδύνου: χρησιμοποιούνται συνήθως από traders και ιδρύματα για τη διαχείριση του κινδύνου σε συγκεκριμένες αγορές.
- Εστίαση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική: μπορεί να ταιριάζει σε traders που εστιάζουν στις μακροπρόθεσμες τάσεις της αγοράς και στη διαχείριση των τιμών.
Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ αυτών των μέσων, όταν εξετάζονται παράλληλα.
Τι είναι τα CFD μελλοντικής εκπλήρωσης;
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης CFD είναι ένας τύπος CFD που αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις των τιμών ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης. Επιτρέπουν στους traders να κερδοσκοπούν επί της τιμής ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου μελλοντικής εκπλήρωσης, όπως εμπορεύματα, δείκτες ή νομίσματα, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν το πραγματικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης.
Σε αντίθεση με τα τυπικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα CFD μελλοντικής εκπλήρωσης δεν έχουν καθορισμένες ημερομηνίες λήξης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους επενδυτές που επιθυμούν να διατηρήσουν τις θέσεις τους χωρίς να δεσμεύονται από μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Αυτό καθιστά τα CFD μελλοντικής εκπλήρωσης δημοφιλή στους traders που αναζητούν μόχλευση στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με πρόσθετη ευελιξία.
Τι είναι καλύτερο, τα CFD ή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;
Το αν τα CFD ή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι "καλύτερα" εξαρτάται από τους στόχους του trader και τις προτιμήσεις της αγοράς. Τα CFDs προσφέρουν ευελιξία χωρίς ημερομηνίες λήξης, χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις και πρόσβαση σε διάφορες αγορές, καθιστώντας τα μια επιλογή για βραχυπρόθεσμες θέσεις και διαφοροποίηση.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, με καθορισμένες ημερομηνίες λήξης και υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ενδέχεται να είναι κατάλληλα για όσους εκτιμούν τα τυποποιημένα συμβόλαια και μια συγκεκριμένη προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνου.
Να θυμάστε όμως ότι εκτός από το άμεσο trading τους σε χρηματιστήρια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να διαπραγματευτούν ως CFDs, που επιτρέπουν στους traders να αποκομίζουν κέρδη από τις διακυμάνσεις των τιμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης απευθείας μέσω του παρόχου παραγώγων. Αυτό γίνεται συχνά χρησιμοποιώντας την ίδια βασική και τεχνική ανάλυση όπως και με τα spot CFDs.
Εν ολίγοις, τα CFDs είναι ιδανικά για traders που δίνουν προτεραιότητα στην ευελιξία και την ποικιλία, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (είτε διαπραγματεύονται απευθείας είτε ως CFD) μπορεί να ταιριάζουν σε όσους προτιμούν τη δομή και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως εμπορεύματα.
Πώς να κάνετε trading σε CFDs και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μαζί μας
Όταν κάνετε trading σε CFDs και CFD futures μαζί μας, μπορείτε να κερδίσετε με θέσεις long ή short από την μεταβολή της τιμής ενός ευρέος φάσματος αγορών spot και futures.
Συχνές Ερωτήσεις
Είναι τα CFDs το ίδιο με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;
Όχι, τα CFDs και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι διαφορετικά. Τα CFDs είναι συνήθως ευέλικτα συμβόλαια χωρίς καθορισμένη λήξη, επιτρέποντας στους traders να κερδοσκοπούν σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ωστόσο, είναι τυποποιημένα συμβόλαια με καθορισμένες ημερομηνίες λήξης, που χρησιμοποιούνται συχνά στα εμπορεύματα για δομημένο trading και αντιστάθμιση κινδύνου. Ενώ και τα δύο παρέχουν μόχλευση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν δυνητικά να προσφέρουν μεγαλύτερη ρευστότητα και διαφανή τιμολόγηση στα χρηματιστήρια. Τα CFD, ωστόσο, επιτρέπουν την πρόσβαση στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς πλήρεις δεσμεύσεις συμβολαίων.
Τι είναι ένα CFD μελλοντικής εκπλήρωσης;
Ένα CFD μελλοντικής εκπλήρωσης επιτρέπει στους traders να αποκομίζουν κέρδη από τις κινήσεις των τιμών ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς να κατέχουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο ή να ασχολούνται με τον φυσικό διακανονισμό. Σε αντίθεση με τα συνήθη συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα CFD προσφέρουν ευελιξία, επιτρέποντας στους traders να προχωρήσουν σε αγορές ή πωλήσεις, με το κέρδος ή τη ζημία να καθορίζεται από τη διαφορά τιμής μεταξύ ανοίγματος και κλεισίματος της θέσης.
Τα CFDs και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν διαφορετικό κόστος και αμοιβές;
Τα CFDs και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να διαφέρουν όσον αφορά τις δομές κόστους. Τα CFDs περιλαμβάνουν ένα spread - τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης - και ενδέχεται να επιβαρύνονται με έξοδα χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν η διατήρησή τους υπερβαίνει τη μία ημέρα. Κατά το trading συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ως CFD, μπορεί επίσης να ισχύουν έξοδα χρηματοδότησης μιας ημέρας, τα οποία όμως υπολογίζονται διαφορετικά από τα spot CFDs. Αντίθετα, τα διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συχνά συνεπάγονται προκαταβολικά έξοδα όπως προμήθειες, τέλη συναλλαγών και απαιτήσεις περιθωρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν επιβαρύνονται με έξοδα χρηματοδότησης μιας ημέρας, δεδομένου ότι τα έξοδα αυτά συνήθως συνυπολογίζονται στην ίδια την τιμολόγηση του συμβολαίου.
Ποιο είναι καλύτερο για βραχυπρόθεσμο trading: CFDs ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;
Για βραχυπρόθεσμο trading, τα CFD μπορεί να είναι πιο προσιτά λόγω της ευελιξίας τους, της ευκολίας ανοίγματος και κλεισίματος θέσεων και της απουσίας ημερομηνιών λήξης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, με την καθορισμένη λήξη τους, είναι συχνά καταλληλότερα για μακροπρόθεσμο ή στρατηγικό trading, αν και ορισμένοι traders τα χρησιμοποιούν για ημερήσιες συναλλαγές. Τα CFDs προτιμώνται συχνά για day trading ή βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορεί να είναι πιο ωφέλιμα για τους traders με συγκεκριμένη άποψη της αγοράς ή στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου.