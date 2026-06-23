Monzo-IPO – Wie Sie Monzo-Aktien traden können

Wann ist der Monzo-IPO-Termin?

Mit Stand vom Februar 2025 hat Monzo noch keinen festen Termin für seinen Börsengang (IPO) offiziell bekannt gegeben. Jedoch deuten Berichte darauf hin, dass das Unternehmen einen zukünftigen IPO in Erwägung zieht, da es weiterhin im Vereinigten Königreich und auch international expandiert. Mit seiner starken Nutzerbasis und dem auf Digitalisierung ausgerichteten Konzept könnte eine Börsennotierung zusätzliches Kapital für das Wachstum bereitstellen.

Monzo zielt darauf ab, bis Ende 2025 „IPO-bereit“ zu sein, wobei die eigentliche Börsennotierung möglicherweise nicht vor 2026 stattfinden wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Unternehmensführung zu stärken und die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, um ein erfolgreiches öffentliches Börsendebüt zu gewährleisten.

Bewertung

In der jüngsten Finanzierungsrunde im Jahr 2024 wurde Monzo mit etwa 4,5 Milliarden £ bewertet. Im vergangenen Jahr meldete das Unternehmen seinen ersten jährlichen Gewinn, der durch höhere Zinssätze sowie gestiegene Gebühren für Transaktionen und Abonnements begünstigt wurde.

Potenzielle IPO-Standorte

Innerhalb von Monzo wird derzeit über den bevorzugten Standort für den IPO diskutiert. Der CEO TS Anil befürwortet eine Börsennotierung in den USA, um von den stärkeren Kapitalmärkten und den höheren Bewertungen zu profitieren, die häufig für technologisch ausgerichtete Unternehmen auf der anderen Seite des Atlantiks zu beobachten sind. Andererseits neigt der Vorstand von Monzo zu einer Börsennotierung im Vereinigten Königreich, da das Unternehmen einen großen inländischen Kundenstamm von mehr als 10 Millionen Kunden aufweist.

Marktkontext

Die Entscheidung darüber, wo das Unternehmen an der Börse notiert werden soll, findet zu einem bedeutenden Zeitpunkt für die Aktienmärkte im Vereinigten Königreich statt, die einen Rückgang der IPO-Aktivitäten verzeichnet haben. In London notierte Unternehmen konnten im vergangenen Jahr so wenig Geld wie niemals zuvor beschaffen, was zu Bedenken hinsichtlich der Liquidität und der Bewertungen des Marktes führt. Eine Notierung von Monzo könnte die Aktienmärkte im Vereinigten Königreich deutlich beleben, insbesondere im Fintech-Sektor, der als ein potenzieller Wachstumstreiber angesehen wird.

Obwohl Monzo noch keinen konkreten IPO-Termin festgelegt hat, bereitet sich das Unternehmen aktiv auf eine Börsennotierung vor. Dabei gibt es Überlegungen zum optimalen Zeitpunkt und Standort zur bestmöglichen Unterstützung des Wachstums und des Shareholder-Value.