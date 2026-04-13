Handeln Fidelity National Financial - FNF CFD

Über Fidelity National Financial Inc

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist Anbieter von Rechtstitelversicherungen und von Transaktionsdienstleistungen für die Immobilien- und Hypothekenbranche. Die Unternehmenssegmente umfassen Titel, FNF Core Corporate und Sonstiges, Restaurant Group sowie FNFV Corporate und Sonstiges. Das Geschäft wird in Gruppen organisiert, darunter FNF Core Operations und FNF Ventures. Die Gesellschaft bietet Rechtstitelversicherungen über ihre Versicherungsträger von Rechtstitelversicherungen an: Fidelity National Titel Versicherungsgesellschaft, Chicago Titel Versicherungsgesellschaft, Commonwealth Land Titel Versicherungsgesellschaft, Alamo Titel Versicherung und National Titel Versicherung von New York Inc., die zusammen Rechtstitelversicherungspolicen herausgeben. Das Unternehmen bietet über seine Tochtergesellschaft, ServiceLink Holdings, LLC (ServiceLink), Hypotheken-Transaktionsdienstleistungen einschließlich rechtstitelbezogener Dienstleistungen und die Ermöglichung der Produktion und Verwaltung von Hypothekendarlehen an.

Der aktuelle realtimekurs der Fidelity National Financial Aktie beträgt 46.81 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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