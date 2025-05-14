eToro-IPO – Wie Sie eToro-Aktien traden können
Erfahren Sie mehr über eToro und seinen IPO, mit Informationen zum Unternehmensprofil, potenziellen Kurstreibern und wie Sie die Aktien über CFDs traden können.
Wann ist der eToro-IPO?
eToro begann den Handel am Nasdaq Global Select Market am 14. Mai 2025 unter dem Tickersymbol „ETOR“.
Das Unternehmen verkaufte 11,92 Millionen Cass A-Aktien zu je 52 $ – über dem erwarteten Bereich von 46 $ bis 50 $ und über den ursprünglich geplanten 10 Millionen Aktien. Das Aktienangebot wurde zu gleichen Teilen zwischen eToro und bestehenden Aktionären aufgeteilt, wobei etwa 620 Millionen $ eingenommen wurden. Der Börsengang wurde von großen Underwritern wie Goldman Sachs, UBS, Citigroup[/a und Jefferies maßgeblich unterstützt.
ETOR-Aktien werden Montag bis Freitag mit den nachfolgenden Börsenhandelszeiten gehandelt.
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Sommerzeit (März bis November): 13:30 Uhr bis 20:00 Uhr UTC.
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Winterzeit (November bis März): 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr UTC.
Sie können auf die Aktie von eToro (ETOR) über Differenzkontrakte (CFDs) zugreifen, was bedeutet, dass Sie auf die ETOR-Aktienkursbewegungen spekulieren, ohne die Aktien direkt zu besitzen.
Erfahren Sie mehr über bevorstehende IPOs in unserem Leitfaden zu den besten bevorstehenden IPOs für 2025.
Was ist eToro?
eToro ist ein in Israel ansässiges Fintech-Unternehmen, spezialisiert auf Social Trading und Multi-Asset-Investing, das im Jahr 2007 von Yoni Assia, Ronen Assia und David Ring gegründet wurde. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Tel Aviv, wobei eToro weltweit mit Niederlassungen in Großbritannien, den USA, Australien, Zypern, Deutschland sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig ist und mit Stand von 2025 über 40 Millionen registrierte Nutzer in mehr als 75 Ländern bedient. Zu seinen wichtigsten Funktionen gehören das Copy-Trading und nutzergenerierte Portfolios, mit denen Kleinanleger in der Lage sind, die Strategien erfahrener Trader zu übernehmen.
Nach einem abgesagten SPAC-Deal im Jahr 2021 kehrte eToro zum privaten Fundraising zurück und stellte im März 2025 einen Antrag auf einen IPO, aber pausierte den Prozess dann jedoch aufgrund der Marktunsicherheit.Nach dem erfolgreichen Börsengang, der rund 620 Millionen $ einbrachte, wurden die eToro-Aktien am 14. Mai 2025 am Nasdaq Global Select Market notiert.
Was könnte den Realtime-Aktienkurs von eToro beeinflussen?
Der Realtime-Aktienkurs von eToro (ETOR) könnte von verschiedenen unternehmensspezifischen Faktoren und allgemeinen Marktfaktoren beeinflusst werden. Im Folgenden sind die wichtigsten Faktoren dargestellt, die es zu beobachten gilt:
Finanzielle Performance
Die Erträge von eToro könnten den ETOR-Aktienkurs beeinflussen. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen Provisionseinnahmen in Höhe von 931 Mio. $ (eingenommene Gesamtgebühren) und einen Nettogewinn in Höhe von 192 Mio. $, die beide im Jahresvergleich deutlich höher lagen als im Vorjahr. Starke Quartalsergebnisse, verbesserte Gewinnmargen oder aktualisierte Aussichten können das Anlegervertrauen stärken und den Kurs unterstützen. Jegliche Anzeichen eines verlangsamten Wachstums, gestiegener Kosten oder verfehlter Ziele könnten jedoch zu Abwärtsdruck führen.
Nutzerkennzahlen und Plattformaktivität
Mit mehr als 40 Mio. registrierten Nutzern und 3,5 Mio. Konten mit Guthaben ist die Größe von eToro ein wichtiger Bestandteil der Bewertung des Unternehmens. Ein Wachstum der Nutzerzahlen, ein größeres Handelsvolumen oder ein stärkeres Engagement – insbesondere an den Börsen – könnten dabei helfen, den ETOR-Aktienkurs steigen zu lassen. Sollten diese Zahlen beginnen zu stagnieren oder Anzeichen eines Rückgangs verzeichnen, könnte dies Fragen im Hinblick auf das zukünftige Wachstumspotenzial aufkommen lassen und die Aktie belasten.
Regulatorische Entwicklungen
eToro ist in mehreren Gerichtsbarkeiten sowie Anlageklassen tätig und steht weiterhin unter der aktiven regulatorischen Aufsicht – insbesondere in Bereichen wie Privatkundenanlagen. Neue Lizenzen, Zulassungen in bisher nicht erschlossenen Märkten oder Fortschritte hin zu einer klareren weltweiten Regulierung könnten die Anlegerstimmung verbessern. Im Kontrast dazu könnten strengere Compliance-Anforderungen, verstärkte Kontrollen oder neue Einschränkungen auf wichtigen Märkten die Kosten erhöhen und die Performance beeinträchtigen.
Branchen- und Marktstimmung
Das allgemeine Anlageklima könnte ebenfalls die Bewertung von eToro prägen. Ein positives Momentum in der Fintech-Branche, der allgemeinen Marktstimmung oder eine zunehmende Beteiligung von Kleinanlegern kann für Rückenwind sorgen. Andererseits könnte sich eine Volatilität bei Tech-Aktien, eine schwache Performance von Mitbewerbern oder ein allgemeiner Marktabschwung negativ auf die Nachfrage nach eToro-Aktien auswirken, unabhängig von den Fundamentaldaten des Unternehmens.
Wettbewerb und Innovation
Eine Erweiterung des Angebots, die Einführung neuer Tools oder das Sichern von Partnerschaften könnte eToro einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und die Aktie aufwerten. Jedoch könnte Druck von Konkurrenten – ob von kostengünstigen Brokern oder neueren Plattformen mit ähnlichen Social-Trading-Funktionen – bei Anlegern zu Bedenken hinsichtlich des Marktanteils und des künftigen Wachstums führen.
Makroökonomische Bedingungen
Als globales Unternehmen wird die Performance von eToro von allgemeinen Wirtschaftsfaktoren beeinflusst, einschließlich der Zinssätze, Währungsbewegungen und der Anlegerstimmung. Ein unterstützendes makroökonomisches Umfeld – wie stabile Märkte, niedrige Zinssätze oder zunehmende private Investitionen – könnte die Trading-Aktivitäten und Umsätze unterstützen. Im Kontrast dazu könnten eine wirtschaftliche Verlangsamung, geopolitische Risiken oder ein stärkerer US-Dollar die Plattformnutzung reduzieren und sich auf die Rentabilität auswirken.
Erfahren Sie mehr über das Traden von Tech-Aktien und mehr mit unserem Leitfaden zum Aktienhandel.
So können Sie eToro-Aktien traden
eToro-Aktien werden am Nasdaq Global Select Market unter dem Ticker ETOR gehandelt. Sie können eToro-Aktien direkt traden – oder auf ihren Kurs über Differenzkontrakte (CFDs) spekulieren, wofür Sie die Aktien nicht besitzen müssen.
- Wählen Sie einen BrokerEntscheiden Sie sich für eine Handelsplattform oder einen Broker, der US-Aktien sowie CFDs anbietet und eToro in sein Angebot aufgenommen hat. Unsere Plattform bietet zum Beispiel das CFD-Trading an, mit der Option, long oder short zu gehen.
- Eröffnen Sie ein HandelskontoRegistrieren Sie sich bei dem von Ihnen gewählten Anbieter. Sie müssen Ihre persönlichen Daten bereitstellen und Ihre Identität verifizieren, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
- Geld einzahlenFügen Sie Ihrem Konto mit der von Ihnen bevorzugten Methode Geld hinzu. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen zur Mindesteinzahlung und Margin erfüllen, bevor Sie einen Trade platzieren.
- Finden Sie die eToro-Aktien (ETOR)Suchen Sie nach „eToro-Aktien“ oder dem Tickersymbol „ETOR“ auf Ihrer Broker-Plattform.
- Verfolgen Sie den ETOR-Realtime-KursBeobachten Sie unseren Realtime-Aktienkurschart für ETOR (eToro-Kurs), Ertragsmeldungen, Marktanalysen und Plattform-Updates, um auf dem Laufenden zu bleiben. Zu den wichtigen Treibern könnten das Nutzerwachstum, Umsatzzahlen und die Branchenstimmung gehören.
- Platzieren Sie Ihren Trade Entscheiden Sie, ob Sie kaufen oder verkaufen, auf der Grundlage Ihres Marktausblicks. Legen Sie Ihre Tradegröße fest und kaufen Sie (long gehen), wenn Sie einen Kursanstieg erwarten, oder verkaufen Sie (short gehen), wenn Sie davon ausgehen, dass der Kurs fallen wird.
- Beobachten und steuern Sie das RisikoVerfolgen Sie Ihre Position. Nutzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, um Ihr Risiko zu steuern und bleiben Sie mit den Nachrichten über eToro und die Fintech-Branche auf dem Laufenden.
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Welche Fintech-Aktien kann ich aktuell traden?
Sie möchten noch heute in Fintech-Aktien einsteigen? Neben eToro gibt es genügend weitere spannende Fintech-Aktien, die Sie noch heute traden können. Hier ein kurzer Leitfaden:
PayPal (PYPL)
PayPal betreibt eine globale digitale Zahlungsplattform, die Privatpersonen und Händler in über 200 Märkten bedient. Die Produkte des Unternehmens umfassen Peer-to-Peer-Überweisungen (über Venmo), Checkout-Tools für Händler und Krypto-Handelsfunktionen.Der Aktienkurs von PayPal wird durch das Transaktionsvolumen, die Gebührensätze und den Wettbewerb unter den digitalen Wallets beeinflusst.
Robinhood (HOOD)
Robinhood ist eine in den USA ansässige Handelsplattform, die für ihren provisionsfreien Aktienhandel bekannt ist. Die Plattform richtet sich an Kleinanleger und erzielt Umsätze aus Zahlungen für den Order-Fluss und Zinsen auf Kundengelder. Trader könnten den Aktienkurs von Robinhood, die Erträge, das Nutzerwachstum und regulatorische Entwicklungen beobachten, um Trading-Möglichkeiten zu erkennen.
Block (SQ)
Block (ehemals Square genannt) kombiniert digitale Zahlungen, Point-of-Sale-Hardware und eine App für Kleinanleger namens Cash App. Über seine auf Bitcoin spezialisierte Geschäftseinheit ist das Unternehmen auch an der Kryptowährungsbranche beteiligt.Der Aktienkurs von Block könnte auf die Ausgabentrends im Einzelhandel, die Akzeptanz von Cash-App und die makroökonomische Stimmung in Bezug auf Zahlungen und Krypto reagieren.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi ist ein in den USA ansässiges Online-Finanzunternehmen, das Darlehen, Anlagen sowie Bank- und Kreditdienstleistungen anbietet. Es ist auch als staatlich zugelassene Bank tätig.Der Aktienkurs von SoFi wird durch die Nettozinserträge, das Darlehensvolumen und die Akzeptanz der All-in-One-Finanzplattform beeinflusst.
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Häufig gestellte Fragen
Wird eToro ein IPO durchführen?
Ja – eToro wurde zum 14. Mai 2025 infolge seines IPO am Nasdaq Global Select Market unter dem Ticker ETOR notiert. Das Unternehmen und einige seiner Aktionäre verkauften 11,92 Mio. Class A-Aktien – womit etwa 620 Millionen $ eingenommen wurden.
Wann ist der IPO-Termin?
Der IPO von eToro wurde am 14. Mai 2025 durchgeführt. Die Aktien werden jetzt unter dem Ticker ETOR innerhalb der Standard-Handelszeiten in den USA gehandelt. ETOR wird am Nasdaq Global Select Market während der Standard-Börsenhandelszeiten in den USA gehandelt.
Wie viel ist eToro wert?
Zum angekündigten Kurs von 52 $ pro Aktie betrug die IPO-Bewertung von eToro etwa 5,64 Mrd. $.
Wann wurde eToro gegründet?
eToro wurde im Jahr 2007 von Yoni Assia, Ronen Assia und David Ring gegründet. Ursprünglich als Visualisierungstool für das Traden eingeführt, ist die Plattform inzwischen zu einer weltweiten Social-Investing-Plattform mit über 40 Mio. Nutzern herangewachsen.
Ist eToro eine gute Investition?
eToro-Aktien könnten für Anleger interessant sein, die ein Exposure zu den Trends in den Bereichen Fintech, privates Traden und Social-Investing anstreben. Der Börsengang wurde zwar gut aufgenommen, jedoch bleiben die ETOR-Aktien im frühen Trading volatil. Wichtige Faktoren, die es zu beobachten gilt, umfassen das Nutzerwachstum, die Umsatz-Performance und regulatorische Entwicklungen. Für CFD-Trader werden Kursbewegungen und die Marktstimmung als ein wichtiger Indikator dienen.