Beste neue Börsengänge 2025 im Vereinigten Königreich

Der IPO-Markt im Vereinigten Königreich zeigt im Jahr 2025 wieder zunehmende Dynamik, und mehrere bekannte Unternehmen stehen mit geplanten Börsengängen an der London Stock Exchange oder im Ausland im Fokus.

Hier sind einige der wichtigsten IPOs, die es zu beobachten gilt. Alle Angaben entsprechen dem Stand vom 2. April 2025 und können sich je nach regulatorischen oder marktbedingten Entwicklungen ändern.

Unternehmen Industrie Geschätzte Bewertung (Jahr) Geplanter Börsengang Revolut Digital banking 60 Mrd. USD (2025) 2025 Shein E-commerce 30–66 Mrd. USD (2024–2025) 2025 Monzo Digital banking 5,9 Mrd. USD (2024) 2025 Waterstones Buchhandel N/A TBD BrewDog Konsumgüter 2 Mrd. USD (2018) TBD

Revolut

Revolut hat sich zu einer der größten Digitalbanken Europas entwickelt und wurde im Februar 2025 mit 60 Milliarden US-Dollar bewertet.

Ein Börsengang an der London Stock Exchange ist Berichten zufolge geplant, vorbehaltlich der vollständigen Genehmigung einer britischen Banklizenz.

Shein

Shein hat vertraulich Unterlagen für ein IPO eingereicht und plant laut Berichten eine Notierung an der London Stock Exchange im Jahr 2025.

Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Singapur hat, wurde im Februar 2025 mit 50 Milliarden US-Dollar bewertet.

Der geplante Börsengang 2025 des E-Commerce-Riesen hat weltweit großes Interesse von Analysten aus den Bereichen Einzelhandel und Technologie geweckt.

Erfahren Sie mehr über das mögliche IPO von Shein in unserem Shein-IPO-Handelsleitfaden.

Monzo

Monzo strebt an, bis Ende 2025 börsenreif zu sein.

Eine Entscheidung darüber, ob die Notierung im Vereinigten Königreich oder in den USA erfolgen soll, steht noch aus.

Die britische Neobank wurde im Oktober 2024 mit 5,9 Milliarden US-Dollar bewertet und arbeitet weiter an Skalierung und Profitabilität, während sie auf eine offizielle Ankündigung hinarbeitet.

Waterstones

Waterstones erwägt Berichten zufolge einen möglichen Börsengang in London oder New York.

Diese Überlegungen fallen zeitlich zusammen mit Expansionsplänen auf den Märkten in Großbritannien und den USA.

Ein Zeitplan wurde bislang nicht bestätigt; eine Entscheidung hängt von der Strategie des Private-Equity-Eigentümers Elliott Management ab.

BrewDog

Der ursprünglich geplante BrewDog-Börsengang wurde verschoben, nachdem das Unternehmen zuvor eine Notierung an der London Stock Exchange in Aussicht gestellt hatte.

Die letzte bekannte Bewertung von BrewDog lag 2018 bei rund 1,8 Milliarden GBP (ca. 2 Milliarden USD).

Obwohl ein neuer Termin bislang nicht bestätigt wurde, zeigt das Unternehmen weiterhin Interesse an einem zukünftigen Börsengang.

Erfahren Sie mehr über das geplante IPO von BrewDog in unserem BrewDog-IPO-Handelsleitfaden.