Wann ist der Shein-IPO-Termin?

Mit Stand vom 27. Februar 2025 hat Shein noch keinen festen Termin für seinen Börsengang (IPO) offiziell bekannt gegeben.

Berichten zufolge hat Shein ursprünglich einen Börsengang im ersten Quartal 2025 an der Londoner Börse (LSE) angestrebt. Jedoch wurde am 14. Februar 2025 gemeldet, dass Shein seinen IPO womöglich auf die zweite Jahreshälfte 2025 verschiebt.

Trader, die an den Branchen Fast Fashion und E-Commerce interessiert sind, könnten börsennotierte Unternehmen wie ASOS, Boohoo und Zalando beobachten, die in ähnlichen Märkten wie Shein tätig sind und alternative Anlagemöglichkeiten bieten können.

Die Pläne für den IPO von Shein können sich mit der Entwicklung der Regulierungen und Marktbedingungen ändern.

Warum hat Shein seinen IPO aufgeschoben?

Mit Stand vom 27. Februar 2025 hat Shein seinen IPO oder etwaige Verzögerungen nicht offiziell angekündigt. Analysten von RBC Capital gehen jedoch davon aus, dass die jüngsten Änderungen der US-Handelspolitik die Entscheidung von Shein beeinflusst haben, mit dem Börsengang zu warten.

Am 1. Februar 2025 kündigte US-Präsident Trump die Abschaffung der „De-minimis“-Regel an, wonach Importe unter 800 $ zollfrei in die USA eingeführt werden konnten. Zudem wurde ein Zoll in Höhe von 10 % auf chinesische Waren eingeführt, was sich auf die Preisstrategie und die Rentabilität von Shein auf seinem größten Markt erheblich auswirkte.

Die Financial Times berichtete unterdessen (23. Februar 2025), dass der Nettogewinn von Shein im Jahr 2024 um 40 % auf rund 1 Mrd. $ fiel, obwohl der Umsatz um 19 % auf 38 Mrd. $ gestiegen ist. Der zunehmende Wettbewerbsdruck durch Temu und steigende Betriebskosten haben die Gewinnmargen geschmälert, weshalb Anleger auf eine revidierte IPO-Bewertung drängen – möglicherweise in Höhe von nur 30 Mrd. $ gegenüber früheren Schätzungen von 66 Mrd. $.