Discord-IPO – Wie Sie Discord-Aktien traden können
Erfahren Sie mehr über Discord und den bevorstehenden IPO mit seinen potenziellen Kurstreibern und wie Sie Discord-Aktien über CFDs traden können, sobald die Aktie an der Börse notiert.
Wann ist der Discord-IPO-Termin?
Mit Stand vom April 2025 hat Discord noch keinen festen Termin für seinen Börsengang (IPO) offiziell bekannt gegeben. Seit Anfang 2024 wird jedoch zunehmend darüber spekuliert, dass das Unternehmen nach einer Reihe von späten Finanzierungsrunden und aufgrund des Interesses von Anlegern im Jahr 2025 an die Börse gehen könnte. Es wird weitgehend erwartet, dass Discord an der Nasdaq-Börse notieren wird, wobei der Zeitpunkt von den Marktbedingungen und den internen Performance-Kennzahlen abhängen könnte.
Zu den Faktoren, die sich auf den IPO-Zeitplan auswirken könnten, gehören die Folgenden:
- Finanzieller Ausblick: Berichten zufolge hat Discord einen Jahresumsatz von 600 Mio. $ überschritten und beabsichtigt, noch vor dem Börsengang profitabel zu werden, was ein wichtiger IPO-Meilenstein sein könnte.
- Anlegerinteresse: Auf den privaten Märkten hat die Bewertung von Discord einen Wert von bis zu 15 Mrd. $ erreicht, was die starke Anlegernachfrage unterstreicht. Tech-Marktbedingungen: Mit den für 2025 erwarteten erhöhten IPO-Aktivitäten könnte Discord von der vorteilhaften Stimmung und dem Momentum der gesamten Tech-Branche profitieren.
- Tech-Marktbedingungen: Mit den für 2025 erwarteten erhöhten IPO-Aktivitäten könnte Discord von der vorteilhaften Stimmung und dem Momentum der gesamten Tech-Branche profitieren.
Was ist Discord?
Discord ist eine in den USA ansässige Kommunikationsplattform, die Sprach-, Video- und Text-Chat für Online-Communitys anbietet. Ursprünglich wurde die Plattform im Jahr 2015 als ein Tool für Gamer eingeführt, doch inzwischen hat sie sich zu einem Mainstream-Hub für Kreative, Hobbyisten, Pädagogen und Berufsgruppen entwickelt.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Discord
- 2015Gegründet von Jason Citron und Stan Vishnevskiy als Sprach-Chat-Tool für Gamer.
- 2020Rebranding zu einer allgemeineren Community-Plattform, die über die Gaming-Zielgruppe hinausgeht.
- 2021Ablehnung eines Übernahmeangebots von Microsoft in Höhe von 12 Mrd. $, womit sich der Weg zum IPO andeutet.
- 2023Erreichte über 150 Millionen monatliche aktive Nutzer und führte Monetarisierungs-Tools für Server ein.
- 2024Setzte die globale Expansion fort und überschritt Berichten zufolge einen Umsatz von 600 Mio. $.
- 2025Erwarteter IPO mit einer geschätzten Bewertung zwischen 10 und 15 Mrd. $, mit einer möglichen Notierung an der Nasdaq-Börse.
Die Hauptmerkmale von Discord
- Sprach- & Video-ChatKommunikation mit geringer Latenz für Communitys, Gaming und Events.
- Textkanäle & UnterhaltungenAnpassbare Server mit Tools zur Moderation und umfassenden Nachrichtenfunktionen.
- Bots und IntegrationenTools von Drittparteien zur Automatisierung, Unterhaltung und zum Verwalten der Community-Aktivitäten.
- Nitro-AbonnementsKostenpflichtige Funktionen wie HD-Video, Server-Boosts und individuelle Emojis.
- Monetarisierungs-ToolsServer-Abonnements und Premium-Mitgliedschaften für Creators und Communitys.
Discord ist weiterhin in Privatbesitz und hat seinen Unternehmenssitz in den USA, mit Hauptsitz in San Francisco. Die Plattform ist zu einem der weltweit beliebtesten Dienste für Realtime-Kommunikation herangewachsen.
Wie verdient Discord Geld?
Discord betreibt ein Freemium-Geschäftsmodell, wobei die Basisdienste kostenlos angeboten werden, wohingegen die Monetarisierung über Premium-Funktionen und Abonnements auf Serverebene erzielt wird. Im Gegensatz zu werbebasierten Plattformen konzentriert sich das Unternehmen auf Einnahmequellen, bei denen die Community im Vordergrund steht.
Hier sind die wichtigsten Wege aufgeführt, wie Discord sein Einkommen generiert:
|Einnahmequelle
|Beschreibung
|Nitro-Abonnements
|Der wichtigste Umsatztreiber von Discord. Nutzer zahlen monatlich oder jährlich für zusätzliche Funktionen wie Streaming in höherer Qualität, größere Datenuploads und animierte Emojis.
|Server-Abonnements
|Creators und Community-Admins können kostenpflichtige Mitgliedschaftsstufen anbieten, mit denen exklusive Kanäle und Vorzüge freigeschaltet werden, wobei Discord eine Umsatzbeteiligung erhält.
|Entwickler-Ökosystem
|Individuelle Bots, App-Integrationen und Monetarisierungs-Tools unterstützen das Wachstum des Ökosystems und tragen indirekt zur Nutzerbindung und zu Nitro-Upgrades bei.
|Merchandise und Events
|Discord hat mit Merchandise-Artikeln unter der eigenen Marke und dem Event-Sponsoring experimentiert, jedoch nur in geringem Umfang.
Auch wenn Discord derzeit keine Einnahmen durch Werbung erzielt, haben die starke Nutzerbasis und das Abonnement-Modell dazu beigetragen, dass das Unternehmen seinen Umsatz erheblich steigern konnte.
Was könnte den Realtime-Aktienkurs von Discord beeinflussen?
Sobald das Unternehmen an der Börse notiert ist, wird der Aktienkurs von Discord durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, von der Nutzeraktivität und dem Umsatzwachstum bis hin zu allgemeinen Markttrends und der Wettbewerbspositionierung. Nachfolgend sind einige der entscheidenden Faktoren aufgeführt, die die Performance des Unternehmens an der Börse prägen könnten.
Plattformwachstum und Nutzerengagement
Die Bewertung von Discord ist eng mit der Fähigkeit des Unternehmens verbunden, seine Nutzerbasis beizubehalten und weiter auszubauen. Ein kontinuierlicher Anstieg der monatlichen aktiven Nutzer, der Serverbeteiligung und der Zeit, die auf der Plattform verbracht wird, könnte das Anlegervertrauen in das langfristige Potenzial des Unternehmens stärken. Ebenso unterstützt ein hohes Maß an Engagement die Monetisierung und reduziert die Nutzerabwanderung.
Wenn sich jedoch das Nutzerwachstum verlangsamt, insbesondere bei den neuen demografischen Zielgruppen, die nicht dem Gaming angehören, oder wenn sich die Engagement-Kennzahlen nicht weiter verbessern, könnte der Markt hinterfragen, ob Discord in der Lage ist, über seine Kernzielgruppe hinaus zu expandieren. Eine rückläufige Aktivität könnte als erstes Anzeichen einer Sättigung oder eines erhöhten Wettbewerbsdrucks betrachtet werden, wovon beide negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben können.
Performance der Monetarisierung
Als Freemium-Plattform ist der finanzielle Erfolg von Discord davon abhängig, kostenlose Nutzer in zahlende Abonnenten zu verwandeln. Ein starker Anstieg der Nutzung von Nitro-Plänen und Server-Mitgliedschaften würde eine effektive Monetarisierung signalisieren und zu vorhersehbaren, wiederkehrenden Umsätzen führen – Eigenschaften, die in der Regel von Anlegern honoriert werden. Zudem könnten Innovationen bei den Premium-Funktionen oder Tools für Creators neue Einnahmequellen eröffnen.
Sollte die Anzahl der Nutzer von kostenpflichtigen Angeboten jedoch gering bleiben oder sollten sich Nutzer gegen die Bezahlschranken oder Änderungen des Nutzererlebnisses wehren, könnte das Umsatzwachstum hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dies könnte von den Märkten als eine Einschränkung der finanziellen Skalierung von Discord ausgelegt werden, woraufhin ein Abwärtsdruck auf den Aktienkurs entstehen würde.
Tech-Markttrends und IPO-Interesse
Die IPO-Performance von Discord wird nicht in einem Vakuum stattfinden – sie wird von den allgemeinen Bedingungen der gesamten Tech-Branche beeinflusst werden. Ein starkes makroökonomisches Umfeld, niedrige Zinssätze und ein zunehmendes Anlegerinteresse an Wachstumsaktien könnten allesamt einen erfolgreichen Beginn an der Börse und eine anhaltende Nachfrage unterstützen.
Sollte der Tech-Markt hingegen Volatilität oder mehrere unterdurchschnittliche IPOs erleben, könnte Discord von einem größeren Abverkauf betroffen sein, auch wenn die Fundamentaldaten des Unternehmens solide erscheinen. Als ein relativ wachstumsstarkes, aber noch immer unrentables Unternehmen (zumindest laut Berichten vor dem IPO) könnte es besonders sensibel auf Veränderungen hinsichtlich der Risikobereitschaft des Marktes reagieren.
Wettbewerb und Plattform-Innovation
Discord hat eine einzigartige Nische geschaffen, aber das Unternehmen ist in einem wettbewerbsintensiven Umfeld tätig, das auch Microsoft Teams, Slack, Telegram und andere Kommunikationstools umfasst. Eine kontinuierliche Innovation, wie neue KI-Funktionen, eine bessere Monetarisierung für Creators oder verbesserte Moderations-Tools, könnte dem Unternehmen dabei helfen, seinen Vorsprung beizubehalten und neue Nutzergruppen anzuziehen.
Sollten Konkurrenten jedoch aggressiver vorgehen, etwa durch die Bündelung ähnlicher Dienste mit Unternehmenssoftware oder durch die Einführung verbesserter kostenloser Alternativen, könnte Discord in Schwierigkeiten geraten, Schritt zu halten. Daher könnte dies zu Bedenken hinsichtlich eines Verlusts von Marktanteilen führen und die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens begrenzen, was die Bewertung belasten würde.
Regulierung und Herausforderungen der Moderation
Als eine Plattform, die Kommunikation in Realtime ermöglicht, wird Discord immer stärker daraufhin überprüft, wie es gefährliche Inhalte moderiert, Nutzerdaten schützt und sich an internationale Regulierungen hält. Proaktive Maßnahmen zugunsten von Sicherheit und Transparenz könnten das öffentliche Vertrauen stärken und die Aktie für institutionelle Anleger attraktiver machen.
Sollte die Plattform hingegen regulatorische Verstöße, Datenschutzverletzungen oder aufsehenerregende Moderationsfehler begehen, könnte sie mit Geldstrafen, einer negativen Medienberichterstattung oder sogar einem Boykott der Nutzer konfrontiert werden. Solche Probleme könnten sich erheblich auf die Geschäftstätigkeit auswirken und das Anlegervertrauen erschüttern, insbesondere in der Anfangsphase nach dem Börsengang.
Marktstimmung und Handelsaktivität
Neben den fundamentalen Daten wird der Aktienkurs von Discord wahrscheinlich auch von der kurzfristigen Anlegerstimmung und dem Marktverhalten beeinflusst werden. Analystenberichte, das Interesse in den sozialen Medien, das Handelsvolumen und die Anlegerpositionierung können allesamt zu Kursschwankungen beitragen, insbesondere in den ersten Quartalen nach dem IPO. Positive Entwicklungen wie strategische Partnerschaften, Produkteinführungen oder unerwartet hohe Erträge könnten Kursanstiege antreiben.
Gleichzeitig könnten unerwartete Führungswechsel, verfehlte Wachstumsziele oder allgemeine Marktrückgänge zu Volatilität führen oder starke Kursrücksetzer auslösen.
Wie man Discord-Aktien über CFDs traden kann
Wenn Discord an die Börse geht, könnten Sie in der Lage sein, die Aktie mit Differenzkontrakten (CFDs) zu traden. So funktioniert es:
1 Wählen Sie eine Broker-Plattform
Wählen Sie eine Handelsplattform, die einen Zugang zu Discord-Aktien bietet. Capital.com bietet Tausende handelbare Instrumente über CFDs, darunter auch Tech-IPOs.
2 Richten Sie ein Handelskonto ein
Erstellen und verifizieren Sie Ihr Konto mit dem Broker, indem Sie die relevanten Ausweis- und Finanzdaten bereitstellen.
3 Zahlen Sie Geld ein
Fügen Sie Ihrem Handelskonto mit der von Ihnen bevorzugten Zahlungsmethode Geld hinzu. Zahlen Sie nur ein, was Sie auch bereit sind zu traden.
4 Verfolgen Sie die Performance
Sobald die Aktie an der Börse notiert ist, können Sie den Discord-Aktienkurs mit Realtime-Daten beobachten. Bleiben Sie mit Ertragsberichten und Unternehmensmeldungen auf dem Laufenden.
5 Platzieren Sie einen Trade
Wählen Sie Ihre Handelsstrategie und platzieren Sie eine Kauf- oder Verkaufsorder. Verwenden Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Tools, um das Risiko effektiv zu kontrollieren.
Erfahren Sie mehr über Differenzkontrakte in unserem CFD-Trading-Leitfaden.
Welche weiteren Tech-Aktien kann ich traden?
Discord befindet sich zwar auch Anfang 2025 noch immer in Privatbesitz, jedoch können Trader über CFDs auf die nachfolgenden Unternehmen ein Exposure zu anderen beliebten Tech- und Kommunikationsplattformen aufbauen:
- Meta Platforms (META) – Eigentümer von Facebook, Instagram und WhatsApp, mit Fokus auf soziale Medien, VR und KI.
- Slack (im Besitz von Salesforce) – Kommunikations-App für den Arbeitsplatz, die von Unternehmen weltweit genutzt wird.
- Microsoft (MSFT) – bietet Microsoft Teams, GitHub und Azure an. Ein wichtiger Marktteilnehmer im Bereich der Unternehmenskollaboration.
- Zoom (ZM) – Eine beliebte Videokonferenzplattform für Unternehmen und das Bildungswesen.
- Snap (SNAP) – Soziale Messaging-Plattform mit AR-Funktionen, die auf jüngere Zielgruppen ausgerichtet ist.
- Spotify (SPOT) – Ein Audio-Streaming-Gigant, der Musik, Podcasts und soziale Hörfunktionen anbietet.
Erfahren Sie mehr über Aktien und Aktienmärkte in unserem umfassenden Leitfaden zum Aktienhandel.
FAQ
Wem gehört Discord?
Discord befindet sich in Privatbesitz, wobei die Gründer Jason Citron und Stan Vishnevskiy weiterhin involviert sind, neben großen Investoren wie Greylock Partners, Index Ventures und Dragoneer. Die Plattform erhielt außerdem Investitionen von Sony, Tencent und Fidelity.
Wie viel ist Discord wert?
Discord wurde zuletzt mit etwa 15 Milliarden $ im Jahr 2021 bewertet, jedoch könnte sich diese Zahl seitdem verändert haben. Eine frische Bewertung wird wahrscheinlich näher am IPO stattfinden, je nach den neuesten Finanzdaten und Marktbedingungen.
Wann wird der Discord-IPO stattfinden?
Es wurde zwar noch kein Datum bestätigt, aber mehrere Quellen deuten darauf hin, dass Discord im Jahr 2025 an die Börse gehen könnte. Es wird erwartet, dass das Unternehmen an der Nasdaq-Börse notieren wird, sofern dies die Marktbedingungen zulassen und es bereit ist, die Offenlegungsvorschriften zu erfüllen.
Kann ich vor dem IPO in Discord investieren?
Anteile sind vor einem IPO in der Regel auf Private-Equity-Firmen und institutionelle Anleger beschränkt. Jedoch bieten Plattformen wie Forge Global oder EquityZen manchmal die Möglichkeit, auf Sekundäraktien von frühzeitigen Investoren zuzugreifen.
Werden Discord-Aktien für das CFD-Trading zur Verfügung stehen?
Sollte Discord an die Börse gehen, könnten Broker wie Capital.com CFDs auf die Aktien des Unternehmens anbieten. Dies würde es Tradern ermöglichen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne die Aktie selbst zu besitzen, soweit die Verfügbarkeit und Liquidität gegeben sind.