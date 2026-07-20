دليل المبتدئ لأساسيات التداول
تهدف هذه المقدمة الشاملة إلى تزويد المتداولين المبتدئين بفهم عميق لأهم مفاهيم وآليات عمل الأسواق المالية – بدءًا من المصطلحات المحورية وأنواع الأصول المتنوعة، وصولًا إلى الخطوات العملية لتنفيذ أولى صفقاتهم. تابعوا القراءة لتعزيز معارفكم وتطوير مهاراتكم للتداول بثقة ومسؤولية.
ما هو مفهوم التداول؟
وخلافًا لمفهوم الاستثمار التقليدي الذي ينطوي على امتلاك الأصل المادي بشكل مباشر، يرتكز التداول، خاصة عبر المشتقات المالية، على المضاربة على اتجاه سعر الأصل دون الحاجة إلى تملكه فعليًا. على سبيل المثال، عند تداولك لعقد فروقات (CFD)، فإنك لا تشتري الأصل نفسه (كسهم أو سلعة)، بل تدخل في اتفاق لتبادل الفرق في سعر هذا الأصل بين لحظة فتح الصفقة ولحظة إغلاقه.
عند الانخراط في التداول، غالبًا ما يتم توظيف الرافعة المالية، أو ما يُعرف أيضًا بالتداول بالهامش. تتيح لك هذه الآلية التحكم في صفقات استثمارية تفوق قيمتها رأس المال الأولي الذي تقوم بإيداعه. فبرافعة مالية بنسبة 10:1 على سبيل المثال، يمكنك التحكم في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 1000 دولار أمريكي باستخدام 100 دولار فقط من رأس مالك، حيث يقوم الوسيط المالي فعليًا بتوفير التمويل المتبقي.
وهذا يعني أن الرافعة المالية، بقدر ما تتيح إمكانية مضاعفة الأرباح المحتملة (نظرًا لأنك تتعرض لتحركات سعر القيمة الإجمالية للصفقة البالغة 1000 دولار وليس فقط لمبلغك الأولي البالغ 100 دولار)، فإنها، على الجانب الآخر، تضاعف أيضًا الخسائر المحتملة بشكل كبير. هذا يجعل من تطبيق استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر جزءًا لا يتجزأ وحاسمًا من أي نشاط تداولي. يمكن توظيف استراتيجيات تحليلية متنوعة، فنية وأساسية، للتنبؤ بمسار حركة سعر الأصل، سواء كان صعودًا أم هبوطًا، بناءً على عوامل متعددة كاتجاهات الاقتصاد الكلي، أو بيانات الشركات، أو أنماط التحليل الفني مثل مستويات الدعم والمقاومة.
اكتشف المزيد حول الفروقات الجوهرية بين التداول والاستثمار.
مصطلحات التداول الأساسية
عندما تخطو خطواتك الأولى في عالم تداول الأدوات المالية المشتقة، يُصبح فهم المصطلحات المتخصصة أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة صفقاتك بفعالية واحترافية. إن إلمامك بالمفاهيم الأساسية سيمكّنك من التنقل في الأسواق بثقة أكبر ويقلل من احتمالية الارتباك أو سوء الفهم. نستعرض في هذا القسم أبرز مصطلحات التداول التي يجب على كل متداول مبتدئ معرفتها، مما يوفر لك أساسًا معرفيًا متينًا للانطلاق في رحلتك التداولية.
العقود مقابل الفروقات
- عقود الفروقات (CFD) هي إحدى الوسائل الشهيرة للتداول على أسعار الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات الأجنبية دون امتلاك الأصول الأساسية. بدلاً من شراء الأصل (كما تفعل عند الاستثمار)، تتداول على ارتفاع أو انخفاض سعره - عادةً خلال فترة زمنية قصيرة.
- بشكل أساسي، عقود الفروقات هي عبارة عن عقد بين المتداول وطرف آخر (قد يكون وسيطًا أو السوق نفسه)، ينص على تبادل الفرق في قيمة ورقة مالية أساسية بين فتح وإغلاق صفقة.
- مع عقود الفروقات، يمكنك الاستفادة من تقلّبات السوق، سواء بالمضاربة على ارتفاع السعر (من خلال صفقة شراء) أو انخفاضها (من خلال صفقة بيع). ولأن عقود الفروقات تتيح لك التداول باستخدام جزء بسيط فقط من القيمة الإجمالية لصفقتك – وهو ما يُعرف بالتداول بالهامش أو التداول بالرافعة المالية – يمكنك فتح صفقات استثمارية أكبر مما قد يسمح به رأس مالك الأولي بشكل مباشر.
- توفر حاسبة عقود الفروقات الخاصة بنا أداة قيمة لفهم حجم الأرباح أو الخسائر المحتملة لصفقة معينة. يمكنك تعديل حجم الصفقة ومستوى الرافعة المالية لترى كيف تتفاعل عوامل الهامش المطلوب، والمبلغ الأولي المستثمر، والعوائد المحتملة معًا في سيناريوهات مختلفة.
- اعرف أكثر عن [تداول عقود الفروقات.
الرافعة المالية
- إن تطبيق الرافعة المالية، أو ما يُعرف بالتداول بالهامش، يعني التحكم في صفقة أكبر حجمًا بإيداع أولي صغير نسبيًا، وذلك من خلال اقتراض الأموال فعليًا من الوسيط المالي.
- على سبيل المثال، مع نسبة رافعة مالية تبلغ 10:1، يمكنك التحكم في صفقة تداول بقيمة 10,000 دولار أمريكي باستخدام 1000 دولار فقط من رأس مالك الخاص. يمكن لهذا أن يضاعف الأرباح المحتملة بشكل كبير، حيث إن التحركات السعرية الصغيرة نسبيًا يمكن أن تؤدي إلى عوائد كبيرة.
- ومع ذلك، من الأهمية بمكان ملاحظة أن الرافعة المالية تزيد أيضًا من درجة المخاطرة بنفس القدر – فالخسائر يتم تضخيمها أيضًا. تُعد الإدارة السليمة للمخاطر أمرًا حاسمًا عند استخدام الرافعة المالية لتجنب تكبد خسائر كبيرة.
- تعرف على المزيد حول التداول بالهامش.
فتح صفقات الشراء والبيع
- في تداول المشتقات المالية، تتمتع بمرونة فتح صفقات شراء أو صفقات بيع، اعتمادًا على ما إذا كنت تتوقع ارتفاع سعر الأصل أم انخفاضه. فتح صفقة شراء يعني شراء عقد فروقات على سبيل المثال، مع توقع ارتفاع سعر الأصل الأساسي، مما يتيح لك بيعه لاحقًا بسعر أعلى لتحقيق ربح.
- من ناحية أخرى، فإن فتح صفقة بيع يعني بيع عقد فروقات عندما تعتقد أن سعر الأصل سينخفض، بهدف إعادة شرائه لاحقًا بسعر أقل والاستفادة من هذا الفارق السعري.
- تُعد هذه القدرة على التداول في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء إحدى المزايا الرئيسية لتداول عقود الفروقات، مما يمنح المتداولين الفرصة للاستفادة من مختلف ظروف السوق وتقلباته.
- تعرف على المزيد حول آليات الشراء والبيع.
المخاطر
- تُعتبر المخاطرة مفهومًا جوهريًا وأساسيًا في تداول عقود الفروقات، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين. تشير المخاطرة إلى احتمالية تكبد خسارة مالية عندما يتحرك السوق في اتجاه معاكس لصفقتك المفتوحة. في تداول عقود الفروقات، يتم تضخيم المخاطر بسبب عوامل مثل الرافعة المالية، التي يمكن أن تزيد من حجم الأرباح والخسائر على حد سواء.
- يمكن لتقلبات السوق الحادة، والأحداث الإخبارية غير المتوقعة، وضعف استراتيجيات إدارة المخاطر أن تساهم أيضًا في تكبد خسائر كبيرة. لإدارة المخاطر بفعالية، غالبًا ما يستخدم المتداولون أدوات مثل أوامر وقف الخسارة، والتي تقوم بإغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السوق بشكل كبير جدًا في الاتجاه الخاطئ. يُعد فهم وإدارة المخاطر أمرًا حاسمًا لتجنب الخسائر المفرطة وحماية رأس المال الخاص بك.
- تعرف على المزيد حول إدارة المخاطر في التداول.
الأسواق المالية المتاحة للمتداولين الجدد
بالنسبة للمتداولين الجدد الذين يخطون خطواتهم الأولى في عالم تداول عقود الفروقات، يمكن للأسواق المالية المتاحة أن تتخذ أشكالًا متنوعة. تشمل الأسواق الرئيسية المتاحة لتداول عقود الفروقات: الأسهم، والسلع، وصرف العملات الأجنبية (الفوركس)، والمؤشرات. يوفر كل من هذه الأسواق فرصًا ومخاطر فريدة من نوعها.
- أسواق الأسهم تتيح للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار أسهم الشركات الفردية المدرجة في البورصات العالمية. تعرف على المزيد حول تداول الأسهم.
- أسواق السلعتركز على المواد الخام والمنتجات الأولية مثل الذهب، أو النفط، أو المنتجات الزراعية، وتتأثر بشكل كبير بديناميكيات العرض والطلب العالمية. تعرف على المزيد حول تداول السلع.
- سوق الفوركس هو السوق الذي يتم فيه تداول العملات كأزواج، ويشتهر بسيولته العالية وإمكانية الوصول إليه على مدار 24 ساعة تقريبًا، خمسة أيام في الأسبوع (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع). تعرف على المزيد حول تداول الفوركس.
- المؤشرات تتيح للمتداولين المضاربة على أداء مجموعة من الأسهم، مثل مؤشر US 500، الذي يمثل أداء أكبر 500 شركة رائدة مدرجة في البورصات الأمريكية الكبرى. تعرف على المزيد حول تداول المؤشرات.
بالنسبة للمبتدئين، قد يكون التركيز على سوق واحد أو اثنين في البداية استراتيجية جيدة. يتيح لك ذلك بناء معرفتك وثقتك تدريجيًا قبل التوسع في مجالات أخرى. إن فهم كيفية عمل هذه الأسواق سيوفر لك أساسًا متينًا لتداول عقود الفروقات بفعالية.
تطبيق استراتيجية التداول الخاصة بك
بمجرد أن تتعلم أساسيات التداول، وتتعرف على الأصول المتاحة، وتفهم كيفية عمل السوق، يحين الوقت لتطوير استراتيجية تداول خاصة بك – وهي بمثابة خطة لعبك لاتخاذ قرارات التداول وإدارة صفقاتك الاستثمارية. بشكل عام، تندرج الاستراتيجيات ضمن فئتين رئيسيتين: التحليل الفني والتحليل الأساسي.
تركز الاستراتيجية القائمة على التحليل الفني على دراسة أنماط الرسوم البيانية، وتحركات الأسعار التاريخية، والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو مستويات الدعم والمقاومة. يعتقد المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني أن سلوك السوق السابق يمكن أن يساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.
أما الاستراتيجية القائمة على التحليل الأساسي، فتعتمد على تقييم العوامل الجوهرية التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل، مثل أرباح الشركات، والبيانات الاقتصادية، أو الأحداث الجيوسياسية. ينظر المتداولون الأساسيون إلى الصورة الكلية الأوسع نطاقًا لاتخاذ قرار بشأن توقيت الشراء أو البيع.
يكمن المفتاح في إيجاد استراتيجية تناسب أسلوبك في التداول، ومستوى تقبلك للمخاطر، ثم صقلها وتطويرها بمرور الوقت مع اكتسابك المزيد من الخبرة في السوق.
تعرف على المزيد حول استراتيجيات التداول، واكتشف مجموعة واسعة من المحتوى التعليمي في قسم تعلم التداول لدينا، وتعرف على كيفية فتح حساب وساطة مالية.
تعرف على المزيد حول كيفية عمل أحجام عقود الفوركس (Lots) وأهميتها في التداول.
كيف تُنفّذ صفقتك الأولى
إن تنفيذ أول صفقة لك على منصتنا الحية أمر بسيط بفضل واجهتنا سهلة الاستخدام والمصممة بعناية. يمكنك البدء بالتداول معنا من خلال التدرب أولاً باستخدام حساب تجريبي، ثم اتباع هذه الخطوات الأساسية:
- 1 اختر أحد الأصول لتداولها، بناءً على أهدافك التداولية
- 2قرر ما إذا كنت ستتداول باستخدام عقود الفروقات
- 3 حدد حجم صفقتك
- 4 ضع في اعتبارك استخدام أمر وقف الخسارة لإدارة المخاطر
- 5 افتح صفقات "شراء" أو "بيع على المكشوف"
- 6 تحكّم في صفقاتك، مع الاعتماد على التحليلات الأساسية و/أو الفنية للسوق
- 7 اغلق صفقتك
مخاطر ومزايا التداول
يوفر التداول فرصًا مثيرة لتحقيق الأرباح، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. إن فهم كلا الجانبين أمر حاسم لتصبح متداولًا ناجحًا ومسؤولًا.
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المزايا
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المخاطر
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إمكانية تحقيق الربح: يمكنك الاستفادة من تحركات الأسعار وتحقيق عوائد سريعة محتملة.
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تضخيم الخسائر المحتملة: بينما يمكن للرافعة المالية أن تزيد الأرباح، فإنها يمكن أن تزيد الخسائر بنفس القدر في حال تحرك السوق ضدك.
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الرافعة المالية: يمكنك التحكم في صفقات استثمارية أكبر حجمًا برأس مال أقل نسبيًا.
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تقلبات السوق: يمكن للتأرجحات السعرية المفاجئة أن تؤدي إلى خسائر غير متوقعة، خاصة عند عدم تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
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المرونة: يمكنك تحقيق ربح محتمل من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء.
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الضغط النفسي والانفعالي: قد تؤدي القرارات الاندفاعية المبنية على الانفعال بدلاً من التحليل المنطقي إلى نتائج تداول سلبية.
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تنوع الأصول المتاحة: يمكنك تداول مجموعة واسعة من فئات الأصول، من الأسهم إلى السلع والفوركس والمؤشرات.
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مخاطر الإفراط في التداول: يمكن لإمكانية الوصول شبه المستمر للأسواق أن تؤدي إلى الإفراط في فتح الصفقات وبالتالي زيادة التعرض للمخاطر.
يكمن المفتاح في إيجاد استراتيجية تناسب أسلوبك في التداول، ومستوى تقبلك للمخاطر، ثم صقلها وتطويرها بمرور الوقت مع اكتسابك المزيد من الخبرة في السوق.
تعرف على المزيد حول استراتيجيات التداول، واكتشف مجموعة واسعة من المحتوى التعليمي في قسم تعلم التداول على منصتنا.
الأسئلة الشائعة
كيف أبدأ رحلتي في عالم التداول كشخص مبتدئ؟
لبدء رحلتك في التداول كمبتدئ، يتعين عليك أولاً استيعاب المبادئ الأساسية لآلية عمل الأسواق المالية وأنواع الأصول التي يمكنك تداولها. من الأهمية بمكان فتح حساب تجريبي للتدرب على التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية، واختيار وسيط مالي موثوق عبر الإنترنت، والتعمق في تعلم الاستراتيجيات التي تتوافق مع قدرتك على تحمل المخاطر. ابدأ بصفقات صغيرة لبناء ثقتك وخبرتك تدريجيًا.
ما هو أفضل نوع من الصفقات للمتداولين المبتدئين؟
عادةً ما تتضمن أفضل الصفقات للمبتدئين الأصول التي تميل إلى إظهار تقلبات سعرية أقل حدة، مثل أسهم الشركات القيادية أو أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس. غالبًا ما تتحرك هذه الأسواق، وإن لم يكن دائمًا، بطريقة أكثر قابلية للتنبؤ، مما يجعل تحليلها وتداولها أسهل بمخاطر أصغر نسبيًا. يجب على المبتدئين التركيز على استراتيجيات تداول بسيطة يمكنهم فهمها وإدارتها بسهولة.
ما هو المبلغ الذي يجب أن يبدأ به المتداول المبتدئ؟
يعتمد المبلغ الذي يجب أن يبدأ به المتداول المبتدئ على وضعه المالي الشخصي وقدرته على تحمل المخاطر.
كيف أختار وسيطًا ماليًا عبر الإنترنت؟
لاختيار وسيط مالي عبر الإنترنت، يجب على المبتدئين البحث عن منصة تقدم رسومًا تنافسية، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وبديهية، وتوفر وصولاً إلى موارد تعليمية شاملة. من المهم أيضًا التحقق مما إذا كان الوسيط خاضعًا للتنظيم من قبل هيئات رقابية مرموقة، وما إذا كان يوفر حسابات تجريبية، ويقدم دعم عملاء سريع الاستجابة ومتاح على مدار الساعة.
ما هي أبرز مخاطر التداول؟
تشمل مخاطر التداول احتمالية خسارة أموال تفوق قيمة استثمارك الأولي، خاصة إذا كنت تستخدم الرافعة المالية. يمكن لتقلبات السوق الحادة، والتغيرات السعرية المفاجئة، واتخاذ القرارات المبنية على الانفعال أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. تساعد الإدارة الفعالة للمخاطر، مثل استخدام أوامر وقف الخسارة، في تقليل درجة التعرض لهذه المخاطر.
أين يمكنني تعلم المزيد عن الأسواق المتاحة للتداول؟
يمكنك تعلم المزيد عن الأسواق المتاحة للتداول من خلال الوصول إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وقراءة المواد التعليمية المقدمة من الوسطاء الماليين ذوي السمعة الطيبة، واستخدام الحسابات التجريبية للتدرب العملي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمتابعة الأخبار المالية، والاشتراك في نشرات تحليل السوق، والانضمام إلى مجتمعات المتداولين أن يساعدك على البقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق والاستراتيجيات الفعالة.