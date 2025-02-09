تداول من خلال عقود الفروقات على تقلّبات أسعار العملات المشفّرة طوال أيام الأسبوع، واكتشف أهم العملات بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم وغيرها المزيد.

البيعالشراءالفارقنسبة التغيّر في يوم واحدمخططات بيانية يومي
البائعونالمشترون
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
RAVE/USDRAVE/USD
PEPE/USDPEPE to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
SOL/USDSolana to US Dollar
USDT/USDTether to US Dollar
ZKJ/USDZKJ to US Dollar
MYX/USDMYX/USD
الأسعار الموضحة للأسهم هي أرقام استرشادية، وقد تختلف عن الأسعار اللحظية في السوق.

أساسيات التداول على العملات المشفّرة

هل تبحث عن مفهوم التداول على العملات المشفّرة؟ فيما يلي, سنلقي نظرة على هذا السوق العالمي وما يخبئه من تطورات وعوامل لها تأثير مباشر على حركته.

ما هو مفهوم التداول على العملات المشفّرة؟

يمكن التداول على العملات المشفّرة من خلال تنفيذ صفقات "شراء" أو "بيع" للمضاربة على تقلّبات أسعارها بهدف تحقيق الربح،عن طريق المشتقات الماليّة المتمثّلة بالعقود مقابل الفروقات . هذه الطريقة هي نفسها التي تُطبق عند التداول على فئات أخرى من الأصول مثل الأسهم أو "التداول بالهامش". تعمل الرافعة الماليّة على تضخيم أرباحك وكذلك خسارتك في حال اتجه السوق عكس توقعاتك مما يجعل التداول بالهامش محفوفًا بالمخاطر. هناك طريقة بديلة لدخول سوق العملات المشفّرة من خلال شراء العملة والاستحواذ علبها باستخدام المحافظ المعروفة والبورصات، مما يعني أنه لا يمكنك المضاربة على انخفاض سعر العملات المشفرة من خلال إجراء صفقات "بيع". كما ويتعين عليك دفع قيمة الاصل كاملة من أجل الاستثمار فيه.

ما هي أهمية التداول على العملات المشفّرة؟

يتم التداول على العملات المشفّرة لعدة أسباب، بدءًا من الفرص الكبيرة المتاحة داخل هذا المجال، التنويع في الاستثمارات, وصولاً إلى طبيعتها اللامركزية. شهدت أصول مثل البيتكوين فترات من التقلبات الشديدة في السنوات الأخيرة والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، مما جعلها مشهورة بشكل سيئ في الثقافة الشعبية وزاد من جاذبيتها للمضاربة. شهدت الأصول مثل البيتكوين فترات من التقلّبات الشديدة في السنوات الأخيرة والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، مما وسّع الجدل حول مستقبلها ووسعت من جاذبية المضاربة على تحرّكات أسعارها.

ما هي ميّزات التداول على العملات المشفّرة على منصة Capital.com؟

نقدم على منصتنا امكانية التداول على العملات المشفّرة من خلال عقود الفروقات، مما يتيح لك التعرّض لتحركات أسعار العملات المشفّرة دون الحاجة إلى امتلاكها. نتيح لك فرصة التداول على أكثر من 450 عملة، من خلال إمكانية المضاربة على انخفاض الأسعار وارتفاعها.

حدد نقاط الدخول والخروج للصفقات باستخدام أدوات الرسم البيانية الذكيّة لدينا، وقم بتعيين تنبيهات للأسعار لكي تبقى على علم بالتحركات المهمة داخل الأسواق. قم بحماية نفسك من تحركات السوق المعاكسة باستخدام مجموعة واسعة من أدوات إدارة المخاطر، بما في ذلك إعداد "وقف الخسارة المتحرك".*

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة.

منصة سهلة الاستخدام

احصل على الأدوات التي تحتاجها دون الغوص في بحر من البيانات الغير ضرورية.
تسعير واضح وشفاف

احصل على وضوح كامل فيما يتعلق بالسبريد والرسوم التي نفرضها.
تريدنج فيو وميتاتريدر 4

امكانية دمج لحسابك على منصتنا مع منصات أخرى محددة.
تعليم شامل

حسّن من معرفتك في عالم التداول من خلال الاطلاع على دليلنا المجاني ودوراتنا التعليميّة.
حساب تجريبي مجاني

حسّن من استراتيجيات التداول الخاصة بك وطوّر من مهاراتك دون المخاطرة برأس المال.
عمليات سحب سريعة للأموال

أودع واسحب أموالك بكل سرعة وأمان. تتم معالجة 98.62% من عمليات السحب خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات الخادم الداخلية الخاصة بنا لعام 2024.

2025-06-30
Khaled Almadani

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
kawa Hassan

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
مجودي ابن سيال

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
houssein_allaw_love

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
AHMAD

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
TAREK MALAHEEM

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
فارس ادريس ادريس

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-28
Marwan Alhajj

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-20
JaberMm

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-01
AHMAD SALEH AGHA

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
Sshago17

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
عادل الرشيدي

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
mohammed hamad

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
naserbbrrtt

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

لماذا Capital.com؟ أرقامنا تتحدث عن نفسها.

مجموعة Capital.com
أكثر من 845 ألف
متداولون حول العالم
أكثر من 125 ألف
عدد المتداولين الناشطين شهريا
24/7
دعم عملاء
100
مؤشر فني
