أساسيات التداول على العملات المشفّرة هل تبحث عن مفهوم التداول على العملات المشفّرة؟ فيما يلي, سنلقي نظرة على هذا السوق العالمي وما يخبئه من تطورات وعوامل لها تأثير مباشر على حركته.

ما هو مفهوم التداول على العملات المشفّرة؟

يمكن التداول على العملات المشفّرة من خلال تنفيذ صفقات "شراء" أو "بيع" للمضاربة على تقلّبات أسعارها بهدف تحقيق الربح،عن طريق المشتقات الماليّة المتمثّلة بالعقود مقابل الفروقات . هذه الطريقة هي نفسها التي تُطبق عند التداول على فئات أخرى من الأصول مثل الأسهم أو "التداول بالهامش". تعمل الرافعة الماليّة على تضخيم أرباحك وكذلك خسارتك في حال اتجه السوق عكس توقعاتك مما يجعل التداول بالهامش محفوفًا بالمخاطر. هناك طريقة بديلة لدخول سوق العملات المشفّرة من خلال شراء العملة والاستحواذ علبها باستخدام المحافظ المعروفة والبورصات، مما يعني أنه لا يمكنك المضاربة على انخفاض سعر العملات المشفرة من خلال إجراء صفقات "بيع". كما ويتعين عليك دفع قيمة الاصل كاملة من أجل الاستثمار فيه.

ما هي أهمية التداول على العملات المشفّرة؟

يتم التداول على العملات المشفّرة لعدة أسباب، بدءًا من الفرص الكبيرة المتاحة داخل هذا المجال، التنويع في الاستثمارات, وصولاً إلى طبيعتها اللامركزية. شهدت أصول مثل البيتكوين فترات من التقلبات الشديدة في السنوات الأخيرة والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، مما جعلها مشهورة بشكل سيئ في الثقافة الشعبية وزاد من جاذبيتها للمضاربة. شهدت الأصول مثل البيتكوين فترات من التقلّبات الشديدة في السنوات الأخيرة والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، مما وسّع الجدل حول مستقبلها ووسعت من جاذبية المضاربة على تحرّكات أسعارها.

ما هي ميّزات التداول على العملات المشفّرة على منصة Capital.com؟

نقدم على منصتنا امكانية التداول على العملات المشفّرة من خلال عقود الفروقات، مما يتيح لك التعرّض لتحركات أسعار العملات المشفّرة دون الحاجة إلى امتلاكها. نتيح لك فرصة التداول على أكثر من 450 عملة، من خلال إمكانية المضاربة على انخفاض الأسعار وارتفاعها.

حدد نقاط الدخول والخروج للصفقات باستخدام أدوات الرسم البيانية الذكيّة لدينا، وقم بتعيين تنبيهات للأسعار لكي تبقى على علم بالتحركات المهمة داخل الأسواق. قم بحماية نفسك من تحركات السوق المعاكسة باستخدام مجموعة واسعة من أدوات إدارة المخاطر، بما في ذلك إعداد "وقف الخسارة المتحرك".*

تعلّم المزيد حول كيفيّة التداول على العملات المشفّرة

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة.