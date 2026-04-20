تداول عبر منصة MT5 مع Capital.com

اجمع بين قوة أدوات "ميتاتريدر" التي تعرفها وتثق بها، مع خدمتنا الاستثنائية الحائزة على جوائز عالمية، وفروقات أسعارنا التنافسية، ونفاذنا الذي لا مثيل له إلى جميع فئات الأصول.

كيف ترتقي Capital.com بتجربة تداولك على منصة MT5

منصة MT5... مدعومة من Capital.com

تداول عبر منصة MT5 موثوقة ومتقدمة – مدعومة بمنظومة متكاملة من التسعير الشفاف، والدعم متعدد اللغات، والنفاذ الواسع إلى الأسواق.

100 زوج فوركس، و30 عملة مشفرة، 30 سلعة، و20 مؤشر، وأسهم مختارة
لماذا يفضل المتداولون منصة ميتاتريدر 5

ميتاتريدر 5 (MT5) هي منصة تداول عالمية فائقة السرعة والمرونة، تُستخدم لتداول الفوركس والأسهم والمؤشرات والعملات المشفرة والسلع الأولية. وتوفر المنصة أدوات رسوم بيانية متطورة، وأنواع أوامر تداول أكثر تنوعًا، وخيارات تخصيص أعمق مقارنة بمنصة MT4.

21 إطارًا زمنيًا، وأكثر من 38 مؤشرًا فنيًا مدمجًا، و44 أداة تحليل رسومية

بنية متعددة الخيوط بمعمارية 64 بت، لتحقيق أقصى درجات الاستقرار وسرعة التنفيذ

دعم كامل للتداول الخوارزمي عبر المستشارين الخبراء (EAs) وبيئة تطوير MQL5

بناء وتخصيص مؤشراتك الخاصة، والبرامج النصية (الاسكربتات)، وروبوتات التداول

ستة أنواع من أوامر التداول، بما في ذلك أوامر وقف الشراء المحددة وأوامر وقف البيع المحددة

تنفيذ الصفقات عبر أربعة أوضاع مختلفة – السعر الفوري، وسعر السوق، وسعر الطلب، وسعر البورصة – لتناسب أسلوب تداولك

ربط حسابك على Capital.com بمنصة MT5

إن إعداد حسابك للتداول عبر منصة ميتاتريدر 5 مع Capital.com لا يستغرق سوى بضع دقائق.

الخطوة 1

افتح حسابك على Capital.com لتفعيل MT5 (تأكد من أن حسابك مفعّلًا للتداول).

الخطوة 2

أنشئ حسابك على MT5 من خلال تطبيقنا أو منصتنا الإلكترونية باتباع التعليمات الواردة في دليلنا التفصيلي خطوة بخطوة.
كيفية إنشاء حساب على MT5

الخطوة 3

حمِّل MT5 للجوّال أو الويب أو الحاسوب المحمول. أدخل بيانات تسجيل الدخول على MT5 في عميل MT5. الآن أصبحت جاهزًا لبدء رحلتك في التداول مع منصة MT5 بكل ثقة.
أين يمكنك العثور على بيانات تسجيل الدخول إلى MT5

مكتب محلي بخدمة عالمية

احصل على خدمة العملاء التي تستحقها من مكتبنا في الإمارات.
عمليات إيداع سريعة بالدرهم الإماراتي وبلا رسوم

قم بإجراء عمليات إيداع وسحب فورية من خلال خدمة Lean دون أي رسوم - الدولار الأمريكي متاح أيضًا.
ثقة عالمية واعتراف دولي

حجم تداول بلغ 1 تريليون دولار أمريكي من قبل مجتمع المتداولين لدينا حول العالم.
أسواقك التي ترغب بها، الرافعة المالية التي تناسبك

تداول عقود الفروقات على الذهب والبيتكوين والنفط والغاز والمزيد برافعة مالية تصل إلى 200:1.
فعاليات حصرية

تمتّع بمعاملة متميّزة مع دعوات إلى الفعاليات الحصرية.

ما هي الفروقات الجوهرية بين منصتي ميتاتريدر 5 وميتاتريدر 4؟

الميزة

MT5

MT4

الأطر الزمنية

 21

9

المؤشرات التقنية

80+

30

التقويم الاقتصادي

✔️

مختبر الاستراتيجيات

متعدد الخيوط

أحادي الخيط

التحوط

✔️

✔️

فئات الأصول

أكثر تنوعًا (تشمل الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة)

الفوركس وعقود الفروقات

الأسئلة الشائعة

ما هي منصة ميتاتريدر 5؟

إن منصة ميتاتريدر 5 (MT5) هي منصة تداول متعددة الأصول تشتهر بأدواتها المتقدمة للرسم البياني، وسرعتها الفائقة في التنفيذ، ودعمها الكامل للتداول الخوارزمي (الآلي). ويستخدمها المتداولون حول العالم الذين يبحثون عن قدر أكبر من التحكم والتخصيص في استراتيجياتهم.

كيفية البدء باستخدام منصة ميتاتريدر 5

ابدأ بتنزيل منصة MT5 على جهازك (ماك، أو ويندوز، أو الجوّال، أو الويب). سجل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حسابك في Capital.com، ثم استكشف أدوات المنصة – قم بإعداد المخططات البيانية، وأضف المؤشرات، ونفذ صفقاتك مباشرة من الواجهة.

كيفية التداول على منصة ميتاتريدر 5

بمجرد تسجيل الدخول، اختر السوق الذي ترغب في تداوله، وحدد نوع الأمر (أمر سوق أو أمر معلق)، واضبط حجم صفقتك، ثم انقر على "شراء" أو "بيع". تدعم منصة MT5 ستة أنواع من الأوامر المعلقة، وتتيح وضع مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، وتوفر خاصية "التداول بنقرة واحدة" لتنفيذ أسرع.

