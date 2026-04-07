ما هو السبريد؟

فارق السعر (السبريد) هو ببساطة الفرق الطفيف بين سعر "الشراء" (الطلب) وسعر "البيع" (العرض) لأي أداة مالية في أسواق عقود الفروقات.

كقاعدة عامة، يكون سعر الشراء دائمًا أعلى من سعر البيع. وبالتالي، لكي تُحقق صفقتك ربحًا، يجب أن يتجاوز تحرك السعر في الاتجاه الذي توقعته قيمة هذا الفارق السعري (السبريد).

مع العلم بأن قيمة فروقات الأسعار (السبريد) عُرضة للتغيير تبعًا لتوقيت التداول والظروف السائدة في السوق، لذا نوصي دائمًا بمراجعة المنصة للاطلاع على أحدث فروقات الأسعار.

هل يمكنني استرداد جزء من فروقات الأسعار (السبريد)؟

بالتأكيد! فمعنا، تبدأ رحلة الاسترداد منذ اللحظة الأولى. فابتداءً من صفقتك الأولى، ستحصل شهريًا على حسم نقدي مسترد يمثل نسبة مئوية من إجمالي فروقات الأسعار التي سددتها. والمعادلة بسيطة: كلما زاد حجم تداولاتك، زاد حجم المبلغ الذي تسترده. اكتشف المزيد من التفاصيل حول آلية عمل هذا البرنامج.

ما هي فائدة التبييت؟

في كل مرة تقرر الاحتفاظ بصفقة تداول مرفوعة ماليًا مفتوحة لليوم التالي، يتم فرض فوائد تمويل على هذه الصفقة. كيفية حساب هذه الفائدة - وما إذا كنت تدفعها أو تتلقاها - يعتمد على مجموعة من العوامل. إليكَ نظرةً سريعةً على كيفية الحساب أدناه.

لن تدفع أو تتلقى رسوم التبييت في حال فتحت صفقة عقود فروقات برافعة مالية 1:1 (أي بدون استخدام رافعة مالية) على معظم الأسواق. ولكن توجد بعض الاستثناءات: