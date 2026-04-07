توضح هذه الصفحة رسوم ورسوم التداول الرئيسية في Capital.com. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لجميع التكاليف المرتبطة بجميع فئات الأصول، يُرجى الاطلاع على مستند الإفصاح عن التكاليف.
الحساب
فتح الحساب
مجّاني
أغلاق الحساب
لن نفرض عليك أي رسوم إذا اتخذت قرارك بإنهاء رحلة التداول معنا.
مجّاني
الحساب التجريبي
استخدم استراتيجياتك وتدرّب عليها داخل حساب تجريبي بأموال افتراضية.
مجّاني
عمليات الإيداع والسحب
رسوم على عمليات الإيداع
لن تدفع أي رسوم مقابل أي عملية ايداع للأموال داخل حسابك.
مجّاني*
*قد يتم تطبيق رسوم إذا لزم الأمر
الحد الأدنى للإيداع
الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكنك ايداعه في حسابك للبدء في التداول.
20 دولار أمريكي/يورو/جنيه إسترليني أو 80 درهم إماراتي
رسوم على عمليات السحب
لن نفرض عليك رسوم على أي عملية سحب تجريها من حسابك على منصة Capital.com.
مجّاني*
*قد يتم تطبيق رسوم إذا لزم الأمر
الحد الأدنى للسحب
الحد الادنى للمبلغ الذي يمكنك سحبه إلى بطاقتك المصرفية أو حسابك البنكي.
20 دولار أمريكي/جنيه إسترليني/يورو أو 80 درهم إماراتي للبطاقات المصرفية*.
*يختلف أقل مبلغ يُمكنك سحبه باختلاف طريقة الدفع الخاصة بك (اطلع على هذه الصفحةلمزيد من التفاصيل). إذا كان الرصيد المُتاح في حسابك أقل من حد السحب الأدنى، فلن يمكنك سحب جزء وستضطر لسحب الرصيد بالكامل.
التداول
السبريد
الرسوم التي نتقاضاها مقابل تنفيذ صفقاتك هي السبريد، أي الفرق بين سعري الشراء والبيع. اعرف أكثر
تتسم فروق الأسعار (السبريد) بالديناميكية وهي عُرضة للتغيير حسب ظروف السوق الأساسية. اطلع على السبريد الخاص بأداة مالية معينة من هُنا.
استرجع جزءًا من فروق الأسعار (السبريد) التي تدفعها في شكل حسومات نقدية ، وذلك شهريًا ابتداءً من أول صفقة معنا.
عمولة التداول
لا نفرض أي عمولة على تداولاتك.
مجّاني
تسوية رسوم التبييت*
يتم فرض رسوم التبييت عندما تحتفظ بصفقات تداول معينة لليوم التالي.
صفقات عقود الفروقات برافعة مالية 1:1 (أي بدون استخدام رافعة مالية) لا تُفرض عليها رسوم التبييت، باستثناء عدد محدود من الأسواق.
يتم دفع أو تلقي هذه الرسوم، وذلك حسب نوع الصفقة سواء كانت صفقة شراء أو صفقة بيع على المكشوف. اطلع على الرسوم الخاصة بكل أداة مالية من هُنا.
تحويل العملة
عند التداول في سوق مُقوّم بعملة مختلفة عن عملة حسابك، سيتم فرض رسم صرف عملات على صفقاتك.
سيتم تطبيق نفس هامش صرف العملات عند إجراء التحويلات بين حساباتك الفرعية بعملات مختلفة.
0.7% من سعر الصرف الفوري
أوامر وقف الخسارة المضمونة
يغلق أمر وقف الخسارة المضمون الصفقة عند مستوى السعر الذي تحدده بالضبط، دون أي مخاطر من الفجوات أو الانزلاق السعري. لن تتجاوز خسارتك المستوى المتوقع أبدًا، ولكن ستضطر لسداد رسوم رمزية إذا تم تفعيل الأمر. اعرف أكثر
تختلف رسوم أوامر وقف الخسارة المضمونة باختلاف الأصل الذي تتداوله، وسعر افتتاح الصفقة، والكمية المتداولة. يمكنك الاطلاع على قيمة هذه الرسوم في نافذة ملخص الصفقة قبل فتح الصفقة. اكتشف كيفية حساب رسوم أمر وقف الخسارة المضمون من هُنا.
اطلع على السبريد ورسوم التبييت لكل أداة مالية
ما هو السبريد؟
فارق السعر (السبريد) هو ببساطة الفرق الطفيف بين سعر "الشراء" (الطلب) وسعر "البيع" (العرض) لأي أداة مالية في أسواق عقود الفروقات.
كقاعدة عامة، يكون سعر الشراء دائمًا أعلى من سعر البيع. وبالتالي، لكي تُحقق صفقتك ربحًا، يجب أن يتجاوز تحرك السعر في الاتجاه الذي توقعته قيمة هذا الفارق السعري (السبريد).
مع العلم بأن قيمة فروقات الأسعار (السبريد) عُرضة للتغيير تبعًا لتوقيت التداول والظروف السائدة في السوق، لذا نوصي دائمًا بمراجعة المنصة للاطلاع على أحدث فروقات الأسعار.
هل يمكنني استرداد جزء من فروقات الأسعار (السبريد)؟
بالتأكيد! فمعنا، تبدأ رحلة الاسترداد منذ اللحظة الأولى. فابتداءً من صفقتك الأولى، ستحصل شهريًا على حسم نقدي مسترد يمثل نسبة مئوية من إجمالي فروقات الأسعار التي سددتها. والمعادلة بسيطة: كلما زاد حجم تداولاتك، زاد حجم المبلغ الذي تسترده. اكتشف المزيد من التفاصيل حول آلية عمل هذا البرنامج.
ما هي فائدة التبييت؟
في كل مرة تقرر الاحتفاظ بصفقة تداول مرفوعة ماليًا مفتوحة لليوم التالي، يتم فرض فوائد تمويل على هذه الصفقة. كيفية حساب هذه الفائدة - وما إذا كنت تدفعها أو تتلقاها - يعتمد على مجموعة من العوامل. إليكَ نظرةً سريعةً على كيفية الحساب أدناه.
لن تدفع أو تتلقى رسوم التبييت في حال فتحت صفقة عقود فروقات برافعة مالية 1:1 (أي بدون استخدام رافعة مالية) على معظم الأسواق. ولكن توجد بعض الاستثناءات:
- الغاز الطبيعي
- الكاكاو الأمريكي
- مؤشر التقلب (VIX)
- أزواج العملات الأجنبية التي تتضمن الليرة التركية (TRY)
كيف يتم احتساب فائدة التبييت؟
الصيغة
المعيار المرجعي لسعر الفائدة +/- الرسوم اليومية لمنصتنا
بدأ المعيار المرجعي يتبع عملة السوق الأساسي، مثل معدّل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) للدولار الأمريكي أو متوسط معدل فائدة التبييت بين البنوك بالجنيه الإسترليني (SONIA) للأسواق المُقوّمة بالجنيه الإسترليني.
الرسوم اليومية لمنصتنا تبلغ 4٪ سنويًا، مقسومة على 360 أو 365 يومًا على حسب العملة:
- بالنسبة للجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والدولار السنغافوري، وما إلى ذلك: 4٪ / 365 = 0.01096٪
- بالنسبة للدولار الأمريكي، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني، وما إلى ذلك: 4٪ / 360 = 0.01111٪
تختار منصتنا القاسم (360 أو 365 يومًا) ليتوافق مع المعيار المُتّبع في عملة السوق.
*تشمل معايير سعر الفائدة ذات الصلة رسوم تعديل فارق السعر الأساسية. هذا مدرج ضمن الرسوم ذات الصلة مثل SOFR، SONIA.
مثال على عقود الفروقات: المؤشرات الأمريكية
- لنفترض أنك تمتلك صفقة بحجم 0.6 عقد على مؤشر US Tech 100 الذي يبلغ سعره 20140. وبالتالي، يُصبح إجمالي التعرّض لصفقتك هو 12,084 دولار أمريكي.
- وبما أنّ مؤشر US Tech 100 مُقوّم بالدولار الأمريكيّ، فإنّ مُعدّل الفائدة المرجعيّ المرتبط به هو معدّل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) - والذي يبلغ حاليًا 5.01448٪ سنويًا، أو 0.01393٪ يوميًا.
- الرسوم اليومية لمنصتنا تبلغ 0.01111٪.
- بالنسبة لصفقات الشراء، ستدفع 0.02504٪ (SOFR + رسومنا)، وهو ما يعادل 3.03 دولارًا أمريكيًا.
- بالنسبة لصفقات البيع على المكشوف، ستتلقى 0.00282٪ (SOFR - رسومنا)، وهو ما يعادل 0.34 دولارًا أمريكيًا.
مثال على عقود الفروقات: المؤشرات البريطانية
- لنفترض أنك تمتلك صفقة بحجم عقد واحد على مؤشر UK 100 الذي يبلغ سعره 8175. وبالتالي، يُصبح إجمالي التعرّض لصفقتك هو 8,175 جنيه إسترليني.
- وبما أنّ مؤشر UK 100 مُقوّم بالجنيه الإسترليني، فإنّ مُعدّل الفائدة المرجعيّ المرتبط به هو توسط معدل فائدة التبييت بين البنوك بالجنيه الإسترليني (SONIA) - والذي يبلغ حاليًا 4.9826٪ سنويًا، أو 0.01365٪ يوميًا.
- رسومنا اليومية هي 0.01096%.
- بالنسبة لصفقات الشراء، ستدفع 0.02461٪ (SONIA + رسومنا)، وهو ما يعادل 2.01 جنيهًا إسترلينيًا.
- بالنسبة لصفقات البيع على المكشوف، ستتلقى 0.00269٪ (SONIA - رسومنا)، وهو ما يعادل 0.22 جنيهًا إسترلينيًا.
لماذا يتم فرض فائدة التبييت على صفقاتي؟
يتم فرض رسوم التبييت على صفقاتك لتغطية تكاليف التعامل المرتبطة بالاحتفاظ بصفقة تداول مفتوحة لليوم التالي.
ما هو رسم وقف الخسارة المضمون؟
تُفرض رسوم أمر وقف الخسارة المضمون فقط في حالة تفعيله. يُغلق أمر وقف الخسارة المضمون الصفقة عند السعر الذي تحدده بالضبط، دون أي مخاطر من حدوث الفجوات أو الانزلاق السعري. ونظرًا لأننا نتحمل هذا المخاطرة نيابة عنك، نفرض نحن (وكذلك مقدّمو الخدمات الآخرون) رسومًا على استخدام أمر وقف الخسارة المضمون. إيمكنك الاطلاع على هذه الرسوم من نافذة ملخص الصفقة قبل تنفيذها، وستظهر لك إذا اخترت تطبيق الأمر.
كيف يتم حساب رسم وقف الخسارة المضمون؟
يتم حساب رسوم أمر وقف الخسارة المضمون عن طريق ضرب ثلاثة مكونات: علاوة وقف الخسارة المضمون (بالنسبة المئوية)، وسعر افتتاح الصفقة والكمية المتداولة. تبدو الصيغة كالتالي:
الصيغة
الرسم = علاوة أمر وقف الخسارة المضمون * سعر افتتاح الصفقة * الكمية.
يمكنك الاطلاع على قيمة هذه الرسوم في نافذة ملخص الصفقة عند فتح صفقة وإضافة هذا الأمر.
أمور أخرى لوضعها في الاعتباربطبيعة الحال، رسومنا ليست هي العوامل الوحيدة التي ستؤثر على مدى ربحية الصفقة التي تنوي إجراؤها. يجب عليك أيضًا النظر فيما يلي.
حركة السوق
تؤثر الحركة الاتجاهية والمدى الذي يسلكه السوق بشكل واضح على قيمة صفقتك.
الهامش
المبلغ المطلوب لفتح والحفاظ على صفقة. من المهم التأكد من قدرتك على تحمّل هذا الهامش، سواء في بداية الصفقة أو في حال تغيّره في ظل الظروف السوقية المتغيرة.
الرافعة المالية
يجب أن تكون الرافعة المالية التي تستخدمها مناسبة لك. قد يكون تعرضك أضعاف ما دفعته لفتح الصفقة، وقد تواجه أرباحًا أو خسائر كبيرة وسريعة.