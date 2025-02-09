الرئيسيةالأسواقالسلع

تداول السلع وعقودها الآجلة

بادر بتداول عقود الفروقات على تحركات أسعار الأصول المادية الخام وعقود السلع الآجلة، وفي طليعتها الذهب، والفضة، والنفط، والقمح، والسكر.

أسواق السلع وعقودها الآجلة

صفحة نظرة عامةالأكثر تداولاًالأكثر تقلبًاالمحققين لأعلى أرباحالمحققين لأكبر خسائر
البيعالشراءالفارقنسبة التغيّر في يوم واحدمخططات بيانية يومي
البائعونالمشترون
الأسعار الموضحة للأسهم هي أرقام استرشادية، وقد تختلف عن الأسعار اللحظية في السوق.

المبادئ الجوهرية لتداول السلع وعقودها الآجلة

هل تتطلع للتعمق في عالم السلع؟ نضع بين يديك لمحةً شاملة تسلط الضوء على أعرق أشكال التجارة في تاريخ البشرية.

ما هو المفهوم الحقيقي لتداول السلع؟

يرتكز تداول السلع على عمليات بيع وشراء المواد الخام أو المنتجات الزراعية الأساسية. وينقسم هذا السوق إلى فئتين رئيسيتين: السلع الصلبة التي تشمل الموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض كالذهب والنفط، والسلع اللينة التي تضم الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.

يضرب تداول السلع بجذوره في أعماق التاريخ، ليسبق كافة أشكال التجارة الأخرى؛ حيث اعتمدت الحضارات الناشئة على نظام المقايضة لتأمين الغذاء والمؤن. وفي عصرنا الحالي، يعتمد سوق السلع المادية بشكلٍ جوهري على العقود الآجلة، والتي تمنح المنتجين (كالمزارعين مثلًا) ميزة تأمين أسعار مبيعاتهم سلفًا مع المشترين.

بيد أن الشبكة المتطورة لبورصات السلع في يومنا هذا قد فتحت الأبواب على مصراعيها أمام المضاربين لاقتناص الفرص من التحركات السعرية لهذه الأصول على المدى القصير، سواء عبر التداول الفوري أو من خلال العقود الآجلة للسلع.

ونحن في Capital.com نمنحك أداة قوية لتداول عقود الفروقات على الأسعار الفورية للسلع والأدوات المالية المرتبطة بالعقود الآجلة على حد سواء، تاركين لك حرية اختيار الاستراتيجية التي تفضلها لاختراق هذا السوق.

لماذا يفضل المستثمرون تداول السلع؟

يمنحك تداول السلع فرصة الانكشاف الاستثماري المباشر على تقلبات أسعار النفط، والغاز، والمعادن، وغيرها الكثير، دون أن تتكبد عناء الاستلام الفعلي للأصول أو تحمل أعباء تخزينها.

وتضفي العقود الآجلة للسلع مرونةً فائقة على آليات التداول، مفسحةً المجال أمام المتداولين للمضاربة على الاتجاهات السعرية المستقبلية عبر عقودٍ ذات معايير موحدة. ويشيع استخدام التسعير القائم على العقود الآجلة في أسواق حيوية كالنفط الخام، والغاز الطبيعي، والقمح، حيث تتأرجح توقعات العرض والطلب بوتيرةٍ متسارعة.

وعلى النقيض من العقود الآجلة المادية، لا تلزمك عقود الفروقات بامتلاك الأصل أو استلامه عند تاريخ الاستحقاق. ويعني هذا قدرتك المطلقة على فح صفقات شراء أو بيع على المكشوف على كلٍ من الأسعار الفورية والأدوات المرتبطة بالعقود الآجلة، مع كامل الحرية في إغلاق صفقاتك متى شئت (وفقًا لساعات عمل الأسواق).

وتنظر شريحةٌ واسعة من المستثمرين إلى السلع كدرعٍ واقٍ للتحوط ضد غول التضخم، نظرًا لعدم ارتباط أسعارها بشكلٍ وثيق بفئات الأصول الأخرى. ويتربع الذهب تحديدًا على عرش الملاذات الآمنة تاريخيًا، بفضل قدرته الفائقة على الاحتفاظ بقيمته إبان فترات الاضطراب والضبابية الاقتصادية.

علاوةً على ذلك، يتيح لك تداول السلع توظيف الرافعة المالية لمضاعفة حجم انكشافك على الأسواق. ولكن، تذكر دائمًا أن الرافعة المالية كما تضاعف أرباحك المحتملة، فإنها تفاقم خسائرك بالقدر ذاته، إذ تحتسب كلتاهما بناءً على القيمة الإجمالية للصفقة.

لماذا Capital.com هي بوابتك المثلى لتداول السلع؟

نضع بين يديك فرصة تداول عقود الفروقات على باقة متنامية من السلع والأدوات القائمة على العقود الآجلة، لنمنحك القدرة على الاستفادة من التحركات السعرية دون الحاجة لشرائها بشكلٍ كامل.

نقدم لك تسعيرًا فوريًا لأشهر السلع الاستراتيجية، إلى جانب الانكشاف على الأسواق المشتقة من العقود الآجلة، لنمنحك المرونة المطلقة في اختيار آلية وتوقيت تداولاتك.

اكتشف نقاط الدخول والخروج المثلى مستعينًا بأدواتنا الذكية وسهلة الاستخدام للرسوم البيانية، واضبط تنبيهات الأسعار لتكون أول من يعلم بالتحركات السوقية المفصلية.

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. وتخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.

2025-06-30
Khaled Almadani

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
kawa Hassan

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
مجودي ابن سيال

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
houssein_allaw_love

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
AHMAD

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
TAREK MALAHEEM

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
فارس ادريس ادريس

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-28
Marwan Alhajj

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-20
JaberMm

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-01
AHMAD SALEH AGHA

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
Sshago17

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
عادل الرشيدي

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
mohammed hamad

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
naserbbrrtt

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

عرض تقييمات 4 و 5 نجوم

4.8
التقييمات والمراجعات
4.7
التقييمات والمراجعات
4.7
4.6
شريك موثوق
شريك موثوق
شريك مميز
شريك مميز