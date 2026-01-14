نبذة عن Capital.com

تُعد Capital.com إحدى أسرع منصات التداول نموًا في العالم، حيث تم تصنيفها كأسرع شركة نموًا في الشرق الأوسط في قائمة Deloitte Technology Fast 50 لعام 2024. نحن نخدم عملاءنا الكرام من خلال مكاتبنا المنتشرة في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا. نضع متداولينا في صميم كل قرار نتخذه، ونسعى لتسهيل تجربتهم من خلال تقنيات بسيطة وبرامج تعليمية شاملة ودعم مخصص.
رسالتنا هي مساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل، من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة للتداول بثقة. لقد تكللت جهودنا بالفوز بالعديد من الجوائز المرموقة من أبرز الجهات الرائدة في الصناعة، مثل جائزة "أفضل منصة تداول شاملة" (Online Money Awards لعام 2024) و"أفضل تطبيق تداول لعام 2023" (Good Money Guide)، كما حصلنا على تقييم "ممتاز" على موقع Trustpilot.
نحن لا ندلي بمجرد ادعاءات، بل نتمتع بثقة عملائنا حول العالم، حيث قاموا بتداول أكثر من 1تريليون دولار أمريكي من خلال منصتنا حتّى عام 2024.
تداول عقود الفروقات على مجموعة واسعة من الأسواق العالمية الشهيرة، بدءًا من البيتكوين والدوجكوين، وصولًا إلى النفط الخام والغاز الطبيعي، والذهب والنحاس، ومجموعة متنوعة من الأسهم العالمية المعروفة وأزواج العملات ومؤشرات الأسهم.
احصل على أموالك وقتما تشاء وبكل سهولة. استمتع بعملية سحب سريعة – فنحن نقوم بمعالجة 94٪ من طلبات السحب في غضون ساعة واحدة و 99٪ منها في غضون 24 ساعة (وفقًا لبيانات خادم Capital.com العالمي، 2024).
احصل على رافعة مالية تتراوح بين 20:1 و300:1 كحد أقصى، اعتمادًا على السوق الذي تختاره. هل تفضّل الاحتفاظ بالتداولات لفترة أطول؟ تداول برافعة مالية 1:1 من دون رسوم تبييت في معظم الأسواق.
تداول على منصة وتطبيق حائزين على العديد من الجوائز - "أفضل منصة تداول شاملة" (Online Money Awards 2024) و "أفضل تطبيق تداول لعام 2023" (Good Money Guide) – والذي تم تصميمهم خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
افتح حسابًا بسرعة وسهولة. من اللحظة التي تنضم فيها إلينا، سيهتم بك فريقنا من الخبراء - وستتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات التعليمية والأخبار والتحليلات.
ما نشتهر به
انطلاقًا من مكانتنا كوسيط حائز على العديد من الجوائز، فنحن مشهورون بتجربة المستخدم المباشرة والمدعومة بالتكنولوجيا، ودعم العملاء عالي الجودة، والقيمة مقابل المال. من خلال التكنولوجيا المتقدمة، نقدم ميزات ذكية مثل بيانات السوق في الوقت الفعلي وأدوات متقدمة للرسم البياني وتطبيق جوال سريع الاستجابة للتداول أثناء التنقل. نهدف إلى تزويد المتداولين الأفراد بإمكانية الوصول السلس إلى الأدوات المالية العالمية، حيث نوفر أكثر من 5,500 سوق عبر مختلف فئات الأصول.
نحن نسعى دائمًا لإيجاد طرق جديدة لمساعدة عملائنا على التداول بثقة واتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل، من خلال تقديم أحدث التقنيات والموارد التعليمية الثاقبة والتسعير التنافسي في سوق التداول دائم التطور.
حصلت منتجاتنا وخدمة دعم العملاء المتخصصة التي نقدّمها وسعينا المستمر نحو الابتكار على عظيم التقدير من قبل بعض الجهات الرائدة في القطاع.
في عام 2023، تم تصنيفنا ضمن أفضل 50 شركة تكنولوجية ناشئة وسريعة النمو في الشرق الأوسط وقبرص من قبل " Deloitte Technology Fast 50". وإليك بعض الجوائز التي حصلنا عليها مؤخرًا:
تداول بشراء أو بيع أزواج الفوركس والمؤشرات والأسهم والسلع والعملات المشفّرة