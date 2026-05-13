تداول بذكاء على منصة TradingView

اربط حسابك في Capital.com بمنصة TradingView وتمتع بتجربة تداول فريدة من نوعها مدعومة بأدوات رسم بياني حصرية.

أبرز شبكة اجتماعية للمتداولين والمستثمرين على الإنترنت تضم أكثر من 50 مليون مستخدم.

واجهة سهلة الاستخدام

تتمتع منصة تريدينج فيو (TradingView) بواجهة سهلة الاستخدام ، مما يسمح لك بالارتقاء بتداولاتك إلى المستوى التالي، بغض النظر عن مدى خبرتك في هذا المجال.

التداول في أبهى صوره

TradingView متوافقة مع أجهزة الحاسوب والجوّالات والأجهزة اللوحية، مما يُتيح لك اختيار عقود الفروقات ودراستها والتعاون مع المتداولين الآخرين أينما كُنت ووقتما شئت.

كيف يمكنني الربط بـ تريدينج فيو؟

  • الخطوة الأولى سجّل اشتراكك وافتح حساب على Capital.com.
  • الخطوة الثانية اعثر على صفحة الوسيط الخاصة بنا على منصة TradingView واُنقر فوق "تداول".
  • الخطوة الثالثة سجّل الدخول إلى Capital.com وأكمل عملية الربط.
  • الخطوة الرابعة الآن أنت جاهز لدراسة المخططات ووضع الصفقات.

ما هي ميّزات التداول على منصة تريدنج فيو؟

مخططات تحليل فنّي حصرية

اجعل استراتيجيتك في التداول فعّالة مع مخططات تحليل فنّي تناسب قراراتك والمتوافقة مع الهواتف المحمولة، والمدعومة بأكثر من 110 أداة رسم متطوّرة.

كل ما يتعلق بالتداول

تجد كل ما يلزمك من المؤشرات بجانب أدوات الفحص المتقدمة والأخبار المباشرة. لا داعي لتبديل المنصات للتداول بفعالية.

قم بربط حسابك وابدأ في التعلّم

كُن جزءاً من مجتمع التداول والاستثمار واكتشف أحدث اتجاهات ورؤية السوق.

مميزات TradingView

رسوم بيانية متقدمة

استكشف الفرص المحتملة باستخدام أكثر من 12 مخططاً قابلاً للتخصيص، بما في ذلك Renko وKagi وPoint وFigure، واعرض ما يصل إلى 8 منها على علامة تبويب واحدة.

تنبيهات للأسعار:

ابقَ على تواصل مع الأسواق من خلال 12 تنبيه يمكن ضبطهم على السعر والمؤشرات والاستراتيجيات.

التحليل الفني

حسِّن حكمك باستخدام أكثر من 100 مؤشر مُعدّ مسبقاً، وعدد لا يحصى من المؤشرات التي أنشأها المجتمع، وأدوات الرسم الذكية، ومؤشرات ملفات الحجم، والتعرف على أنماط الشموع وأكثر من ذلك بكثير.

التحليل المالي

استخدم أكثر من 100 خانة ونسبة أساسية، وكذلك الكشوفات المالية وتحليل التقييمات وبيانات الشركة التاريخية.

لغة باين البرمجية (Pine Script):

هل أنت متداول متقدّم؟ أنشئ مؤشراتك الخاصة باستخدام لغة برمجة Pine ScriptTM القوية التي تستخدمها المنصة.

الوصول إلى شبكة اجتماعية دائمة التوسع

انضم إلى مجتمع مزدهر من الأشخاص الذين يشاركونك نفس التفكير من جميع أنحاء العالم وتواصل معهم مباشرة. تعلم وتطور من خلال مشاهدة البث المباشر للتداول، أو شارك معرفتك عن طريق بث تجربتك الخاصة.

لماذا تختار Capital.com للتداول؟

منصة سهلة الاستخدام

احصل على الأدوات التي تحتاج لها دون الغوص في بحر من البيانات غير الضرورية.
تسعير واضح وشفاف

تعرّف بوضوح على فروق الأسعار والرسوم التي نتقاضاها.
TradingView و MT4

امكانية دمج لحسابك على منصتنا مع منصات أخرى محددة.
تعليم شامل

حسّن من معرفتك في عالم التداول من خلال الاطلاع على دليلنا المجاني ودوراتنا التعليميّة.
حساب تجريبي مجاني

حسّن من استراتيجيات التداول الخاصة بك وطوّر من مهاراتك دون المخاطرة برأس المال.
سحوبات سريعة

تتم معالجة 98% من عمليات السحب خلال 24 ساعة، وفقاً لبيانات الخادم الداخلية الخاصة بنا لعام 2023.

الأسئلة الشائعة

عبر أية أجهزة يمكنني استخدام تريدينج فيو؟

يمكنك استخدام تريدينج فيو على الحاسوب الإلكتروني، والهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية.

كيف يمكنني التداول على منصة TradingView

اربط حسابك في Capital.com بمنصة TradingView لتداول عقود الفروقات بمساعدة المخططات البيانية المتقدمة. تعمل عقود الفروقات على الفرق في السعر بين نقطة فتح واغلاق العقد، وتمكّنك من فتح مراكز شراء أو بيع على المكشوف بجزء بسيط من قيمة تداولك – وهو ما يُعرف بالتداول بالرافعة المالية.

نتيجةً لذلك، يمكنك فتح مراكز أكبر والحصول على تعرض أكبر للأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بهذه الأداة، حيث يمكن أن تضخم الرافعة المالية الأرباح والخسائر على حد سواء. لذلك من المهم تطبيق أدوات إدارة المخاطر عند تداول عقود الفروقات.

ما هي الأسواق التي يمكنني التداول فيها مع تريدينج فيو؟

من خلال التداول على منصة TradingView بواسطة Capital.com، يمكنك شراء أو بيع الأصول باستخدام عقود الفروقات على أكثر من 3000 سوق، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفّرة والمؤشرات والفوركس والسلع.

