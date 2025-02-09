التداول على أسعار الفائدة

افتح صفقات استثمارية على الأدوات المالية المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة العالمية عبر تداول عقود الفروقات. استكشف آفاقًا لا حصر لها من الأسواق، بدءًا من المؤشرات والسلع وصولًا إلى السندات وغيرها الكثير، كل ذلك مباشرة عبر منصة Capital.com الإلكترونية أو من خلال تطبيقنا الذكي.

ما هو مفهوم التداول على أسعار الفائدة؟

يرتكز تداول أسعار الفائدة على المضاربة على الأدوات المالية المرتبطة بالتحولات المستقبلية لأسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، على غرار سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية، وسعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا، وسعر تسهيلات الودائع للبنك المركزي الأوروبي.

وتتيح لك منصتنا تداول عقود الفروقات على طيف واسع من الأسواق المرتبطة بأسعار الفائدة، ويشمل ذلك العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والعقود الآجلة للسندات الحكومية، فضلًا عن العقود الدائمة للسندات. وتتميز هذه الأدوات بحساسيتها العالية واستجابتها السريعة لتغير سقف التوقعات المحيطة بالسياسات النقدية، ومعدلات التضخم، والبيانات الكلية للاقتصاد.

لماذا يفضل المستثمرون تداول أسعار الفائدة؟

تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، حيث تمتد تأثيراتها لتشمل كافة مفاصل النظام المالي، بدءًا من تكاليف الاقتراض وصولًا إلى التقييمات العادلة للأصول. وعندما تتجه البنوك المركزية لرفع الفائدة أو خفضها، تتردد أصداء هذه القرارات بقوة لتضرب أسواق الفوركس، والأسهم، والسلع، وتلقي بظلالها الأثقل على أسواق السندات.

يمنحك تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة أو السندات أداةً فاعلة لترجمة توقعاتك حول مسار هذه التحركات إلى صفقات حقيقية، سواءً كنت تراهن على تشديد السياسة النقدية، أو تيسيرها، أو حتى الاستفادة من التذبذبات الحادة المرافقة للإعلانات الاقتصادية المفصلية.

فعلى سبيل المثال:

  • إذا مالت توقعات المتداولين نحو إقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة في أسعار الفائدة، فإن تاريخ الأسواق يخبرنا بأن أسعار العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية غالبًا ما تتراجع استباقًا لهذا القرار.
  • أما إذا لوّح البنك المركزي الأوروبي بتبني سياسة تيسيرية، فغالبًا ما يقود ذلك أسعار العقود الآجلة لمؤشر Euribor نحو الصعود، بالتزامن مع تعديل الأسواق لتوقعاتها بشأن الفائدة.

من خلال تداول عقود الفروقات، يمكنك فتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف للاستفادة من هذه التحركات دون الحاجة للامتلاك الفعلي للأصل الأساسي. كما نضع بين يديك مرونةً فائقة لضبط حجم انكشافك على الأسواق عبر توظيف الرافعة المالية. ولكن تذكر دومًا أن الرافعة المالية سلاح ذو حدين، فهي تضاعف من حجم الأرباح المحتملة ولكنها تفاقم من المخاطر والخسائر بالقدر ذاته.

لماذا Capital.com هي خيارك الأمثل لتداول أسواق أسعار الفائدة؟

نضع بين يديك في Capital.com فرصة تداول عقود الفروقات على تشكيلة واسعة من الأسواق المرتبطة بأسعار الفائدة.

سواءً كانت استراتيجيتك مبنيةً على اقتناص الفرص التي تترافق مع اجتماعات البنوك المركزية، أو التفاعل مع المفاجآت التي تحملها بيانات التضخم، أو حتى التحوط لتقليل تعرضك لمخاطر الفائدة؛ فإن منصتنا تزودك بترسانة متكاملة من الأدوات لتحقيق غاياتك.

  • الوصول المباشر إلى أسواق حيوية مثل عقود (SONIA) لأجل 3 أشهر وعقود (Euribor).
  • تسعيرٌ لحظي وتغطية إخبارية حية مدمجة بالكامل داخل المنصة؛ لتبقى بخطوةٍ استباقية أمام كبرى البيانات والإصدارات الاقتصادية.
  • أدواتٌ متطورة للرسوم البيانية وإدارة المخاطر الاحترافية، تشمل التنبيهات السعرية وأوامر إيقاف الخسارة.*

ابقَ على اتصالٍ دائم بنبض الأسواق عبر منصتنا سهلة الاستخدام وفريق الدعم سريع الاستجابة، وانطلق في تداول أهم أدوات أسعار الفائدة برؤية استثمارية ثاقبة.

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. تخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.

تعرّف علينا أكثر بقراءة مراجعات عملائنا

اقرأ تعليقات عملائنا، مهما كان مستوى خبرتهم
2025-06-30
Khaled Almadani

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
kawa Hassan

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
مجودي ابن سيال

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
houssein_allaw_love

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
AHMAD

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
TAREK MALAHEEM

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
فارس ادريس ادريس

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-28
Marwan Alhajj

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-20
JaberMm

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-01
AHMAD SALEH AGHA

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
Sshago17

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
عادل الرشيدي

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
mohammed hamad

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
naserbbrrtt

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

