في Capital.com، نحن ملتزمون بدعم الصحة المالية والجسدية والعقلية لعملائنا حيثما نستطيع. نعي جيداً أن التداول يمكن أن يكون مرهقاً نفسياً وجسدياً ويمكن أن يؤثر على سلوك العميل داخل الأسواق المالية وخارجها. ولهذا السبب من المهم أن تأخذ بعين الإعتبار نقاط الضعف المحتملة مثل:

- التداول بالأموال المخصصة لنفقات المنزل

- التداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها

- قضاء وقت أكثر من اللازم في التداول بدلاً من العمل أو رؤية الأحباء

- التداول بتهوّر دون إدارة سليمة للمخاطر

- التركيز على نتائج التداول السيئة

- محاولة التعامل مع ضغوط التداول باستخدام الأدوية

مخاطر نقاط الضعف الخاصة بك

قد تظهر نقاط الضعف في أي وقت أثناء التداول، حتى وإن كُنت من المتمرّسين في التعامل مع الأسواق. ولذلك، نحن على استعداد لدعم جميع العملاء الذين يشاركونا مخاوفهم، أو يظهرون سلوكيات معينة.

قد يشارك العملاء المعرّضون للخطر في واحد أو أكثر من الأفعال التالية:

- المخاطرة بالرفاهية المالية للفرد أو أفراد الأسرة

- الإقدام على تغطية الخسائر بمراكز أكبر من المعتاد

- الاستدانة لتمويل المراكز

- عدم الكشف عن نشاط التداول للأسرة

من المستحسن للأشخاص الذين يعتقدون أنهم معرّضين للخطر أن يطرحوا على أنفسهم الأسئلة التالية:

- هل أقوم بالعناية بصحتي النفسية والجسدية، على سبيل المثال من خلال اتباع نظام غذائي سليم، وممارسة التمارين الرياضية، وأخذ فترات استراحة من الأسواق؟

- هل يؤثر التداول على عاداتي الغذائية أو نومي؟

- هل تتأثر علاقاتي بالآخرين سلبًا بسبب نشاطي في التداول؟

- هل ألجأ إلى استخدام الأدوية للتعامل مع خسائر التداول؟

- هل تؤثر نتائج التداول على احترامي لذاتي؟

- هل أشعر بالرغبة في الانتحار نتيجة للنتائج السلبية للتداول؟

إذا أجبت بنعم على أي من هذه الأسئلة، تواصل معنا بسرية .

ماذا يحدث إذا أصبحت عرضة للخطر

في Capital.com، نضع مجموعة من الإجراءات المصممة لتحديد بعض مؤشرات العرضة للخطر. في حالة إثارة نشاط حسابك للتنبيهات، سيقوم نظامنا بتسجيل الحدث، وسيتواصل معك فريقنا لمناقشة نقاط الضعف المحتملة التي تعاني منها، بالإضافة إلى اطلاعك على الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تحسين وضعك.

لا يمكننا تحديد ومتابعة جميع السلوكيات التي قد تشير إلى العرضة للخطر بشكل كامل. في حال كنت بحاجة إلى الدعم بسبب تغير في سلوكيات التداول لديك، فنحن هنا لمساعدتك، ولكن من الأهمية بمكان أن تبادر بإشعار فريق الدعم لدينا بذلك في أقرب فرصة ممكنة. سواء أكانت ممارسات إدارة المخاطر لديك قد شهدت تراجعًا، أو أصبحت متأثرًا بمقدار الوقت الذي تقضيه في التداول، يمكنك التأكد من توفر بيئة آمنة ومساندة لطرح مخاوفك.

يُمكنك دائمًا طلب إيقاف الحساب بشكل مؤقت أو دائم، وأنت حر في طلب إعادة تفعيل الحساب إذا بدأت تشعر بالراحة أكثر في عادات التداول الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، سنوفر لك الموارد التي يمكن أن تساعدك على الوصول إلى الدعم الذي تحتاجه والاستشارات النفسية إذا اقتضت الضرورة.

هل حدث خطأ ما؟

ربما تم تمييز حسابك عن طريق الخطأ؛ على سبيل المثال، إذا لم تقم مؤخرًا بتحديث ثروتك المُفصح عنها. في هذه الحالة، نرجو منك توضيح هذا الأمر مع فريق الدعم لدينا في حال تم التواصل معك، وسنعمل نحن وفريقنا على حل المشكلة بأسرع ما يمكن.