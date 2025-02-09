الرئيسيةمنصات التداول التداول التجريبي
تداول بأمان وبدون مخاطر على مئات الأسواق العالمية باستخدام الأموال الافتراضية من خلال منصتنا التداولية التي تتميز بسهولة الاستخدام.
لماذا استخدام حساب تداول تجريبي؟
التمرين على حساب تداول تجريبي مجاني يُعتبر المدخل الأمثل لعالم الأسواق المالية، حيث يتيح لك فرصة تعلم مبادئ التداول بدون التعرض لأي مخاطر مالية.
بتوفير ما يصل إلى 100,000 دولار من الأموال الافتراضية، يُمكنك تنفيذ مراكز تداول في أسواق الفوركس، والسلع، والمؤشرات والأسهم باستخدام عقود الفروقات دون المجازفة بأموال حقيقية.
سواء كنت تفضل التداول عبر التطبيق أو الحاسوب، ستجد منصتنا سهلة الاستخدام المصممة لتلبي احتياجاتك، حيث تُتيح لك تطوير مهاراتك التداولية من خلال استخدام 8 إطارات زمنية، وأكثر من 100 مؤشر تحليل فني، ومجموعة شاملة من أدوات الرسم على 12 أنواع من المخططات البيانية. كما يمكنك تعزيز تجربتك بالتداول بفضل موجز الأخبار الآنية من رويترز المدمج في المنصة، بالإضافة إلى مواردنا التعليمية الغنية من خلال الندوات الإلكترونية والقواميس الفنية والمقالات التوضيحية.
فتح حساب تجريبي وبدء التداول عليه هو خطوتك الأولى الطبيعية للانضمام إلى مجتمعنا الضخم الذي يضم أكثر من 857,000 متداول يملكون حسابات تداول نشطة على منصتنا. ابدأ رحلتك مع التداول اليوم مع مقدّم خدمة حائز على العديد من الجوائز.
ابدأ من البداية واكتشف أساسيات التداول في دليل المبتدئين لدينا.
معرفة كيفية إدارة المخاطر هي مهارة تداول أساسية.
استكشف الأسواق الرئيسية التي نقدمها، وكيفية التداول عبرها.
اكتشف تقنياتنا الفريدة التي تشمل أكثر من 100 مؤشرًا وأدوات إدارة مخاطر مدمجة.
استمتع بتجربة تداول سلسة مع كافة ميزاتنا الرئيسية التي بين يديك، وتداول في آلاف الأسواق بسلاسة أينما كُنت. استكشف تطبيق التداول من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة.
تواصل مع فريق الدعم المتمرّس والودود في أي وقت.
تواصل معنا عبر الدردشة المباشرة، واتساب، فيسبوك، فايبر، أو بإرسال طلب.
سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة
من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع
اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️
سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط
اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .
كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح
مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح
من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين
سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه
نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة
افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل
كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود
تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.
صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم
عرض تقييمات 4 و 5 نجوم