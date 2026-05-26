برامج الشراكة: كُن جزءًا من نجاحنا

أبهج عملاءك وسهِّل العمليات وعزِّز الإيرادات من خلال اتفاقية شراكة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

نماذج الشراكة

احصل على برنامج شراكة مصمم خصيصًا لك واستفيد من خبراتنا وتقنياتنا وفرق الدعم الخاصة بنا.

برنامج التسويق بالعمولة

روّج لمنصتنا وخدماتنا عبر قنواتك، واحصل على ما يصل إلى 800 دولار عمولة مقابل كل حساب مُفعَّل ومُمَوَّل.

الوسطاء المعرِّفون

قدّم لعملائك تقنياتنا* الحائزة على جوائز، واربح من خلال عوائدنا التنافسية.

للاستفادة من هذا البرنامج، يجب أن تثبت أنك مُرخص ومُعتمد من قبل سلطة تنظيمية.

تواصل معنا على 97145768641+

الشراكات الاستراتيجية وواجهات برمجة التطبيقات

قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا في واجهتك الأمامية، أو استخدم منصتنا* الحائزة على العديد من الجوائز مباشرة – مهما كان اختيارك، لدينا الحل الأمثل لك.

ما الذي يمكنك الحصول عليه

إليك لمحة عما يمكننا تقديمه لك، حسب نموذج الشراكة الذي نتفق عليه.

الواجهة الأمامية، التنفيذ، والسيولة

ساعد شركتك على تحقيق الأداء الأمثل من خلال تقنيتنا وواجهات برمجة التطبيقات* الحائزة على جوائز، وأنظمة التنفيذ القوية و السيولة الهائلة.

إدارة النقد

دع مسؤوليات أموال العملاء علينا حتى لا تضطر إلى ذلك: يمكننا إدارة المدفوعات الواردة والهامش بما يتماشى مع عمليات إدارة الائتمان الحالية لدينا.

خدمة العملاء

ألا تمتلك الموارد الكافية للتعامل مع الاتصالات الأساسية - البيانات وتأكيدات التداول وما إلى ذلك؟ يمكننا أن نتولى ذلك بالكامل نيابة عنك.

مدير شخصي

احصل على مدير علاقات مخصص لإدارة شراكتنا، وعلى استعداد دائم لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة.

مواد تسويقية مخصصة

دع الأعمال الشاقة علينا - سنقوم بإنشاء مواد تسويقية احترافية ومخصصة لك، لمساعدتك في جذب عملاء جدد وتوسيع قاعدة عملائك.

تحديثات أسبوعية للسوق

استمتع بتحليلات مخصصة يتم إرسالها إليك أسبوعيًا، لتزويد عملائك بمرئيات قيّمة وتوقعات دقيقة.

كل ما يبحث عنه عملاؤك متوفر لدينا

قدِّم عروضنا لقاعدة عملائك المميزين والتي يستخدمها 857,000 متداول حول العالم والحائزة على تقدير العديد من المؤسسات المرموقة في مجالنا.**

بيانات السوق في الوقت الحقيقي

وفّر لعملائك أسعارًا مباشرة ودقيقة، بالإضافة إلى البيانات التاريخية - وكل ما يحتاجونه للحصول على رؤية دقيقة وشاملة للسوق.

المخططات البيانية المتقدمة

تأتي مخططاتنا البيانية مباشرة من TradingView، أحد المقدمين الرائدين لهذه الخدمات، مع ستة أنواع من المخططات البيانية وأكثر من 75 مؤشرًا.

تعليم بمستوى عالمي

ساعد عملائك على توسيع معرفتهم بالتداول من خلال أدلتنا ومقاطع الفيديو والدورات التدريبية المجانية، بالإضافة إلى الأخبار اليومية على المنصة.

منصة وتطبيق سهل الاستخدام

سيعشق عملاؤك منصتنا وتطبيق الهاتف اللذين يتميزان بسهولة الاستخدام والحائزين على العديد من الجوائز* - سواء بعلامتك التجارية الخاصة أو بعلامتنا التجارية، حسب تفضيلاتك.

مجموعة واسعة من الأسواق

قدم لعملائك وصولًا واسعًا إلى الأدوات المالية العالمية، مع أكثر من 3000 سوق عبر فئات أصول متعددة.

دعم احترافي للعملاء

فريقنا الودود متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة الحية والواتساب، وخلال ساعات العمل بأكثر من 10 لغات أخرى.

*أفضل تطبيق تداول لعام 2023 من Good Money Guide.

**أفضل مزوّد لعقود الفروقات"، جوائز Online Money Awards 2023

شريك موثوق
شريك مميز
