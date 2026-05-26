احصل على برنامج شراكة مصمم خصيصًا لك واستفيد من خبراتنا وتقنياتنا وفرق الدعم الخاصة بنا.
روّج لمنصتنا وخدماتنا عبر قنواتك، واحصل على ما يصل إلى 800 دولار عمولة مقابل كل حساب مُفعَّل ومُمَوَّل.
قدّم لعملائك تقنياتنا* الحائزة على جوائز، واربح من خلال عوائدنا التنافسية.
للاستفادة من هذا البرنامج، يجب أن تثبت أنك مُرخص ومُعتمد من قبل سلطة تنظيمية.
تواصل معنا على 97145768641+
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا في واجهتك الأمامية، أو استخدم منصتنا* الحائزة على العديد من الجوائز مباشرة – مهما كان اختيارك، لدينا الحل الأمثل لك.
ساعد شركتك على تحقيق الأداء الأمثل من خلال تقنيتنا وواجهات برمجة التطبيقات* الحائزة على جوائز، وأنظمة التنفيذ القوية و السيولة الهائلة.
دع مسؤوليات أموال العملاء علينا حتى لا تضطر إلى ذلك: يمكننا إدارة المدفوعات الواردة والهامش بما يتماشى مع عمليات إدارة الائتمان الحالية لدينا.
ألا تمتلك الموارد الكافية للتعامل مع الاتصالات الأساسية - البيانات وتأكيدات التداول وما إلى ذلك؟ يمكننا أن نتولى ذلك بالكامل نيابة عنك.
احصل على مدير علاقات مخصص لإدارة شراكتنا، وعلى استعداد دائم لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة.
دع الأعمال الشاقة علينا - سنقوم بإنشاء مواد تسويقية احترافية ومخصصة لك، لمساعدتك في جذب عملاء جدد وتوسيع قاعدة عملائك.
استمتع بتحليلات مخصصة يتم إرسالها إليك أسبوعيًا، لتزويد عملائك بمرئيات قيّمة وتوقعات دقيقة.
قدِّم عروضنا لقاعدة عملائك المميزين والتي يستخدمها 857,000 متداول حول العالم والحائزة على تقدير العديد من المؤسسات المرموقة في مجالنا.**
*أفضل تطبيق تداول لعام 2023 من Good Money Guide.
**أفضل مزوّد لعقود الفروقات"، جوائز Online Money Awards 2023