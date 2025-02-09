تداول على منصة حائزة على العديد من الجوائز، سهلة الاستخدام، مجهزة بأدوات متقدمة وأخبار مالية مدمجة، قوائم مراقبة مخصصة والعديد من المميزات الأخرى.

مزايا منصة Capital.com الإلكترونية للتداول عبر الويب

من أكثر من 75 مؤشراً فنياً إلى التعليم المعمق وأكثر، استفد من جميع الأدوات والموارد التي تحتاج لها في واجهة ذكية وسهلة الاستخدام.

واجهة واضحة وسهلة الاستخدام

احصل على جميع الأدوات التي تحتاج لها، أينما احتجتها. استكشف المخططات البيانية والأدوات وقوائم المراقبة والدردشة الحية والمزيد - كل ذلك يعمل بسلاسة وبلا تعقيدات.

أنواع مخططات متعددة

خصص المخططات البيانية لتناسب أسلوبك وخطط لتداولاتك باستخدام تنسيقات الشموع أو الأعمدة أو المناطق أو هيكين-أشي أو الخطوط. تنقل بسهولة بين المخططات البيانية المختلفة لضمان أفضل رؤية للسوق.

أدوات تحليل مبتكرة

من Bollinger Bands® إلى مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة، حسّن تحليلاتك مع أكثر من 75 مؤشر تحليل فني سهل الاستخدام، إلى جانب أدوات تخطيط شاملة.

وضع التداول التجريبي

اصقل استراتيجياتك باستخدام أموال افتراضية واستكشف منصتنا السهلة الاستخدام دون مخاطرة، وأثناء ذلك تعرّف على الأدوات والمميزات المشتركة مع الحساب الحقيقي.

أخبار مالية متعمقة

احصل على آخر التحديثات التقنية والأساسية لجميع أصولك المفضلة، ووظّفها في توجيه قرارات التداول دون مغادرة المنصة.

أدوات لإدارة المخاطر

استخدم أوامر وقف الخسائر1 للحد من خسائرك عندما يتحرك السوق بالاتجاه المعاكس، واحمِ أرباحك باستخدام أوامر جني الأرباح. جرّب أيضاً أوامر وقف الخسائر المتحركة للاستفادة من مستوى توقيف يتبع التحركات السعرية إذا كانت لصالحك، مما يُمكّنك من تحقيق أعلى قدر من الأرباح والحد من الخسائر.

قوائم مراقبة غير محدودة

جمّع أسواقك المفضلة داخل قوائم خاصة بك، حتى تتمكن من متابعة أدائها بلمحة سريعة بمجرد تسجيل الدخول إلى المنصة.

وضعية التحوط

قم بموازنة التحركات السوقية المؤقتة السلبية في إحدى صفقاتك عن طريق فتح مركز معاكس في نفس السوق. يُرجى العلم أنه عند استخدام وضع التحوّط، ستضطر لدفع الفرق بين سعري العرض والطلب ورسوم التبييت على كلا المركزين.

تعرّف علينا أكثر بقراءة مراجعات عملائنا

اقرأ تعليقات عملائنا، مهما كان مستوى خبرتهم
2025-06-30
Khaled Almadani

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
kawa Hassan

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
مجودي ابن سيال

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
houssein_allaw_love

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
AHMAD

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
TAREK MALAHEEM

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
فارس ادريس ادريس

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-28
Marwan Alhajj

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-20
JaberMm

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-01
AHMAD SALEH AGHA

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
Sshago17

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
عادل الرشيدي

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
mohammed hamad

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
naserbbrrtt

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

4.8
التقييمات والمراجعات
4.7
التقييمات والمراجعات
4.7
4.6

لماذا التداول بعقود الفروقات على منصة Capital.com؟

تسعير واضح وشفاف

تعرّف بوضوح على فروق الأسعار والرسوم التي نتقاضاها من خلال صفحة الرسوم والتكاليف.

تريدنج فيو وميتاتريدر 4

امكانية دمج لحسابك على منصتنا مع منصات أخرى محددة.

سحوبات سريعة

تمت معالجة 98.07% من عمليات السحب خلال 24 ساعة خلال عام 2022.2

خدمة دعم للعملاء متاحة 24/7

احصل على المساعدة عندما تحتاج إليها، مع فريقنا المتخصص المتاح لمساعدتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

هل تفضل التداول باستخدام هاتفك الجوّال؟ حمّل التطبيق.

تداول بما يزيد عن 3,000 سوقاً أينما حصلت على اتصال بالإنترنت، و حدّد تنبيهات الأسعار للاطلاع على تحركات السوق البارزة المهمة.

الدمج مع TradingView

تداول بعقود الفروقات مع Capital.com مباشرة من خلال مخططات TradingView البيانية المعروفة عالمياً.

استكشف ما يزيد عن 3,000 سوق

استعرض البيانات الآنية والتاريخية لبناء قرارات التداول عليها.

اطلع على رسومنا

لمعرفة المزيد عن رسومنا الشفافة.

بحاجة لأي مساعدة؟

توجّه إلى مركز الدعم الخاص بنا للاطلاع على الأسئلة المتكررة والأدلة، أو استخدم خدمة الدردشة المباشرة للتحدّث إلى أحد أعضاء فريقنا.

1- أوامر وقف الخسائر قد لا تكون مضمونة.
2- المصدر: البيانات الداخلية ل Capital.com لعام 2022

لماذا Capital.com؟ أرقامنا تتحدث عن نفسها.

مجموعة Capital.com
أكثر من 857 ألف
متداولون حول العالم
أكثر من 110 ألف
عدد المتداولين الناشطين شهريا
24/7
دعم عملاء
100
مؤشر فني
شريك موثوق
شريك مميز
