تمثل المؤشرات أدوات مالية مصممة لتتبع وقياس أداء سلة محددة من الأصول، كالأسهم. وعليه، فإن تداولك على المؤشرات يمنحك انكشافًا استثماريًا مباشرًا على سلة متكاملة من الأصول عبر صفقة واحدة فقط.
ومن خلال تتبع أداء شريحة واسعة من الأسهم، يهدف مؤشر سوق المال إلى أن يكون مرآة عاكسة للحالة العامة للسوق المالي بأسره. وتتنوع هذه المؤشرات؛ فمنها ما يمثل سوق الأسهم لدولة بأكملها، كمؤشر US 500، ومنها ما يختص بقياس أداء قطاع بعينه، كمؤشر ناسداك للتكنولوجيا الحيوية الذي يضم تحت مظلته نحو 200 شركة متخصصة في هذا المجال.
ويضفي هذا التكوين طابعًا من التنوع الجوهري على المؤشرات، مما يتيح لك الولوج إلى قطاع أو اقتصاد بأكمله بضغطة زر واحدة. ولذا، غالبًا ما يتخذ الوافدون الجدد لأسواق المال من تداول المؤشرات نقطة انطلاق مثالية لهم، مفضلين إياها على تداول أسهم أو أصول فردية.
ونضع بين يديك في Capital.com فرصة التداول على كل من العقود الفورية للمؤشرات وعقودها الآجلة عبر آلية عقود الفروقات، وهي أدوات تتتبع المسارات السعرية المستقبلية لكبرى المؤشرات، ويُعتمد عليها غالبًا للمضاربة أو التحوط بناء على التوقعات المحيطة باتجاهات السوق، أو مستويات التذبذب، أو الأحداث الاقتصادية الكلية المفصلية.
نظرًا لأن المؤشر يمثل معيارًا لقياس الأداء وليس أصلًا ملموسًا، فإنه لا يقبل الشراء المباشر؛ فلا يمكنك مثلًا شراء حصة في مؤشر UK 100. وعوضًا عن ذلك، كان سيتحتم عليك شراء أسهم في كافة الشركات المدرجة تحته، وبذات الأوزان النسبية المحددة لكل شركة.
وهنا تتجلى عبقرية التداول، إذ يذلل هذه العقبة ويجعل المؤشرات في متناول يديك، مانحا إياك فرصة الانكشاف على تحركاتها السعرية دون أن تحمل عبء الامتلاك الفعلي لأي من مكوناتها. ويعني ذلك قدرتك على النفاذ إلى قطاع أو اقتصاد برمته عبر صفقة واحدة، محققا تنويعًا فوريًا لمحفظتك الاستثمارية.
وتطرح العقود الآجلة للمؤشرات مسارًا إضافيًا للمضاربة على التحركات الأوسع نطاقًا في السوق، وتتميز غالبًا بساعات تداول وهياكل عقود تختلف عن عقود الفروقات الفورية للمؤشرات. وتحظى العقود الآجلة بإقبال واسع من المتداولين الراغبين في استثمار مواسم الأرباح، أو التفاعل مع البيانات الاقتصادية، أو التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.
وبما أنك لا تمتلك الأصل الأساسي، فإنك تتمتع بمرونة فتح صفقات بيع على المكشوف أو شراء على حد سواء. علاوة على ذلك، يواصل العديد من مزودي خدمات التداول تسعير المؤشرات حتى بعد إغلاق جرس البورصة، مما يجعلها متاحة للتداول على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.
نضع بين يديك فرصة تداول عقود الفروقات على طيف واسع من المؤشرات العالمية وعقودها الآجلة، مع ميزة التسعير خارج أوقات العمل الرسمية للأسواق، مما يتيح لك تداول العديد منها على مدار 24 ساعة، لخمسة أيام في الأسبوع.
سخر أدواتنا الذكية ومحتوانا التعليمي الشامل لتعزيز مهاراتك في تداول المؤشرات النقدية الكبرى أو الأسواق القائمة على العقود الآجلة وبالوتيرة التي تناسبك، أو اربط حسابك بأرقى المنصات التقنية الرائدة مثل TradingView وMT4.
اكتشف نقاط الدخول والخروج المثلى مستعينًا بأدواتنا الذكية وسهلة الاستخدام للرسوم البيانية، واضبط تنبيهات الأسعار لتكون أول من يعلم بالتحركات السوقية المفصلية. حصن صفقاتك ضد التراجعات المفاجئة عبر توظيف باقتنا المتطورة لإدارة المخاطر، والتي تشمل أوامر وقف الخسارة المتحركة المصممة لتأمين أرباحك المحققة وتحجيم خسائرك في آنٍ واحد.*
ابقَ على اطلاع دائم بأحدث الأخبار، والرؤى التحليلية، وقراءات المشهد في أسواق المؤشرات وعقودها الآجلة.
تعمق أكثر في استراتيجيات وآليات تداول المؤشرات
*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. وتخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.
سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة
من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع
اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️
سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط
اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .
كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح
مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح
من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين
سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه
نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة
افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل
كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود
تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.
صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم
عرض تقييمات 4 و 5 نجوم
لماذا Capital.com؟ أرقامنا تتحدث عن نفسها.مجموعة Capital.com