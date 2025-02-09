بادر بتداول عقود الفروقات على تحركات أسعار كبرى المؤشرات العالمية وعقودها الآجلة، وفي طليعتها مؤشر السوق الأمريكي (US 500)، والبريطاني (UK 100)، والألماني (Germany 40).

US100US Tech 100
US30US Wall Street 30
DE40Germany 40
US500US 500
J225Japan 225
HK50Hong Kong 50
UK100UK 100
RTYUS Russell 2000
VIXVolatility Index
FR40France 40
الأسعار الموضحة للأسهم هي أرقام استرشادية، وقد تختلف عن الأسعار اللحظية في السوق.

المبادئ الجوهرية لتداول المؤشرات وعقودها الآجلة

هل تخطو خطواتك الأولى في عالم تداول المؤشرات؟ نضع بين يديك إجاباتٍ وافيةً لأهم التساؤلات المحورية لتنطلق في رحلتك الاستثمارية على أسس صلبة.

ما هو المفهوم الحقيقي لتداول المؤشرات وعقودها الآجلة؟

تمثل المؤشرات أدوات مالية مصممة لتتبع وقياس أداء سلة محددة من الأصول، كالأسهم. وعليه، فإن تداولك على المؤشرات يمنحك انكشافًا استثماريًا مباشرًا على سلة متكاملة من الأصول عبر صفقة واحدة فقط.

ومن خلال تتبع أداء شريحة واسعة من الأسهم، يهدف مؤشر سوق المال إلى أن يكون مرآة عاكسة للحالة العامة للسوق المالي بأسره. وتتنوع هذه المؤشرات؛ فمنها ما يمثل سوق الأسهم لدولة بأكملها، كمؤشر US 500، ومنها ما يختص بقياس أداء قطاع بعينه، كمؤشر ناسداك للتكنولوجيا الحيوية الذي يضم تحت مظلته نحو 200 شركة متخصصة في هذا المجال.

ويضفي هذا التكوين طابعًا من التنوع الجوهري على المؤشرات، مما يتيح لك الولوج إلى قطاع أو اقتصاد بأكمله بضغطة زر واحدة. ولذا، غالبًا ما يتخذ الوافدون الجدد لأسواق المال من تداول المؤشرات نقطة انطلاق مثالية لهم، مفضلين إياها على تداول أسهم أو أصول فردية.

ونضع بين يديك في Capital.com فرصة التداول على كل من العقود الفورية للمؤشرات وعقودها الآجلة عبر آلية عقود الفروقات، وهي أدوات تتتبع المسارات السعرية المستقبلية لكبرى المؤشرات، ويُعتمد عليها غالبًا للمضاربة أو التحوط بناء على التوقعات المحيطة باتجاهات السوق، أو مستويات التذبذب، أو الأحداث الاقتصادية الكلية المفصلية.

لماذا يفضل المستثمرون تداول المؤشرات؟

نظرًا لأن المؤشر يمثل معيارًا لقياس الأداء وليس أصلًا ملموسًا، فإنه لا يقبل الشراء المباشر؛ فلا يمكنك مثلًا شراء حصة في مؤشر UK 100. وعوضًا عن ذلك، كان سيتحتم عليك شراء أسهم في كافة الشركات المدرجة تحته، وبذات الأوزان النسبية المحددة لكل شركة.

وهنا تتجلى عبقرية التداول، إذ يذلل هذه العقبة ويجعل المؤشرات في متناول يديك، مانحا إياك فرصة الانكشاف على تحركاتها السعرية دون أن تحمل عبء الامتلاك الفعلي لأي من مكوناتها. ويعني ذلك قدرتك على النفاذ إلى قطاع أو اقتصاد برمته عبر صفقة واحدة، محققا تنويعًا فوريًا لمحفظتك الاستثمارية.

وتطرح العقود الآجلة للمؤشرات مسارًا إضافيًا للمضاربة على التحركات الأوسع نطاقًا في السوق، وتتميز غالبًا بساعات تداول وهياكل عقود تختلف عن عقود الفروقات الفورية للمؤشرات. وتحظى العقود الآجلة بإقبال واسع من المتداولين الراغبين في استثمار مواسم الأرباح، أو التفاعل مع البيانات الاقتصادية، أو التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.

وبما أنك لا تمتلك الأصل الأساسي، فإنك تتمتع بمرونة فتح صفقات بيع على المكشوف أو شراء على حد سواء. علاوة على ذلك، يواصل العديد من مزودي خدمات التداول تسعير المؤشرات حتى بعد إغلاق جرس البورصة، مما يجعلها متاحة للتداول على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

لماذا Capital.com هي بوابتك المثلى لتداول المؤشرات؟

نضع بين يديك فرصة تداول عقود الفروقات على طيف واسع من المؤشرات العالمية وعقودها الآجلة، مع ميزة التسعير خارج أوقات العمل الرسمية للأسواق، مما يتيح لك تداول العديد منها على مدار 24 ساعة، لخمسة أيام في الأسبوع.

سخر أدواتنا الذكية ومحتوانا التعليمي الشامل لتعزيز مهاراتك في تداول المؤشرات النقدية الكبرى أو الأسواق القائمة على العقود الآجلة وبالوتيرة التي تناسبك، أو اربط حسابك بأرقى المنصات التقنية الرائدة مثل TradingView وMT4.

اكتشف نقاط الدخول والخروج المثلى مستعينًا بأدواتنا الذكية وسهلة الاستخدام للرسوم البيانية، واضبط تنبيهات الأسعار لتكون أول من يعلم بالتحركات السوقية المفصلية. حصن صفقاتك ضد التراجعات المفاجئة عبر توظيف باقتنا المتطورة لإدارة المخاطر، والتي تشمل أوامر وقف الخسارة المتحركة المصممة لتأمين أرباحك المحققة وتحجيم خسائرك في آنٍ واحد.*

ابقَ على اطلاع دائم بأحدث الأخبار، والرؤى التحليلية، وقراءات المشهد في أسواق المؤشرات وعقودها الآجلة.

تعمق أكثر في استراتيجيات وآليات تداول المؤشرات

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. وتخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.

أودع واسحب أموالك بكل سرعة وأمان. تتم معالجة 98.62% من عمليات السحب خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات الخادم الداخلية الخاصة بنا لعام 2024.

2025-06-30
Khaled Almadani

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
kawa Hassan

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
مجودي ابن سيال

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
houssein_allaw_love

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
AHMAD

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
TAREK MALAHEEM

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
فارس ادريس ادريس

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-28
Marwan Alhajj

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-20
JaberMm

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-01
AHMAD SALEH AGHA

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
Sshago17

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
عادل الرشيدي

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
mohammed hamad

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
naserbbrrtt

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

