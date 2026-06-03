الملخص تحقق منصتنا أرباحها من خلال من الفروقات السعرية (السبريد)، ورسوم أوامر وقف الخسارة المضمونة، ورسوم صرف العملات، بالإضافة إلى رسوم التمويل لصفقات التبييت. لن تدفع أي عمولة على أي مراكز تفتحها معنا.

بما يتماشى مع رسالتنا في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات التداول الأفضل، استثمرنا بكثافة في أدواتنا لمساعدة عملائنا على التداول.

تطبق Capital.com حماية الرصيد السلبي للعملاء (حسب تقييم الشركة)، لذا لا يمكن أن تتجاوز خسائر التداول الأموال الموجودة في الحساب. إذا رغبت في الاستمرار في مركز ما بعد طلب تغطية الهامش، يمكنك إضافة أموال إضافية لتلبية متطلبات الهامش وتجنب إغلاق مركزك تلقائيًا.

نهدف إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا تستند على الثقة.

فروقات الأسعار

الفروقات السعرية هي الفرق بين سعري الشراء والبيع لأداة مالية قابلة للتداول، وهي الطريقة الأساسية التي يستخدمها الوسطاء مثلنا لتحقيق الأرباح. يمكن أن يختلف حجم السبريد حسب الأصل وظروف السوق

على سبيل المثال، قد تتمتع الأسواق ذات حجم التداول العالي مثل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو الذهب بفروق سعرية أقل مقارنةً بالأسواق الأقل تداولًا مثل الذرة أو عصير البرتقال. هذا يعني أن الكلفة الإجمالية للتداول عبر الأسواق ذات السيولة العالية يمكن، نسبيًا، أن تكون أقل بكثير من تلك التي تتم عبر الأسواق الأقل سيولة. ومع ذلك، غالبًا ما تشهد الأسواق الأقل سيولة مستويات عالية من التقلب التي يمكن أن تجتذب المتداولين المدركين للمخاطر، على الرغم من الكلفة الأعلى

وفيما يلي عرض لسعر الشراء والبيع لأصل ما، موضحًا الفارق السعري الذي تُستمد منه رسومنا. قد يتباين حجم الفارق السعري باختلاف السوق، استنادًا إلى عدة عوامل مثل سيولة السوق ومدى تقلّبه، مما يعني أن تكلفة التداول الخاصة بك قد تختلف أيضًا. من الضروري دائمًا التأكد من فهمك لتكلفة التداول قبل فتح أي مركز.

مثال على السبريد لنفترض أنك تتداول بعقود الفروقات على US 500 بحجم عقد واحد بحيث كل نقطة تُمثل 1 دولار من حركة المؤشر. السبريد لهذا المؤشر هو 0.8 نقطة. هذا يعني أن تكلفة السبريد الخاصة بك هي 1 دولار × 0.8 = 0.80 دولار. تفتح مركزًا جديدًا وتزيد حجمك إلى 10 عقود. ستكون تكلفة السبريد الآن 0.8 دولار × 10 = 8 دولارات للمركز. لنفترض أنك تتداول GBP/USD بقيمة اسمية تبلغ 10,000 جنيه إسترليني (والمعروفة أيضًا باللوت الصغير)، مع فارق سعري قدره 0.00013 للزوج (ما يعادل 1.3 نقطة). ستدفع 0.00013 × 10,000 = ما يعادل 1.30 دولار كتكلفة سبريد لفتح وإغلاق المركز.

أوامر وقف الخسارة المضمونة

أمر وقف الخسارة العادي هو توجيه ببيع الأداة المالية عند نقطة محددة مسبقًا. ولكن، لا يُضمن تنفيذه بالضبط عند السعر المرغوب بسبب "الانزلاق السعري". على سبيل المثال، في حالات الفجوات السوقية، من المعتاد أن يُنفذ أمر وقف الخسارة القياسي بأقرب سعر متاح وليس السعر المحدد. يمكن أن يحدث الانزلاق السعري في الأسواق المتقلبة أو خلال فترات ضعف السيولة.

من ناحية أخرى، يُعتبر أمر وقف الخسارة المضمون (GSLO) نوعًا من أوامر وقف الخسارة التي تضمن إغلاق التداول بالضبط عن سعر محدد، بغض النظر عن حدوث الانزلاق السعري أو الفجوات السعرية. بالرغم من أن هذا النوع من الأوامر تقدم ضمانًا بتنفيذ تداولك بالسعر الذي تتوقعه، يجب التنويه إلى أنها تتضمن رسومًا (قسط) في حالة تفعيلها. إليك مثال يقارن بين أمر وقف الخسارة المضمون وأمر وقف الخسارة العادي.

تمويل مراكز التبييت

تمويل مراكز التبييت هو رسوم يومية متعارف عليها في القطاع يجب عليك دفعها إذا احتفظت بمركز لدينا لليوم التالي. ونقوم بتحصيل هذه الرسوم لتعويض التكاليف المترتبة على إقراض الأموال للمراكز المُستخدمة للرافعة المالية خارج ساعات التداول المعتادة للسوق. ومع ذلك، يمكن أن يُضاف هذا التمويل إلى رصيدك في بعض السيناريوهات، مثل الاحتفاظ بمركز بيع على المكشوف.

تُحتسب رسوم تمويل مراكز التبييت بطرق مختلفة بناءً على فئة الأصول التي تتداولها. وقد تتضمن العوامل المؤثرة على الحساب أسعار الفائدة (مثل SONIA أو SOFR)، وتسوية أساس التبييت، ورسوم السواب للتبييت، ورسومنا اليومية. يمكن الاطلاع على كامل تفاصيل مكونات الرسوم لكل فئة أصول، بالإضافة إلى أمثلة تداول توضح طريقة تطبيقها، على صفحة العمولات والرسوم.

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