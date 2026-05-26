ما هو مفهوم سيكولوجية التداول؟

يتناول علم سيكولوجية التداول, الجوانب العاطفية والإدراكية التي تؤثر على قرارات المتداولين في الأسواق المالية.

بغض النظر عن مرحلتك في مسيرة التداول، فإن تعلم كيفية اتخاذ قرارات مدروسة في الأسواق لا يقتصر فقط على تحليل المخططات البيانية وفهم ديناميكيات السوق، بل يتطلب تعلم كيفية التحكم في العواطف وإدارتها.

كل هذه المهارات تصب في خانة واحدة: تعلّم كيفية إتقان علم سيكولوجية التداول. يشمل علم سيكولوجية التداول بشكل شامل العوامل النفسية والعاطفية - مثل الخوف، والجشع، والاندفاع، والثقة المفرطة - التي يمكن أن تؤثر على عملية اتخاذ القرار لدى المتداولين.

إن فهم علم سيكولوجية التداول وكيف يمكن أن يلقي بظلاله على أسلوب تداولك يقتضي منك تنمية قدرة على الانضباط الذاتي، وتبني منهج استراتيجي في التفكير.