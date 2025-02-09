الرئيسيةمنصات التداول 

استكشف منصاتنا للتداول 

بدءاً من منصة الويب والتطبيق لـ Capital.com، وصولاً الى منصتي ميتاتريدر ٤ وتريدنج فيو، يمكنك الاختيار من بين مجموعة من منصات التداول من اجل تجربة فريدة من نوعها.

منصة الويب

تداول على منصة سهلة الاستخدام بأدوات متقدمة و غيرها المزيد.

واجهة واضحة وسهلة الاستخدام

احصل على كل الأدوات التي تحتاجها في الوقت المناسب. تنقّل بسلاسة بين المخططات البيانية وقوائم المراقبة غير المحدودة، والدردشة المباشرة وغيرها المزيد.

أدوات تحليل مبتكرة

حسّن تحليلاتك مع أكثر من 100 مؤشر فني سهل الاستخدام، إلى جانب أدوات رسم شاملة.

قوائم مراقبة غير محدودة

حدد أسواقك المفضلة داخل قوائم خاصة بك، حتى تتمكن من متابعة أدائها بلمحة سريعة بمجرد تسجيل الدخول إلى المنصة.
تعلم المزيد

تطبيق التداول

استمتع بتجربة تطبيقنا سريع الاستجابة أينما كنت، ومتى أردت التداول.

التنقل السلس

استخدم ميزات منصتنا، وتنقل بين نافذات الصفقات وأسعار الأصول وقوائم المراقبة بلمسة واحدة.

تنبيهات للأسعار

استغل كل فرصة تداول واحصل على إشعارات فورية عندما يصل الأصل إلى السعر المستهدف.

دعم ذكي

لا تُفوت الأخبار الرئيسية التي تؤثر على الأسواق العالميّة أينما كنت.
تعلم المزيد

منصة تريدنج فيو (TradingView)

اربط حسابك داخل Capital.com مع منصة تريدنج فيو وتمتع بتجربة تداول فريدة من نوعها.

مخططات بيانية حصرية

عزز أداءك في التداول باستخدام المخططات البيانية، بالإضافة إلى أكثر من 50 أداة رسم ذكية.

التحليل الاقتصادي:

عزز مراكزك بالاستعانة بخانات ونسب أساسية، وكذلك الكشوفات المالية وتحليلات القيمة وبيانات الشركة التاريخية.

انضم لشبكة نشطة

انضم إلى مجتمع تفاعلي من المتداولين وشارك استراتيجيات التداول من خلال البث المباشر والدردشة المباشرة.
تعلم المزيد

منصة ميتاتريدر 4 (MT4)

تداول على منصة ميتاتريدر 4 المدعومة بالتحليل الفني المتقدم.

استفد من مرئيات بيانات السوق

استفد من عروض الأسعار الحية، والرسوم البيانية التاريخية للأسعار، وشريط البيانات لتعزيز تحليلك.

استفد من التداول الآلي

استكشف Expert Advisors لإجراء الاختبارات التاريخية واستغلال الخوارزميات المتقدّمة لمتابعة الأسواق.

مجموعة من الأدوات الإضافية لتختار من بينها

عزز من مهاراتك الفنية باستخدام أدوات التداول الذكية الإضافية، التي تتضمن 30 مؤشرًا فنيًا و24 أداة تحليلية
تعلم المزيد

ما يقوله القطاع عنّا

حصلت منتجاتنا وخدمة دعم العملاء المتخصصة التي نقدّمها وسعينا المستمر نحو الابتكار على التقدير من قبل بعض الجهات الرائدة في القطاع. وإليك أبرز الجوائز التي حصلنا عليها.
award
BrokerChooser
أفضل وسيط عقود فروقات (2026)
award
جود ماني جايد
أفضل حساب تداول: جوائز خيار الشعب لعام 2025
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: العمولات والرسوم (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: سهولة الاستخدام (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: تداول العملات المشفّرة (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: التعليم (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: وسيط TradingView (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل تطبيق (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل مزوّد لعقود الفروقات (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل منصة انتقائية (2024)
award
Online Money Awards
أفضل منصة تداول شاملة (2024)
award
TradingView
أفضل وسيط في الشرق الأوسط (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: العمولات والرسوم (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: سهولة الاستخدام (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: التعليم (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: المبتدئين (2024)
award
Deloitte Technology
#1 أسرع شركة تكنولوجية نمواً في قبرص والشرق الأوسط (2023)
award
Good Money Guide
أفضل تطبيق تداول لعام 2023
award
Online Money Awards
أفضل مزوّد لخدمة عقود الفروقات (2023)
award
ForexBrokers.com
الوسيط الأسرع نموًا (2023)
award
Investment Trends
الرضا العام للعملاء (2022)
award
Investment Trends
أفضل قيمة مقابل السعر (2022)
award
ADVFN
أفضل منصة للرهان على فروق الأسعار (2022)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
أفضل منصة في دعم المستثمرين الجدد (2022)

نحن متاحون لمساعدتك

فريقنا متاح للرد على كل استفساراتك.

خط الدعم
دعم متوفّر على مدار الساعة

تواصل مع فريق الدعم في أي وقت.

افتح حسابًا

ملاحظات المستخدم وتقييماته

اقرأ تعليقات عملائنا، مهما كان مستوى خبرتهم
2025-06-30
Khaled Almadani

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
kawa Hassan

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
مجودي ابن سيال

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
houssein_allaw_love

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
AHMAD

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
TAREK MALAHEEM

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
فارس ادريس ادريس

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-28
Marwan Alhajj

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-20
JaberMm

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-01
AHMAD SALEH AGHA

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
Sshago17

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
عادل الرشيدي

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
mohammed hamad

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
naserbbrrtt

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

عرض تقييمات 4 و 5 نجوم

4.8
التقييمات والمراجعات
4.7
التقييمات والمراجعات
4.7
4.6

الأسئلة الشائعة

ما هي منصة التداول؟

منصة التداول هي واجهة إلكترونية تمكّنك من تنفيذ الصفقات على المشتقات المالية مثل عقود الفروقات (CFDs). من خلال التداول بالشراء أو البيع على مختلف أنواع الأصول مثل العملات المشفّرة، والأسهم، والفوركس، والمؤشرات، والسلع، يمكنك التنبؤ بتحركات أسعار آلاف الأسواق الأساسية.

تتضمن الميزات التي تقدمها منصتنا الوصول إلى الأخبار المالية المتكاملة، وتشكيلة واسعة من أدوات التحليل الفني لدعمك في اتخاذ قراراتك استنادًا إلى حركة الأسعار التاريخية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء قوائم مراقبة غير محدودة لتعزيز سيطرتك على المراكز التي تمتلكها.

ما هو تطبيق التداول؟

تطبيق التداول هو أداة محمولة تسمح لك بتداول عقود الفروقات على مجموعة متنوعة من الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم، والفوركس، والسلع، من خلال هاتف ذكي أو جهاز لوحي.

في Capital.com، يتميز تطبيقنا بسهولة الاستخدام وتقديم بيانات السوق في الوقت الفعلي، وأدوات رسم بياني سهلة الاستخدام، وإمكانية وضع الأوامر بسهولة، وميزات إدارة المحفظة والمزيد. استمتع بالراحة والمرونة في تنفيذ الصفقات من أي مكان يتوفر به اتصال بالإنترنت، على نظامي آندرويد وآي أو إس، واستفد من الأخبار الأساسية الهامة من خلال نشرة أخبارنا الذكية لتوجيه قراراتك في الأسواق.

ما هي منصة ميتاتريدر 4 (MT4)؟

منصة ميتاتريدر 4، المعروفة أيضًا باسم MetaTrader 4، هي منصة تداول مشهورة يستخدمها المتداولون المبتدئون والمحترفين على حد سواء. تتميز هذه المنصة بواجهة سهلة الاستخدام لتداول العديد من الأوراق المالية، بما في ذلك الفوركس، والمؤشرات، والأسهم.

تقدم منصة ميتاتريدر ٤ أدوات تخطيط متقدمة، ومجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية، وإمكانيات التداول الآلي، وبيانات السوق اللحظية. يمكنك ربط حسابك داخل منصة Capital.com مع منصة MT4 بكل سهولة، مما يتيح لك الوصول إلى كل الميزات التي تُعزز تجارب تداول ملايين المتداولين حول العالم.

ما هي منصة تريدنج فيو (TradingView)؟

تُعد TradingView منصة رائدة في مجال المخططات البيانية والتحليل، حيث تمكّن واجهتها السهلة المتداولين من الوصول إلى أدوات التخطيط البياني المتقدمة، والمؤشرات الفنية، وأدوات الرسم، بالإضافة إلى تحليل وتصوير البيانات السوقية عبر مختلف فئات الأصول. كما يُمكِّن العنصر الاجتماعي على منصة TradingView المتداولين من مشاركة أفكار التداول، والاستراتيجيات، والتحليلات مع مجتمع عالمي، مما يُضفي طابع التعاون على نشاطاتهم في التداول.

لماذا Capital.com؟ أرقامنا تتحدث عن نفسها.

مجموعة Capital.com
أكثر من 857 ألف
الحسابات النشطة
+5 آلاف
الأدوات المالية المتاحة
24/7
دعم عملاء
100
مؤشر فني