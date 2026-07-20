الإيداعات
إليك طريقة إيداع الأموال في حسابك على Capital.com:
- الخيار الأسرع: التحويل المصرفي المباشر عبر Lean (متاح فقط لحسابات البنوك الإماراتية)
- تحويل بنكي تقليدي
- بطاقة الخصم أو الائتمان
- آبل باي/غوغل باي
الحد الأدنى للإيداع
|طريقة الدفع
|المبلغ
|مدفوعات البطاقات
|80 درهم إماراتي
|الإيداع المباشر (عبر LEAN)
|100 درهم إماراتي
كيفية الإيداع
عبر التطبيق
- توجّه إلى قسم "الحساب" > "المدفوعات" > "إيداع الأموال"
- اختر طريقة الدفع المفضلة لك.
عبر المنصة الإلكترونية:
- اُنقر على "إيداع" من القائمة اليمنى.
- أو توجّه إلى "الإعدادات"> "حساباتي"، وحدد الحساب واُنقر على "إيداع".
- أو في الزاوية العلوية اليمنى، انقر على "الحساب المباشر" > "إيداع الأموال"
السحوبات
نقوم بمعالجة جميع طلبات السحب في غضون 24 ساعة - وفي 91٪ من الحالات، تتم المعالجة في غضون 5 دقائق فقط (بيانات الخادم الداخلي 2024). يرجى العلم أن الأموال قد تستغرق ما يصل إلى خمسة أيام عمل للوصول إلى بطاقتك أو حسابك البنكي.
الحد الأدنى للسحب
يمكنك سحب 80 درهمًا إماراتيًا كحد أدنى. إذا كان رصيدك أقل من ذلك، فيجب عليك سحب المبلغ بالكامل.
كيفية إجراء السحب
عبر التطبيق:
- توجّه إلى "الحساب"> "المدفوعات"> "السحب".
- حدد المبلغ واختر طريقة الدفع المفضلة لك. اُنقر فوق "تأكيد".
عبر المنصة الإلكترونية:
- توجّه إلى "الإعدادات"> "حسابي"، وحدد الحساب واُنقر على "سحب".
- أو اُنقر على "الحساب المباشر" > "سحب الأموال".
هل ترغب في معرفة المزيد؟
اطلع على مركز الدعم لمعرفة المزيد من المعلومات عن عمليات الإيداع والسحب.
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