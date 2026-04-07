تداول مع ميتاتريدر 4

اربط حسابك في Capital.com بحسابك على MT4 واستمتع بتجربة تداول مؤتمتة مدعومة بحدث أدوات التحليل الفني.

التداول الآلي في متناول يديك

استفد من تقنية ميتاتريدر 4 مع Capital.com اليوم

احصل على مرئيات أعمق

ارتقِ بتحليلك الفني باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات المخصصة، بدءًا من النقاط المحورية وحتى مؤشرات التذبذب المخصصة ومختلف مؤشرات المتوسط المتحرك.

تداول بشكل آلي

خصص أداة المستشارين الخبراء* لتنفيذ استراتيجياتك دون الحاجة إلى أي تدخل منك.

اتخذ قرارات أكثر استنارة

عزز تحليلاتك باستخدام أدوات التداول الذكية، التي تتضمن 30 مؤشرًا فنيًا و24 أداة تحليلية.

أدارة مراكزك بسرعة

اختر من أكثر من إعداد مختلف للمخططات وخصص تخطيطاتك وقوالبك وملفاتك الشخصية لتناسب أسلوبك المميز.

حسّن استراتيجياتك في التداول

خصص استراتيجيتك باستخدام ملاحظات فورية ورؤى دقيقة من خلال أداة "Guardian Angel".

اربط حسابك بمنصة MT4 في ثلاث خطوات

وظّف أحدث الاختراعات التكنولوجية لصالحك.

الخطوة الأولى

افتح حسابك على Capital.com لتفعيل MT4 (تأكد من أن حسابك مفعّلاً للتداول).

الخطوة 2

أنشئ حسابك على MT4 من خلال تطبيقنا أو منصتنا الإلكترونية باتباع التعليمات الواردة في دليلنا التفصيلي خطوة بخطوة.

الخطوة 3

حمِّل MT4 للجوّال أو الويب أو الحاسوب المحمول. أدخل بيانات تسجيل الدخول على MT4 في عميل MT4. الآن أصبحت جاهزًا لبدء رحلتك في التداول مع منصة MT4 بكل ثقة.

لماذا اختيار Capital.com؟

مكتب محلي بخدمة عالمية

احصل على خدمة العملاء التي تستحقها من مكتبنا في الإمارات.
عمليات إيداع سريعة بالدرهم الإماراتي وبلا رسوم

قم بإجراء عمليات إيداع وسحب فورية من خلال خدمة Lean دون أي رسوم - الدولار الأمريكي متاح أيضًا.
ثقة عالمية واعتراف دولي

حجم تداول بلغ 1 تريليون دولار أمريكي من قبل مجتمع المتداولين لدينا حول العالم.
تداول اليوم

افتح حسابك بكل سهولة ويُسر.
أسواقك التي ترغب بها، الرافعة المالية التي تناسبك

تداول عقود الفروقات على الذهب والبيتكوين والنفط والغاز والمزيد برافعة مالية تصل إلى 200:1.
فعاليات حصرية

تمتّع بمعاملة متميّزة مع دعوات إلى الفعاليات الحصرية.

الأسئلة الشائعة

ما هو وسيط MT4؟

الوسيط الافضل للتداول من خلال منصة ميتاتريدر 4 - Capital.com

هل MT4 وسيط تداول؟

لا، منصة MT4 ليست وسيطًا في حد ذاتها، ولكنها عبارة عن مجموعة برامج يتم ربطها بالوسيط الفعلي - مثل Capital.com - للمساعدة في التداول.

لماذا يستخدم الناس ميتاتريدر 4؟

تُساهم ميتاتريدر 4 في الارتقاء بتجربة التداول الخاصة بك من خلال المخططات البيانية الفورية، والأسعار المباشرة، والتحليلات المعمّقة ومجموعة مميزة من أدوات إدارة الأوامر والمؤشرات. كما أنه يتيح لك التداول بشكل مؤتمت كليًا من خلال تطبيق الخوارزميات التي تفتح صفقات التداول وتغلقها تلقائيًا وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا.

هل منصة ميتاتريدر 4 جيدة للمبتدئين؟

تُعدّ منصة ميتاتريدر 4 خيارًا مُمتازًا للمتداولين المُبتدئين، بفضل واجهتها سهلة الاستخدام والقابلة للتخصيص بشكل كبير. كما أنها تُوفّر مجموعة واسعة من أدوات وإضافات ومؤشرات المتداول الذكي (Smart Trader) التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية ومبنية على معلومات. وبالإضافة إلى مُميزاتها للمُبتدئين، تُعدّ المنصة بيئةً مُثاليةً لاختبار وتطبيق استراتيجيات التداول الآليّ والتداول الخوارزمي.

هل يمكن استخدام حسابات تجريبية على MT4؟

نعم. يمكن للعملاء في الدول المسجلة تحت تراخيصنا من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية (FSA)، وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، ولجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB)، استخدام حساباتهم الحقيقية أو التجريبية على Capital.com من خلال منصة ميتاتريدر 4. هذا الربط غير متاح حاليًا للمقيمين في فرنسا.

ما هي تكلفة استخدام منصة ميتاتريدر 4؟

استخدام منصة ميتاتريدر 4 مجاني تمامًا. ومع ذلك، يمكن أن تتحمل بعض التكاليف التي يفرضها الوسيط في شكل رسوم مفروضة على فروق الأسعار أو العمولات (أو رسوم أخرى).

كيف تنشئ حساب MetaTrader4؟

يمكنك إنشاء وربط حسابك على Capital.com وربطه بمنصة ميتاتريدر 4 للاستفادة من تجربة تداول آلي متطورة مدعومة بتحليل فني متقدم. لربط الحسابين، يُرجى اتباع التعليمات التالية:

  1. افتح حسابًا موثقًا مع Capital.com؛ 

  2. لإضافة حساب MT4 عبر تطبيقنا:

    • انتقل إلى "الحساب"

    • اُنقر على "حساباتي"

    • اُنقر على "إضافة حساب حقيقي (أو تجريبي)"

    • اختر حساب Capital.com MT4 ثم اُنثر فوق متابعة

  3. لإضافة حساب MT4 من المنصة الإلكترونية:

    • الذهاب إلى الإعدادات

    • اختر "حساباتي"

    • اختر "إضافة حساب حقيقي (أو تجريبي)"

    • اختر "حساب Capital.com MT4" ثم اختر "متابعة"

  4. أصبح حساب MT4 الخاص بك جاهزًا الآن.

أين يمكنني العثور على تفاصيل تسجيل الدخول لـ MetaTrader 4؟

من أجل التحقق من بيانات اعتمادك لحساب MT4-

من تطبيق Capital.com:

  1. انتقل إلى "الحساب" واختر "حساباتي"

  2. اضغط على "تفاصيل تسجيل الدخول" الموجودة بجوار حساب MT4.

 

من منصة Capital.com الإلكترونية:

  1. انتقل إلى "الاعدادت" واختر "حساباتي"

  2. اضغط على "تفاصيل تسجيل الدخول" الموجودة بجوار حساب MT4.

 

يجب أن تكون كلمة المرور هي نفس كلمة المرور المُستخدمة لتسجيل الدخول إلى منصة Capital.com. 

* لا تتحمل منصة Capital.com أي مسؤولية تجاه أداء خاصيّة" أداة المستشارين الخبراء" (Expert Advisors)