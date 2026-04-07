اربط حسابك في Capital.com بحسابك على MT4 واستمتع بتجربة تداول مؤتمتة مدعومة بحدث أدوات التحليل الفني.
ارتقِ بتحليلك الفني باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات المخصصة، بدءًا من النقاط المحورية وحتى مؤشرات التذبذب المخصصة ومختلف مؤشرات المتوسط المتحرك.
خصص أداة المستشارين الخبراء* لتنفيذ استراتيجياتك دون الحاجة إلى أي تدخل منك.
عزز تحليلاتك باستخدام أدوات التداول الذكية، التي تتضمن 30 مؤشرًا فنيًا و24 أداة تحليلية.
اختر من أكثر من إعداد مختلف للمخططات وخصص تخطيطاتك وقوالبك وملفاتك الشخصية لتناسب أسلوبك المميز.
خصص استراتيجيتك باستخدام ملاحظات فورية ورؤى دقيقة من خلال أداة "Guardian Angel".
وظّف أحدث الاختراعات التكنولوجية لصالحك.
الوسيط الافضل للتداول من خلال منصة ميتاتريدر 4 - Capital.com
لا، منصة MT4 ليست وسيطًا في حد ذاتها، ولكنها عبارة عن مجموعة برامج يتم ربطها بالوسيط الفعلي - مثل Capital.com - للمساعدة في التداول.
تُساهم ميتاتريدر 4 في الارتقاء بتجربة التداول الخاصة بك من خلال المخططات البيانية الفورية، والأسعار المباشرة، والتحليلات المعمّقة ومجموعة مميزة من أدوات إدارة الأوامر والمؤشرات. كما أنه يتيح لك التداول بشكل مؤتمت كليًا من خلال تطبيق الخوارزميات التي تفتح صفقات التداول وتغلقها تلقائيًا وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا.
تُعدّ منصة ميتاتريدر 4 خيارًا مُمتازًا للمتداولين المُبتدئين، بفضل واجهتها سهلة الاستخدام والقابلة للتخصيص بشكل كبير. كما أنها تُوفّر مجموعة واسعة من أدوات وإضافات ومؤشرات المتداول الذكي (Smart Trader) التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية ومبنية على معلومات. وبالإضافة إلى مُميزاتها للمُبتدئين، تُعدّ المنصة بيئةً مُثاليةً لاختبار وتطبيق استراتيجيات التداول الآليّ والتداول الخوارزمي.
نعم. يمكن للعملاء في الدول المسجلة تحت تراخيصنا من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية (FSA)، وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، ولجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB)، استخدام حساباتهم الحقيقية أو التجريبية على Capital.com من خلال منصة ميتاتريدر 4. هذا الربط غير متاح حاليًا للمقيمين في فرنسا.
استخدام منصة ميتاتريدر 4 مجاني تمامًا. ومع ذلك، يمكن أن تتحمل بعض التكاليف التي يفرضها الوسيط في شكل رسوم مفروضة على فروق الأسعار أو العمولات (أو رسوم أخرى).
يمكنك إنشاء وربط حسابك على Capital.com وربطه بمنصة ميتاتريدر 4 للاستفادة من تجربة تداول آلي متطورة مدعومة بتحليل فني متقدم. لربط الحسابين، يُرجى اتباع التعليمات التالية:
افتح حسابًا موثقًا مع Capital.com؛
لإضافة حساب MT4 عبر تطبيقنا:
انتقل إلى "الحساب"
اُنقر على "حساباتي"
اُنقر على "إضافة حساب حقيقي (أو تجريبي)"
اختر حساب Capital.com MT4 ثم اُنثر فوق متابعة
لإضافة حساب MT4 من المنصة الإلكترونية:
الذهاب إلى الإعدادات
اختر "حساباتي"
اختر "إضافة حساب حقيقي (أو تجريبي)"
اختر "حساب Capital.com MT4" ثم اختر "متابعة"
أصبح حساب MT4 الخاص بك جاهزًا الآن.
من أجل التحقق من بيانات اعتمادك لحساب MT4-
من تطبيق Capital.com:
انتقل إلى "الحساب" واختر "حساباتي"
اضغط على "تفاصيل تسجيل الدخول" الموجودة بجوار حساب MT4.
من منصة Capital.com الإلكترونية:
انتقل إلى "الاعدادت" واختر "حساباتي"
اضغط على "تفاصيل تسجيل الدخول" الموجودة بجوار حساب MT4.
يجب أن تكون كلمة المرور هي نفس كلمة المرور المُستخدمة لتسجيل الدخول إلى منصة Capital.com.
* لا تتحمل منصة Capital.com أي مسؤولية تجاه أداء خاصيّة" أداة المستشارين الخبراء" (Expert Advisors)