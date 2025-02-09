الرئيسيةالأسواقالفوركس

تداول العملات الأجنبية (الفوركس) وعقودها الآجلة

بادر بتداول عقود الفروقات على أبرز أزواج العملات الأجنبية (الفوركس) في الأسواق الفورية والآجلة، بما يشمل اليورو/دولار أمريكي (EUR/USD)، والجنيه الإسترليني/دولار أمريكي (GBP/USD)، والدولار الأمريكي/ين ياباني (USD/JPY)، واختبر تجربة تداول استثنائية عبر منصاتنا المتطورة والمدمجة بسلاسة مع TradingView وMT4.

صفحة نظرة عامةالأكثر تداولاًالأكثر تقلبًاالمحققين لأعلى أرباحالمحققين لأكبر خسائر
البيعالشراءالفارقنسبة التغيّر في يوم واحدمخططات بيانية يومي
البائعونالمشترون
EUR/USDEuro / US Dollar
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar
GBP/USDBritish Pound / US Dollar
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc
GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen
USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso
EUR/JPYEuro / Japanese Yen
USD/CADUS Dollar / Canadian dollar
NZD/USDNew Zealand Dollar / US Dollar
الأسعار الموضحة للأسهم هي أرقام استرشادية، وقد تختلف عن الأسعار اللحظية في السوق.

ما هو الجوهر الحقيقي لتداول الفوركس وعقوده الآجلة؟

يمثل مصطلح الفوركس اختصارًا باللغة الإنجليزية لسوق تداول العملات الأجنبية. ويرتكز هذا التداول في صميمه على عمليات بيع وشراء العملات الدولية، أملًا في تحقيق أرباح مجزية من التذبذبات المستمرة في أسعار الصرف.

ولنضرب مثالًا بزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD). إذا فتحت صفقة شراء على هذا الزوج، فإن ذلك يعني فعليًا أنك تضارب على صعود قيمة اليورو مقابل تراجع الدولار. ونظرًا لأن تسعير أغلب أزواج العملات يمتد إلى الخانة العشرية الرابعة، فإن أي تحرك طفيف بنقطة واحدة (Pip) ينعكس مباشرة على تلك الخانة.

ونضع بين يديك في Capital.com فرصة التداول على كل من العقود الفورية والعقود الآجلة للفوركس عبر آلية عقود الفروقات. يمنحك هذا النطاق الواسع مرونة فائقة للمضاربة على التحركات المستقبلية لأسعار الصرف، وهي أداة استراتيجية يعتمد عليها المتداولون غالبًا للتحوط ضد مخاطر تقلبات العملة، أو لاقتناص الفرص الاستثمارية بناءً على التوقعات الاقتصادية الكلية.

لماذا يتصدر الفوركس قائمة الأسواق المفضلة للمتداولين؟

يتربع سوق الفوركس على عرش الأسواق المالية العالمية من حيث حجم التداول العالمي اليومي. فهو سوق نابض بالحياة، يفتح أبوابه على مدار 24 ساعة لخمسة أيام في الأسبوع، ويتميز بسيولة نقدية هائلة تضمن لك مرونة مطلقة في الدخول والخروج من الصفقات متى شئت. وتلعب هذه السيولة العالية دورًا حاسمًا في تضييق فروق الأسعار (سبريد) لتصبح أكثر تنافسية مقارنة بفئات الأصول الأقل سيولة.

ورغم أن تحركات سوق العملات قد تبدو طفيفة للوهلة الأولى — إذ يقل متوسط تحركاتها اليومية عن 1% في ظروف السوق الطبيعية — إلا أن آلية التسعير الممتدة للخانة العشرية الرابعة تخلق بيئة تداول خصبة ومتخمة بالفرص. علاوة على ذلك، تتيح لك الرافعة المالية التي نوفرها مضاعفة حجم تعرضك الاستثماري ليصل إلى (30:1). وهذا يعني أن التحركات السعرية الهامشية في السوق الأساسي قد تترجم إلى أرباح ضخمة أو خسائر فادحة، مما يضفي طابعًا من المخاطرة العالية على التداول بالرافعة المالية.

ومن جهة أخرى، تفتح عقود الفوركس الآجلة آفاقًا رحبة لبناء صفقات طويلة الأجل أو اقتناص فرص التحوط؛ حيث تنصب مضارباتك فيها على توقعات أسعار الصرف المستقبلية بدلًا من الأسعار الفورية الحالية.

لماذا Capital.com هي بوابتك المثلى لتداول الفوركس؟

نوفر لك منصة رائدة لتداول عقود الفروقات على أسواق الفوركس الفورية والآجلة، لنوفر لك انكشافًا واسعًا على التذبذبات السعرية لأزواج العملات دون تكبد عناء شرائها أو صرفها فعليًا. انطلق في رحلتك الاستثمارية وتداول على أكثر من 120 زوجًا من العملات، متمتعًا بمرونة فتح صفقات البيع على المكشوف والشراء على حد سواء.

اكتشف نقاط الدخول والخروج المثلى مستعينًا بأدواتنا الذكية وسهلة الاستخدام للرسوم البيانية، واضبط تنبيهات الأسعار لتكون أول من يعلم بالتحركات السوقية المفصلية. حصن صفقاتك ضد التراجعات المفاجئة عبر توظيف باقتنا المتطورة لإدارة المخاطر، والتي تشمل أوامر وقف الخسارة المتحركة المصممة لتأمين أرباحك المحققة وتحجيم خسائرك في آنٍ واحد.*

تعمق أكثر في آليات تداول الفوركس واستكشف استراتيجياته المتنوعة.

اكتشف المزيد حول أزواج العملات الرئيسية المتاحة لدينا للارتقاء باستراتيجيتك التداولية.

ابقَ على اطلاع دائم بأحدث الأخبار، والرؤى التحليلية، وقراءات المشهد في أسواق الفوركس.

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. وتخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.

أدلة الفوركس

أتقن أساسيات تداول الفوركس من خلال أدلتنا الموجزة. استكشف أزواج العملات الرئيسية، أقوى العملات في العالم، ونصائح لتحسين تداولك.

أقوى 10 عملات في العالم

تعرّف على أقوى العملات عالميًا والأسباب التي تجعلها كذلك.
تعرف على المزيد حول أقوى العملات في العالم

تداول الفوركس الفوري (Spot)

افهم كيفية عمل التداول الفوري في سوق الفوركس وما الذي يميّزه عن أنواع التداول الأخرى.
تعرف على المزيد حول التداول الفوري في الفوركس

نصائح لتداول الفوركس

احصل على نصائح عملية لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك وإدارة المخاطر بفعالية.
تعرف على المزيد من نصائح تداول الفوركس

استكشف التميّز في التداول مع Capital.com

منصة سهلة الاستخدام

احصل على الأدوات التي تحتاج لها دون الغوص في بحر من البيانات غير الضرورية.
انتقل إلى منصة الويب

تسعير واضح وشفاف

تعرّف بوضوح على فروق الأسعار والرسوم التي نتقاضاها.
انتقل إلى الاسعار

تريدنج فيو وميتاتريدر 4

امكانية دمج لحسابك على منصتنا مع منصات أخرى محددة.
انتقل إلى منصة التداول

تعليم شامل

حسّن من معرفتك في عالم التداول من خلال الاطلاع على دليلنا المجاني ودوراتنا التعليميّة.
انتقل إلى التعليم

حساب تجريبي مجاني

حسّن من استراتيجيات التداول الخاصة بك وطوّر من مهاراتك دون المخاطرة برأس المال.
انتقل إلى الحساب التجريبي

عمليات سحب سريعة للأموال

أودع واسحب أموالك بكل سرعة وأمان. تتم معالجة 98.62% من عمليات السحب خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات الخادم الداخلية الخاصة بنا لعام 2024.

تعرّف علينا أكثر بقراءة مراجعات عملائنا

اقرأ تعليقات عملائنا، مهما كان مستوى خبرتهم
2025-06-30
Khaled Almadani

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
kawa Hassan

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
مجودي ابن سيال

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
houssein_allaw_love

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
AHMAD

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
TAREK MALAHEEM

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
فارس ادريس ادريس

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-28
Marwan Alhajj

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-20
JaberMm

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-01
AHMAD SALEH AGHA

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
Sshago17

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
عادل الرشيدي

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
mohammed hamad

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
naserbbrrtt

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

عرض تقييمات 4 و 5 نجوم

4.8
التقييمات والمراجعات
4.7
التقييمات والمراجعات
4.7
4.6

لماذا Capital.com؟ أرقامنا تتحدث عن نفسها.

مجموعة Capital.com
أكثر من 840 ألف
متداولون حول العالم
أكثر من 125 ألف
عدد المتداولين الناشطين شهريا
24/7
دعم عملاء
100
مؤشر فني