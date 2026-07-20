ما هو الفوركس وما هو تداول الفوركس؟

الفوركس هو اختصار متعارف عليه لتداول العملات الأجنبية (Foreign Exchange). ويُشير بشكل عام إلى السوق العالمية التي يجري فيها تبادل العملات.

أما تداول الفوركس - والذي يُعرف أيضًا بتداول العملات - فيتضمن شراء وبيع العملات الدولية مقابل بعضها البعض وفقًا لسعر الصرف الرائج، بهدف جني الأرباح من التغيرات في سعر الصرف.

دعونا نستعرض مثالًا توضيحيًا سريعًا. إذا توقعت أن قيمة الجنيه الإسترليني سترتفع مقابل الدولار الأمريكي، فبإمكانك استخدام أداة مالية مشتقة مثل عقد الفروقات (CFD) لفتح صفقة شراء على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD). فإذا ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار، فستجني الأرباح. أما إذا تعززت قيمة الدولار مقارنة بالجنيه، فستتكبد الخسائر.

عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة تتيح لك الاستفادة من الرافعة المالية، مما يُمكن أن يُضاعف من حجم الأرباح والخسائر على حد سواء. لذا، من الضروري أن تُدرك المخاطر المُرتبطة بها قبل البدء بالتداول. اكتشف المزيد عن تداول الفوركس والرافعة المالية وغيرها من المفاهيم الأساسية من خلال الاطلاع على دليلنا الشامل.