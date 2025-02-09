الرئيسيةالأسواقالسندات

تداول السندات

اغتنم الفرصة لفتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف عبر عقود الفروقات على كبرى السندات العالمية، كسندات الخزانة الأمريكية وسندات الحكومة البريطانية، فضلًا عن العقود الآجلة للسندات.استكشف طيفًا واسعًا من الأسواق المالية عبر منصة Capital.com الإلكترونية أو من خلال تطبيقنا الذكي؛ والتي تشمل السندات، والمؤشرات، والأسهم، والسلع، والفوركس، وغيرها الكثير.

ما هو مفهوم تداول السندات وعقودها الآجلة؟

يرتكز تداول السندات على المضاربة على التحركات السعرية لأدوات الدين الصادرة عن الحكومات أو الشركات. وتعد هذه الأدوات المالية في جوهرها بمثابة قروض يقدمها المستثمرون للجهات المصدرة، مقابل تعهّد برد أصل المبلغ مضافًا إليه الفوائد المستحقة على مدار فترة زمنية محددة.

وعوضًا عن الشراء الفعلي للسند، تتيح لك عقود الفروقات التداول على السندات الحكومية والمضاربة على اتجاهاتها السعرية دون تكبد عناء الامتلاك الفعلي للأصل. فعلى سبيل المثال، يمكنك تداول عقود الفروقات على سندات الخزانة الأمريكية، أو سندات الحكومة البريطانية، أو سندات الخزانة الألمانية.

وتتأثر أسعار السندات صعودًا وهبوطًا بحزمة من العوامل المحورية، أبرزها قرارات أسعار الفائدة، وبيانات التضخم، والتصنيفات الائتمانية، فضلًا عن المزاج العام للاقتصاد الكلي.

لماذا يفضل المستثمرون تداول السندات؟

تفتح أسواق السندات آفاقًا أرحب لتنويع استراتيجيتك التداولية بعيدًا عن تقلبات الأسهم أو المؤشرات. ونظرًا لطبيعتها التاريخية كبيئة أقل تذبذبًا، يلجأ المتداولون غالبًا إلى السندات الحكومية كأداة فعالة لإدارة المخاطر أو التحوط لصفقاتهم المفتوحة الأخرى.

وعادةً ما تسلك أسعار السندات مسارًا معاكسًا لأسعار الفائدة؛ فكلما ارتفعت الفائدة، مالت أسعار السندات للانخفاض، والعكس صحيح. وتخلق هذه العلاقة العكسية فرصًا سانحة للتداول بناءً على توجهات البنوك المركزية والدورات الاقتصادية. ومع ذلك، قد تخرج هذه العلاقة عن المألوف ويصعب التنبؤ بها، لاسيما في أوقات الاضطرابات والتوترات التي تضرب الأسواق. يُرجى تذكر أن الأداء السابق لا يعد مؤشرًا يعتد به للنتائج المستقبلية.

علاوةً على ذلك، يمنحك تداول السندات عبر عقود الفروقات مرونة فائقة لفتح صفقات شراء أو بيع، مما يعني امتلاك القدرة على حصد الفرص سواء ارتفعت أسعار السندات أو تراجعت، وذلك كله دون الحاجة لشراء السند بالكامل أو الانتظار حتى يحين موعد استحقاقه.

لماذا Capital.com هي خيارك الأمثل لتداول السندات؟

نوفر لك منصة رائدة لتداول عقود الفروقات على السندات السيادية، بما يشمل أبرز الأدوات المالية المرموقة كسندات الخزانة الأمريكية، والسندات البريطانية، وسندات الخزانة الألمانية، وأدوات الدين الصادرة في منطقة اليورو.

فمع Capital.com، أنت على اتصال دائم بأسواق سندات تتمتع بسيولة هائلة، لتتمكن من الاستجابة اللحظية لقرارات الفائدة، وبيانات التضخم، والتحولات الجيوسياسية. بادر بافتتاح صفقات الشراء أو البيع على المكشوف بعمولة صفرية (تُطبق رسوم أخرى) وفروق أسعار تتسم بالشفافية المطلقة.

سخر أدواتنا المتقدمة للرسوم البيانية والتنبيهات السعرية لترصد أدق التحولات في السوق، واستكشف باقتنا المتكاملة من أدوات إدارة المخاطر المدمجة لتحصين صفقاتك وحمايتها.*

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. تخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.

اكتشف آفاق التميّز في التداول مع Capital.com

منصة سهلة الاستخدام

احصل على الأدوات التي تحتاج لها دون الغوص في بحر من البيانات غير الضرورية.
انتقل إلى منصة الويب

تسعير واضح وشفاف

تعرّف بوضوح على فروق الأسعار والرسوم التي نتقاضاها.
انتقل إلى الاسعار

تريدنج فيو وميتاتريدر 4

امكانية دمج لحسابك على منصتنا مع منصات أخرى محددة.
انتقل إلى منصة التداول

تعليم شامل

حسّن من معرفتك في عالم التداول من خلال الاطلاع على دليلنا المجاني ودوراتنا التعليميّة.
انتقل إلى التعليم

حساب تجريبي مجاني

حسّن من استراتيجيات التداول الخاصة بك وطوّر من مهاراتك دون المخاطرة برأس المال.
انتقل إلى الحساب التجريبي

عمليات سحب سريعة للأموال

أودع واسحب أموالك بكل سرعة وأمان. تتم معالجة 98.62% من عمليات السحب خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات الخادم الداخلية الخاصة بنا لعام 2024.
نقدم لك المزيد من الأدوات لتداول ناجح

تعرّف علينا أكثر بقراءة مراجعات عملائنا

اقرأ تعليقات عملائنا، مهما كان مستوى خبرتهم
2025-06-30
Khaled Almadani

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
kawa Hassan

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
مجودي ابن سيال

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
houssein_allaw_love

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
AHMAD

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
TAREK MALAHEEM

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
فارس ادريس ادريس

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-28
Marwan Alhajj

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-20
JaberMm

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-01
AHMAD SALEH AGHA

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
Sshago17

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
عادل الرشيدي

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
mohammed hamad

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
naserbbrrtt

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

لماذا Capital.com؟ أرقامنا تتحدث عن نفسها.

مجموعة Capital.com
أكثر من 840 ألف
متداولون حول العالم
أكثر من 125 ألف
عدد المتداولين الناشطين شهريا
24/7
دعم عملاء
100
مؤشر فني
