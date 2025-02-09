ما هو مفهوم تداول السندات وعقودها الآجلة؟

يرتكز تداول السندات على المضاربة على التحركات السعرية لأدوات الدين الصادرة عن الحكومات أو الشركات. وتعد هذه الأدوات المالية في جوهرها بمثابة قروض يقدمها المستثمرون للجهات المصدرة، مقابل تعهّد برد أصل المبلغ مضافًا إليه الفوائد المستحقة على مدار فترة زمنية محددة.

وعوضًا عن الشراء الفعلي للسند، تتيح لك عقود الفروقات التداول على السندات الحكومية والمضاربة على اتجاهاتها السعرية دون تكبد عناء الامتلاك الفعلي للأصل. فعلى سبيل المثال، يمكنك تداول عقود الفروقات على سندات الخزانة الأمريكية، أو سندات الحكومة البريطانية، أو سندات الخزانة الألمانية.

وتتأثر أسعار السندات صعودًا وهبوطًا بحزمة من العوامل المحورية، أبرزها قرارات أسعار الفائدة، وبيانات التضخم، والتصنيفات الائتمانية، فضلًا عن المزاج العام للاقتصاد الكلي.

لماذا يفضل المستثمرون تداول السندات؟

تفتح أسواق السندات آفاقًا أرحب لتنويع استراتيجيتك التداولية بعيدًا عن تقلبات الأسهم أو المؤشرات. ونظرًا لطبيعتها التاريخية كبيئة أقل تذبذبًا، يلجأ المتداولون غالبًا إلى السندات الحكومية كأداة فعالة لإدارة المخاطر أو التحوط لصفقاتهم المفتوحة الأخرى.

وعادةً ما تسلك أسعار السندات مسارًا معاكسًا لأسعار الفائدة؛ فكلما ارتفعت الفائدة، مالت أسعار السندات للانخفاض، والعكس صحيح. وتخلق هذه العلاقة العكسية فرصًا سانحة للتداول بناءً على توجهات البنوك المركزية والدورات الاقتصادية. ومع ذلك، قد تخرج هذه العلاقة عن المألوف ويصعب التنبؤ بها، لاسيما في أوقات الاضطرابات والتوترات التي تضرب الأسواق. يُرجى تذكر أن الأداء السابق لا يعد مؤشرًا يعتد به للنتائج المستقبلية.

علاوةً على ذلك، يمنحك تداول السندات عبر عقود الفروقات مرونة فائقة لفتح صفقات شراء أو بيع، مما يعني امتلاك القدرة على حصد الفرص سواء ارتفعت أسعار السندات أو تراجعت، وذلك كله دون الحاجة لشراء السند بالكامل أو الانتظار حتى يحين موعد استحقاقه.

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. تخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.