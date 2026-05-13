هل يُعتبرCapital.com آمن؟

في Capital.com، نضع أمن وسلامة أموالكم وبياناتكم على رأس أولوياتنا. نستعرض فيما يلي التدابير الشاملة التي نطبقها لحماية أموالكم، والحفاظ على سرية بياناتكم، وتوفير منصة تداول متينة وموثوقة يعتمد عليها أكثر من 857,000 متداول حول العالم.
يتم الاحتفاظ بأموالكم في حسابات منفصلة تمامًا عن أموال الشركة، وذلك لدى مؤسسات مصرفية مرموقة وعالمية المستوى – ولا يتم استخدام هذه الأموال مطلقًا في أي من العمليات التشغيلية للشركة.
تقوم منصتنا بزيادة رصيد حسابك تلقائيًا إذا انخفض إلى ما دون الصفر.
يمكنك الحماية من الخسائر المحتملة باستخدام الأدوات المدمجة داخل التطبيق لغلق صفقاتك تلقائيًا.
نلتزم التزامًا صارمًا بأعلى المعايير العالمية لحماية معلوماتك ومدفوعاتك، بما في ذلك معيار ISO 27001، المعيار الدولي الرائد في مجال إدارة أمن المعلومات، ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS).
نعتمد حلول أمنية متطورة ورائدة في السوق، لضمان أعلى مستويات الحماية لبياناتك.
تتم إدارة أموالكم وبياناتكم من قبل فريق متخصص من الخبراء والمهنيين المدربين تدريبًا عاليًا، والذين يخضعون لنظام صارم لإدارة الصلاحيات والأذونات.
نعمل تحت مظلة رقابية راسخة تمتد عبر خمس ولايات قضائية مالية حول العالم، من بينها هيئة سوق المال (CMA). وهو ما يمنحك طمأنينةً تامة بأن أموالك محصنةٌ ومحميةٌ عبر آليات أمنية متعددة.
تلتزم منصتنا التزامًا تامًا باللوائح التنظيمية الصارمة فيما يتعلق بحماية أموالك. وبموجب هذه اللوائح، يتم الاحتفاظ بجميع الأموال التي تودعونها لدينا، دون أي استثناء، في حسابات مصرفية منفصلة ومستقلة تمامًا عن أموال الشركة، وذلك لدى مؤسسات مصرفية خاضعة للتنظيم والرقابة. ولا يجوز لنا، تحت أي ظرف من الظروف، استخدام أموالكم في أي من العمليات التشغيلية الخاصة بالشركة.
يتمتع حساب التداول الخاص بكم بحماية كاملة من الرصيد السلبي. ويعني ذلك أن خسائر التداول الخاصة بكم لن تتجاوز، بأي حال من الأحوال، إجمالي الأموال المتاحة في حسابكم.
يتيح تطبيقنا لكم التحكم الكامل في مستوى المخاطر التي تتعرضون لها، وذلك من خلال إمكانية إضافة أمر وقف الخسارة المضمون إلى صفقاتكم. ويضمن هذا الأمر إغلاق الصفقة تلقائيًا عند مستوى وقف الخسارة المحدد مسبقًا من قبل المتداول، بغض النظر عن ظروف السوق. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم فرض رسوم إضافية مقابل توفير هذه الحماية الشاملة ضد مخاطر الانزلاق السعري في حال تفعيل أمر وقف الخسارة. اكتشف المزيد من التفاصيل حول آليات إدارة أموالك.
نلتزم التزامًا تامًا بمعيار ISO 27001، المعيار العالمي الرائد في مجال إدارة أمن المعلومات، ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS). ويضمن هذا الالتزام تطبيق أعلى معايير حماية البيانات على مستوى العالم.
نعتمد حلول أمنية متطورة ورائدة في السوق للحماية من الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS). ويضمن هذا النهج الاستباقي استقرارًا وأمانًا مستمرين، ويتيح لكم الوصول إلى حساباتكم دون أي انقطاع أو تعطيل. كما يخضع فريق الأمن السيبراني المتخصص لدينا، والذي تم اختياره بعناية فائقة وفقًا لمعايير صارمة، لعمليات تدريب وتقييم مستمرة، لضمان قدرته على رصد التهديدات الأمنية المحتملة والاستجابة لها بفعالية وكفاءة.
يتم تشفير بياناتكم بشكل كامل سواء كانت قيد الإرسال أو التخزين، وذلك باستخدام بروتوكول أمان الإنترنت (IPSec) مع شبكة افتراضية خاصة (VPN)، وبروتوكول أمان طبقة النقل (TLS)، بالإضافة إلى تشفير قاعدة البيانات باستخدام خوارزميات متقدمة. وتعتمد بنيتنا التحتية على مراكز بيانات ومزودي خدمات سحابية يتمتعون بأعلى مستويات الأمان والموثوقية.
نعتمد بروتوكول DMARC (مصادقة الرسائل وإعداد التقارير والتوافق المستند إلى النطاق) لمصادقة البريد الإلكتروني، وذلك بهدف منع عمليات التصيد الاحتيالي وحماية عملائنا من الاحتيال. كما يخضع جميع موظفينا لبرامج تدريبية دورية ومكثفة حول أفضل ممارسات الأمن السيبراني.
لا يُسمح بالوصول إلى معلوماتك الحساسة إلا لأعضاء فريقنا المصرح لهم رسميًا بذلك، وذلك من خلال تطبيق نظام متكامل لإدارة الهوية والوصول.
