فريق القيادة

بفضل عقود زاخرة من الخبرة الواسعة في مجالي المال والتداول، ساهم فريق إدارتنا في تبوّء منصتنا مكانة الريادة كواحدة من أسرع شركات الوساطة نموًا في أوروبا، من خلال ابتكار حلول رائدة تُمكن المتداولين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
فيكتور هو رائد أعمال بريطاني بارز في قطاع التكنولوجيا، يتمتع ببصيرة ثاقبة ورؤية نافذة لاكتشاف المشاريع الواعدة القادرة على إعادة تشكيل مشهد السوق وإحداث ثورة في مجالها اعتمادًا على تبني مُعطيات التكنولوجيا المُتقدمة. ومنذ عام 2001، دأب فيكتور على الاستثمار في مشاريع التكنولوجيا الثورية من خلال ذراعه الاستثمارية العالمية، شركة VP Capital.
لقد كان شغفه الاستثنائي بالمزج بين أفضل ما في عالم التكنولوجيا المتطورة وتشكيل فرق عمل مُتحمسة وطموحة هو القوة الدافعة وراء تأسيسه لمنصة Capital.com عام 2016. ومنذ ذلك الحين، سطع نجم Capital.com لتُصبح واحدة من أسرع منصات التداول نموًا على مستوى العالم، مع انتشار مكاتبها في مُختلف أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط.
يتولى طارق شبيب مسؤولية قيادة عمليات توسع Capital.com في أسواق جديدة ذات إمكانات نمو مرتفعة في مختلف أنحاء المنطقة. وبفضل خبرته التي تزيد عن عشر سنوات في مجال الوساطة المالية، انضم طارق في البداية إلى Capital.com كرئيس تنفيذي للإيرادات في يوليو 2021، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي بعد عام واحد. ويقود طارق حاليًا، من مكتبنا في دبي، عمليات شركتنا الفرعية المرخصة حديثًا في الإمارات العربية المتحدة. وقد تقلّد طارق العديد من المناصب الإدارية العليا على مدار رحلته المهنية، بما في ذلك منصب رئيس قسم المبيعات في IG، ومؤخرًا منصب رئيس قسم الشرق الأوسط في Pepperstone.
يتمتع طارق بمؤهلات علمية رفيعة، فهو يحمل درجة الماجستير في الإدارة من كلية كاس لإدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة برونيل في لندن.
انضم روبرت إلى عائلة Capital.com في يونيو 2022، مُتسلحًا بخبرة تزيد عن 15 عامًا قضاها في مناصب قيادية في مجال التداول والمبيعات في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبعد أن أمضى عدة سنوات في العمل ضمن فريق غرفة التداول في شركة IG، ارتقى إلى منصب نائب رئيس غرفة تداول الفوركس ومنتجات العملات الرقمية. وفي عام 2017، تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لشركة IG في الولايات المتحدة، حيث أشرف على إطلاق الشركة وحصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة، قبل أن يقود مسيرة نموها لتُصبح منافسًا بارزًا في سوق الفوركس الأمريكي.
بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Capital.com UK، يشرف روبرت على الأعمال في المملكة المتحدة ويضمن التوافق مع الاستراتيجية العالمية للمجموعة.
انضم كريستوفوروس إلى فريق Capital.com في نوفمبر 2016، مثريًا الشركة بخبرة عقد كامل من الزمن في قطاعي التأمين والتمويل. استهل مسيرته المهنية كخبير اكتواري متخصص في مجال وساطة إعادة التأمين، ثم أمضى ثلاث سنوات أخرى في قطاع الوساطة المالية متدرجًا في المناصب من متداول مبتدئ إلى مدير المخاطر. وعند انضمامه إلينا، شغل كريستوفوروس منصب رئيس قسم المخاطر، قبل أن يصبح المدير التنفيذي للمخاطر ثم رئيسًا لقطاع العمليات.
يتمتع كريستوفوروس بتحصيل علمي متميز، حيث يحمل درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة ليدز، ودرجة الماجستير في العلوم الاكتوارية من جامعة سيتي لندن (المعروفة الآن باسم سيتي سانت جورج).
يتبوأ توماس ماككريكارد منصب الرئيس التنفيذي لشركة Capital Com في أستراليا، حيث يتولى رسم التوجهات الاستراتيجية للشركة، ويشرف بشكل مباشر على منظومة الامتثال الرقابي، وقيادة العمليات التشغيلية للشركة في المنطقة.
يرتكز توماس في قيادته على مسيرة مهنية ثرية تمتد لما يربو على عقد من الزمن في أروقة الأسواق المالية العالمية؛ تقلّد خلالها مناصب قيادية رفيعة في مجالات تداول المشتقات المالية، وإدارة المخاطر، والتخطيط الاستراتيجي، متنقلًا بخبراته بين عاصمتي المال: لندن وملبورن. ومنذ توليه لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة Capital Com في أستراليا في ديسمبر 2023، لعب توماس دورًا محوريًا في توجيه بوصلة الشركة وقيادتها بنجاح عبر منعطفات مفصلية من التطوير والنمو المتسارع. وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل توماس درجة البكالوريوس في "رياضيات الأعمال والإحصاء" من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) العريقة.
انضم أرييل إلى Capital.com في مارس 2021. وبدأ رحلته المهنية في Ernst & Young قبل 18 عامًا، حيث كان مدققًا رئيسيًا لشركات التكنولوجيا الفائقة المدرجة في بورصة ناسداك. وشغل بعد ذلك منصب كبير المراقبين الماليين في عدد من الشركات الناشئة، بالإضافة إلى عمله في تكتلات متعددة الجنسيات راسخة مثل مجموعة Alstom Energy الفرنسية (التي اشترتها General Electric). ومؤخرًا، أمضى ثلاث سنوات مع منصة التداول الاجتماعي eToro، كرئيس للشؤون المالية في أوروبا.
أرييل هو محاسب قانوني معتمد ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة والإدارة والاقتصاد، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الإدارة المالية.
انضمت شينا إلى Capital.com في سبتمبر 2023 مسلحةً بسجل حافل بالإنجازات في إدارة فرق العمل في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط في كافة جوانب الامتثال التنظيمي. وقبل التحاقها بـCapital.com، شغلت شينا منصب رئيسة الامتثال في ADSS. وقد أمضت شينا أكثر من عشر سنوات من بدايات مسيرتها المهنية في CMC Markets، حيث تدرجت في المناصب من مساعد الامتثال إلى رئيس قسم الامتثال في المملكة المتحدة وأوروبا.
تحمل شينا بكالوريوس في القانون من جامعة كوين ماري في لندن ودرجة الماجستير في السياسة العامة الدولية من كلية لندن الجامعية (UCL).
يتولى ساشا، بصفته المدير التنفيذي للمنتجات، قيادة دفة تطوير المنصة العالمية وتجربة المستخدم في Capital.com. ومستندًا إلى خبرته الراسخة في إدارة المنتجات، والتكنولوجيا المالية، والابتكار الذي يضع العميل في بؤرة اهتمامه، يكرس ساشا شغفه لبناء منتجات مبتكرة تتسم بالبساطة في الاستخدام وقابلية التوسع، وتلبي الاحتياجات الحقيقية للمستخدمين. ويمتلك ساشا سجلًا حافلًا في قيادة فرق عمل متعددة التخصصات عبر أسواق عالمية متنوعة، وينصب تركيزه على دفع عجلة نمو المنتج من خلال توظيف منهجيات قائمة على البيانات، والتفكير التصميمي، وترسيخ ثقافة الأداء الفائق. وقبل انضمامه إلى Capital.com، تولى ساشا رئاسة قسم المنتجات في قطاع إدارة الثروات والتداول والائتمان بشركة "ريفولت".
بصفته المدير التنفيذي للمعلومات وأمنها في Capital.com، يتولى السيد بافل قيادة الاستراتيجية العالمية للشركة في مجالات حيوية وحاسمة تشمل أمن المعلومات، وتقنية المعلومات، والبنية التحتية التكنولوجية، وعمليات المنصة، بالإضافة إلى ضمان الامتثال التنظيمي لكافة المتطلبات الرقابية. ومنذ انضمامه إلى الشركة في عام 2018، لعب السيد بافل دورًا فعالاً ومحوريًا في تعزيز الوضع الأمني لمنصة Capital.com وبناء أساس تكنولوجي قوي ومتين وقابل للتطوير، لدعم مسيرة النمو السريع التي تشهدها الشركة في بيئة التكنولوجيا المالية المُنظمة والمتغيرة باستمرار. وبفضل خبرته العميقة والمتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وإدارة تقنية المعلومات، وحوكمة المخاطر، يضمن السيد بافل ترسيخ ثقافة مؤسسية قوامها المرونة السيبرانية والجاهزية التنظيمية، مما يُبقي Capital.com في طليعة شركات التكنولوجيا المالية الآمنة والرشيقة.
يقود يوجين ليميش استراتيجية الموارد البشرية العالمية في Capital.com، مع تركيز استراتيجي على تنمية المواهب ورعايتها، وتحقيق النمو التنظيمي، وتعزيز ثقافة مؤسسية قوامها الأداء العالي والشمول والاحتواء. وبفضل خبرته الواسعة والمتميزة في قيادة إدارات الموارد البشرية عبر بيئات عمل ديناميكية وسريعة التوسع والنمو، يشرف يوجين على دورة حياة الموظف بأكملها، بدءًا من عمليات التوظيف واستقطاب الكفاءات، مرورًا بتعزيز المشاركة والاندماج، ووصولاً إلى توفير فرص التعلم والتطوير المستمر، وترسيخ مبادئ التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، بالإضافة إلى تطوير القيادات وإعداد قادة المستقبل. ويُعرف السيد يوجين بتصميمه لاستراتيجيات مبتكرة تضع الموظف في المقام الأول، وتتوافق تمامًا مع أهداف العمل الاستراتيجية، وتدعم الابتكار والإبداع، وتمكّن الأفراد من تحقيق الازدهار والنجاح في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم المهنية.
منذ انضمامه إلى الشركة في عام 2016، كان لنيكولاي إسهامات جوهرية في دفع عجلة نموها وتطورها - من مجرد شركة ناشئة واعدة إلى المؤسسة العالمية المرموقة التي هي عليها اليوم. وبفضل موهبته الفذة في استقطاب الكفاءات وتنميتها ودفع عجلة نمو الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية سريع النمو، قاد نيكولاي بنجاح العديد من الوظائف الحيوية التي تشمل الشؤون القانونية والعمليات والنمو والتسويق.
يتمتع نيكولاي بخبرة غنية تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال تنمية الأعمال والاستثمارات، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون.
قبل أن تُثري Capital.com بخبراتها الواسعة، عملت فالنتينا كمستشار قانوني رئيسي ومدير إداري أو مدير عام في العديد من الشركات العاملة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإعلام والعقارات والخدمات المالية.
وقبل ذلك، شغلت فالنتينا منصب شريك مشارك في واحدة من أبرز مكاتب المحاماة المحلية. تحمل فالنتينا درجة البكالوريوس في التنظيم القانوني للأنشطة التجارية من جامعة الدولة البيلاروسية، وأكملت برنامج الإدارة المهنية في كلية IPM لإدارة الأعمال. وهي تسعى حاليًا للحصول على درجة الماجستير في القانون من كلية كينجز كوليدج لندن، ضمن برنامج القانون المالي والتجاري الدولي.
انضمت إلبيدا إلى عائلة Capital.com في عام 2024، مُثريةً الفريق بخبرة دولية راسخة تمتد لأكثر من عقد من الزمان في مجالات حيوية تشمل عمليات خدمة العملاء، وإجراءات تأهيل الحسابات الجديدة، ومنظومات المدفوعات، بالإضافة إلى قيادة التحول الاستراتيجي للعمليات التشغيلية للمكاتب الخلفية. وبصفتها رئيسة العمليات، تضطلع إلبيدا بقيادة الوظائف المحورية التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة من التميز، وتبسيط أداء الأعمال وتعزيز كفاءته التشغيلية. وقد شغلت في السابق مناصب قيادية رفيعة المستوى في قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك منصب نائب الرئيس الأول لعمليات العملاء ورئيس قسم الحفظ، حيث أدارت بكفاءة واقتدار فرق عمل عالمية، وقادت بنجاح مبادرات الأتمتة، وعملت على تحسين جودة تقديم الخدمات وتطويرها بشكل مستمر.
يُعد السيد فيتالي كيديك قامة بارزة وخبيرًا متمرسًا في مجال الأصول الرقمية، ويمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات يمتد لما يقرب من عقد من الزمان في دفع عجلة الابتكار وتطوير الحلول الرائدة في عالم العملات المشفرة وتقنيات الويب 3.0 المتطورة. ومنذ عام 2017، تعاون فيتالي مع العديد من منصات تداول العملات المشفرة المُنظمة والمرموقة، وكان ممثلاً مؤسسًا لمنظمة CryptoUK، مساهمًا بذلك بفعالية في المراحل التأسيسية لتطوير الأطر التنظيمية للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.
وقبل انضمامه إلى فريق Capital.com، شغل فيتالي منصب رئيس قسم الاستراتيجية في شركة Currency.com، حيث قاد مبادرات استراتيجية طموحة وأدار بنجاح عملية اندماج واستحواذ هامة أُغلقت في مطلع عام 2025. وفي Capital.com، يركز السيد فيتالي جهوده على توسيع نطاق باقة عروض العملات المشفرة التي تقدمها المنصة، مستندًا في ذلك إلى معرفته العميقة والشاملة بأسواق العملات المشفرة، وديناميكيات التمويل الرقمي، والأطر التنظيمية المعقدة التي تحكم هذا القطاع الحيوي.