المؤشرات الأكثر انخفاضًا خلال اليوم

ما هي المكوّنات الأساسية للمؤشر المالي؟

يتكوّن المؤشر من مجموعة مختارة من الأسهم أو الأدوات المالية الأخرى التي تُمثّل قطاعًا معينًا من السوق. يتم تحديد مكوّنات المؤشر من قِبل الجهة المُصدرة له، وذلك استنادًا إلى معايير محددة، قد تشمل القيمة السوقية، القطاع الصناعي، السيولة، والموقع الجغرافي، وغيرها من العوامل.

يتم احتساب العديد من المؤشرات على أساس الوزن المرجّح بالقيمة السوقية، مما يعني أن الشركات ذات القيم السوقية الأكبر يكون لها تأثير أكبر على أداء المؤشر. تركّز بعض المؤشرات حصريًا على قطاعات أو صناعات معينة (كقطاع التكنولوجيا أو الرعاية الصحية)، مما يوفر رؤية متخصصة لأداء تلك القطاعات.

كما يمكن للمؤشرات أن تمثل أسواقًا وطنية (كمؤشر Nikkei 225 الياباني)، أو أسواقًا إقليمية (كمؤشر Euro Stoxx 50 لمنطقة اليورو)، أو حتى أسواقًا عالمية.

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من المؤشرات تتكون من أسهم شركات مساهمة عامة مدرجة، فإن بعضها يتتبع مقاييس أداء أخرى، مثل أداء السندات الحكومية أو سندات الشركات. وقد تشمل المؤشرات أيضًا فئات أصول أخرى، كالسلع.