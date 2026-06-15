السلع: الأكثر تقلبًا

ما المقصود بتقلبات السلع؟

يُشير مصطلح تقلبات السلع إلى اتساع نطاق التذبذبات السعرية التي تتعرض لها سلعة مُعينة خلال إطار زمني محدد. وتتعدد العوامل الكامنة وراء التقلبات الحادة في أسعار السلع، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات في مُعادلة العرض والطلب، والاضطرابات الجيوسياسية، والمضاربات المُكثّفة في الأسواق، فضلًا عن تأثير الدورات الموسمية.

على سبيل المثال، قد تشهد السلع الزراعية تقلبات نتيجة الظروف الجوية التي تؤثر على إنتاج المحاصيل، بينما قد تتغير أسعار النفط بشكل حاد بسبب عدم الاستقرار السياسي في المناطق المنتجة للنفط أو التغييرات في سياسات الطاقة.

ويُعنى المتداولون برصد مستويات التقلب عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على كلٍ من المخاطر والعوائد المُحتملة لصفقاتهم.