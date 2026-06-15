السلع ذات الأداء الهابط

السلع هي المواد الخام الأولية أو المنتجات الزراعية الأساسية التي يتم تداولها إما في صورتها المادية أو من خلال أدوات مالية مشتقة كعقود الفروقات. ومن بين السلع التي تلقى إقبالًا عالميًا المعادن النفيسة مثل الذهب والنحاس والفضة، ومصادر الطاقة الحيوية كالنفط الخام والغاز الطبيعي. وتخضع أسعار السلع، بشتى فئاتها، لتفاعل قوى العرض والطلب، بما في ذلك عوامل مثل الطلب الصناعي، والتطورات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد. وعليه، فإن المتابعة الدقيقة لهذه المتغيرات تُعد أمرًا ضروريًا للمتعاملين في هذه الأسواق.
تنقسم السلع عمومًا إلى ثلاث مجموعات رئيسية: السلع الزراعية، المعادن، ومصادر الطاقة. تشمل السلع الزراعية الأساسية القمح والذرة والقهوة والسكر. ومن أبرز المعادن التي يتم تداولها على الصعيد العالمي الذهب والفضة والنحاس. وفي المقابل، يتم تداول سلع الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام وزيت التدفئة على نطاق واسع باستخدام الأدوات المشتقة، نظرًا لما تتمتع به من سيولة مرتفعة وتقلبات سعرية محتملة، فضلًا عن ارتباطها السعري المحتمل بأسواق أخرى محددة.
يمكنك الاستثمار في السلع عبر امتلاك الأصول المادية والاحتفاظ بها، كالذهب مثلًا، بهدف الاستفادة من ارتفاع قيمتها المحتمل. ويمكن تحقيق ذلك سواء عبر قنوات تقليدية كوساطة الأوراق المالية، أو من خلال المنصات الرقمية المتخصصة. أو بدلًا من ذلك، يمكنك تداول السلع من خلال فتح صفقات استثمارية على الأدوات المالية المشتقة كعقود الفروقات، للمضاربة على تحركات الأسعار الأساسية للأصل، سواء صعودًا أو هبوطًا. مع هذه الطريقة، لن تضطر إلى امتلاك الأصل فعليًا، وستتمكن من التداول باستخدام الهامش، الذي يتيح لك فتح صفقات أكبر برأس مال أولي أقل نسبيًا. ولكن تجدر الإشارة إلى أن التداول بالرافعة المالية يضاعف الأرباح المحتملة، ولكنه يضاعف أيضًا الخسائر المحتملة، مما يجعله نشاطًا ينطوي على درجة عالية من المخاطرة.
تهيمن ثلاث بورصات عالمية كبرى على تداولات السلع، وهي: 1) مجموعة CME المنبثقة عن اندماج بورصة شيكاغو التجارية ومجلس شيكاغو للتجارة، والتي توفر منصة لتداول مجموعة واسعة من السلع مثل الذرة وفول الصويا والقمح، وأصول الطاقة كالنفط الخام والغاز الطبيعي. 2) بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وهي مشغل عالمي رائد للبورصات وغرف المقاصة. 3) بورصة لندن للمعادن (LME)، المعروفة بتخصصها في تداول مجموعة متنوعة من المعادن الأساسية، بما في ذلك الألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل. وتؤدي هذه المؤسسات مجتمعة دورًا محوريًا في تيسير عمليات تداول السلع المادية والعقود المشتقة، وتوفير آليات للتحوط والمضاربة عبر طيف واسع من أسواق السلع العالمية.