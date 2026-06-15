ما هي السلعة الأكثر تداولًا على مستوى العالم؟

يتربع النفط الخام على عرش السلع الأكثر تداولًا في العالم، نظرًا لدوره الجوهري في أسواق الطاقة العالمية. ويُعزى حجم التداول الهائل لهذه السلعة إلى أهميتها الحيوية في تزويد القطاعات الصناعية، ووسائل النقل، وعمليات توليد الكهرباء باحتياجاتها من الطاقة. وهذا ما يجعل سعر النفط الخام شديد التأثر بالأحداث الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات في سياسات الطاقة. ويُراقب المتداولون والمحللون أسعار النفط الخام عن كثب، إذ أن لها القدرة على التأثير بشكل بالغ الأهمية على مُختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم.

ومن خلال عقود الفروقات، يُمكنك التداول على كلٍ من النفط الخام الأمريكي (المعروف أيضًا باسم "خام غرب تكساس الوسيط") وخام برنت (المُستخرج من بحر الشمال) عبر منصة Capital.com. وبوصفها مُنتجًا مُشتقًا، تُتيح لك عقود الفروقات إمكانية المُضاربة على حركة سعر النفط، سواءً صعودًا أو هبوطًا - دون الحاجة إلى امتلاك براميل النفط بشكل فعلي.

وكنتيجة لذلك تُعد عقود الفروقات أداةً فعّالة لإدراج النفط ضمن محفظتك. وعلاوةً على ذلك، تُوفر لك عقود الفروقات ميزة الرافعة المالية، مما يعني أن بإمكانك فتح صفقات بحجم تداول أكبر من رأس المال المودع. وبطبيعة الحال، قد يُؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح كبيرة وسريعة، أو تكبّد خسائر فادحة بالمثل، لذا من الأهمية بمكان فهم هذه الأدوات المالية المُعقدة وعالية المخاطر قبل الشروع في تداولها. ابدأ رحلتك في التداول باستخدام الدليل المتكامل لتداول عقود الفروقات (CFD) للحصول على فهم شامل وآليات فعّالة.