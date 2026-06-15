أبرز الخاسرين في سوق العملات المشفرة

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العملات المشفرة هي عملات رقمية أو افتراضية تستخدم مبادئ علم التشفير المتقدم لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية لمعاملاتها. وتعمل هذه العملات عبر شبكات لامركزية تستند في بنيتها إلى تقنية البلوكشين (سلسلة الكتل)، مما يكفل شفافية المعاملات وأمانها دون الحاجة إلى الاعتماد على سلطة مركزية تنظيمية أو رقابية.
ينطوي الاستثمار في العملات المشفرة على شراء الأصول الرقمية المشفرة والاحتفاظ بها لفترة زمنية ممتدة، على أمل تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة وملموسة بمرور الوقت.أما تداول العملات المشفرة باستخدام الأدوات المالية المشتقة، فيركز على عمليات البيع والشراء خلال أطر زمنية أقصر نسبياً، بهدف رئيسي هو الاستفادة من التقلبات السعرية التي تحدث خلال هذه الفترات الوجيزة وتحقيق أرباح سريعة.
وعلى منصة Capital.com، يمكنك فتح صفقات شراء أو بيع على أصول متنوعة مثل أزواج العملات المشفرة، وذلك باستخدام ما يُعرف بعقود الفروقات (CFDs). وعقد الفروقات هو نوع من الأدوات المالية المشتقة التي تتيح لك المضاربة على تحركات أسعار مختلف الأسواق المالية. فبدلًا من شراء الأصول بشكل مباشر وامتلاكها فعليًا، فإنك في هذه الحالة تضارب على احتمالية ارتفاع أو انخفاض أسعارها، وعادةً ما يتم ذلك خلال فترة زمنية قصيرة.
فتح صفقة شراء يعني، على سبيل المثال، شراء عقد فروقات على عملة مشفرة مثل زوج الإيثر مقابل الدولار الأمريكي (ETH/USD[/a)، بهدف تحقيق ربح من ارتفاع متوقع في سعر الأصل الأساسي. وعلى النقيض من ذلك، فإن فتح صفقة بيع على المكشوف يتضمن بيع عقد فروقات في محاولة لتحقيق ربح من انخفاض متوقع في سعر الأصل.
يمكن لأسعار العملات المشفرة أن تشهد انخفاضات سعرية نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل المتداخلة. فالتغييرات التنظيمية أو قرارات الحظر التي قد تفرضها بعض الحكومات أو الهيئات الرقابية على تداول العملات المشفرة يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين في السوق وتُطلق موجات بيع مكثفة. كما أن الخروقات الأمنية، مثل عمليات الاختراق التي قد تتعرض لها منصات تبادل العملات المشفرة أو المحافظ الرقمية، يمكن أن تُقوض ثقة المستثمرين وقد تؤدي إلى انخفاضات سعرية حادة. وقد تُستخدم عمليات التلاعب بالسوق أيضًا لتضخيم أسعار بعض العملات المشفرة بشكل مصطنع ومؤقت، يليها موجة بيع سريعة ومفاجئة، مما يتسبب في انهيارات سعرية كبيرة.
ويمكن للأخبار السلبية، مثل الكشف عن حالات احتيال واسعة النطاق أو تزايد المخاوف البيئية أن تُثير حالة من الذعر بين المتداولين والمستثمرين وتزيد من الضغوط البيعية. كما أن فترات الركود الاقتصادي العام أو الأزمات المالية الكبرى يمكن أن تُقلل من شهية المستثمرين تجاه الإقبال على الأصول عالية المخاطر، ومن ضمنها العملات المشفرة.
إضافةً إلى كل ما سبق، فإن المشكلات التقنية التي قد تظهر في البنية التكنولوجية الأساسية لعملة مشفرة معينة، والتحولات المفاجئة وغير المتوقعة في معنويات السوق وتوجهات المستثمرين، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاضات جوهرية وملموسة في أسعار العملات المشفرة.
في حين شهدت العديد من العملات المشفرة انخفاضات كبيرة وهامة على مدار العقد الماضي – وفي حالات كثيرة أدى ذلك إلى اندثارها وتحولها إلى عملات مشفرة "ميتة" – إلا أن قصة انهيار عملة تيرا (LUNA) تبرز كواحدة من أكثر الحالات مأساوية وتأثيرًا في الذاكرة الحديثة لسوق العملات المشفرة.
كانت عملة TerraUSD (UST) تُصنف كعملة مستقرة خوارزمية، مُصممة خصيصاً للحفاظ على سعر صرف ثابت ومُعادل بنسبة 1 إلى 1 مع الدولار الأمريكي، وذلك من خلال آلية معقدة تعتمد بشكل أساسي على استخدام عملة لونا (LUNA) ضمن المنظومة الخاصة بمنصة تيرا. وعندما فقدت عملة UST ارتباطها بالدولار الأمريكي بشكل مفاجئ في مايو من عام 2022، أدى ذلك إلى موجة بيع هستيرية وانهيار كارثي وسريع في قيمة عملة لونا.
وقد أرسل هذا الحدث الجلل موجات صدمة عنيفة عبر سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، مما أسفر عن تدقيق متزايد واهتمام تنظيمي مكثف من قبل السلطات المالية العالمية – وشكّل هذا الانهيار تذكيرًا صارخًا وقاسيًا بالمخاطر الجوهرية والكامنة التي لا تزال تكتنف فضاء العملات المشفرة.