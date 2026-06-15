أزواج العملات المشفرة الأكثر تداولاً اليوم

الرئيسيةالأسواقالعملات المشفّرةأزواج العملات المشفرة الأكثر تداولاً اليوم
في عالم العملات المشفرة، لا يوجد فرق جوهري بين المصطلحين؛ فكلمة "كريبتو" هي ببساطة اختصار لمصطلح "عملة رقمية" أو "عملة مشفرة". والعملات المشفرة هي عملات رقمية أو افتراضية تستخدم تقنيات التشفير لضمان إتمام المعاملات بشكل مجهول وآمن، بعيدًا عن أي سلطة مركزية.
حتى عام 2024، تشير التقارير إلى وجود ما يزيد عن 20,000 عملة مشفرة – على الرغم من أنه لا يتم تداول جميعها بشكل نشط أو استخدامها على نطاق واسع. والعديد من هذه العملات هي عملات مشفرة "ميتة" أو مهجورة، أي أنها مشاريع فشلت وتم التخلي عنها. ويختلف عدد العملات المشفرة النشطة والمتداولة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من العملات المشفرة يتم تداولها بنشاط في الأسواق اليوم.
تتربع عملة البيتكوين (BTC) على عرش العملات المشفرة الأكثر شعبية والأوسع انتشارًا على مستوى العالم. فقد كانت أول عملة رقمية يتم إنشاؤها، ولا تزال تحتفظ بمكانتها كأعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية الإجمالية. وقد جعل الدور الريادي لعملة البيتكوين وسمعتها الراسخة منها معيارًا ومقياسًا لسوق العملات المشفرة بأكمله.
تُعد عملة البيتكوين (BTC) العملة المشفرة الأكثر تداولاً، حيث تستحوذ على أعلى أحجام تداول عبر مختلف منصات التداول العالمية. وهيمنتها السوقية وسيولتها العالية تجعل منها الخيار المفضل لدى متداولي العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. وتأتي عملة الإيثيريوم (ETH) في المرتبة الثانية كأكثر العملات المشفرة تداولاً بعد البيتكوين.
غالبًا ما يُستخدم مصطلح "إيثيريوم" للإشارة إلى كل من الشبكة والعملة المشفرة. فإيثيريوم هي عبارة عن منصة بلوكشين (سلسلة كتل) موزعة تُمكّن أي شخص من إنشاء تطبيقات لامركزية قائمة على تقنية البلوكشين. أما "الإيثر" (ETH) فهي العملة المشفرة الأصلية لمنصة الإيثيريوم. وتتمتع عملة الإيثر بشعبية جارفة، وتُعد ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وتُستخدم على نطاق واسع في إجراء المعاملات وتطوير التطبيقات على شبكة إيثيريوم.