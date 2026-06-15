الرئيسيةالأسواقالعملات المشفّرةأزواج العملات المشفرة الأكثر تداولاً اليوم

أزواج العملات المشفرة الأكثر تداولاً اليوم

ألقِ نظرة فاحصة على أبرز العملات المشفرة المتداولة اليوم. افتح صفقات شراء أو بيع عبر عقود الفروقات على أزواج العملات المشفرة الأكثر تداولاً ، مثل زوج البيتكوين/الدولار الأمريكي (BTC/USD) وزوج الإيثيريوم/الدولار الأمريكي (ETH/USD).

العملات المشفّرة الأكثر تداولًا

فيما يلي قائمة بأبرز أزواج العملات المشفرة التي تشهد أعلى معدلات تداول اليوم. هل تتناغم هذه الأسواق مع استراتيجيتك الاستثمارية وتطلعاتك في عالم التداول؟
صفحة نظرة عامةالأكثر تداولاًالأكثر تقلبًاالمحققين لأعلى أرباحالمحققين لأكبر خسائر
البيعالشراءالفارقنسبة التغيّر في يوم واحدمخططات بيانية يومي
البائعونالمشترون
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
ESPORTS/USDESPORTS/USD
PLAY/USDPLAY/USD
SOL/USDSolana to US Dollar
XLM/USDStellar to US Dollar
PEPE/USDPEPE to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
MYX/USDMYX/USD
الأسعار الموضحة للأسهم هي أرقام استرشادية، وقد تختلف عن الأسعار اللحظية في السوق.

إرشادات حول العملات المشفرة الأكثر تداولًا

ما هو الفرق بين مصطلحي "كريبتو" و"عملة مشفرة"؟

في عالم العملات المشفرة، لا يوجد فرق جوهري بين المصطلحين؛ فكلمة "كريبتو" هي ببساطة اختصار لمصطلح "عملة رقمية" أو "عملة مشفرة". والعملات المشفرة هي عملات رقمية أو افتراضية تستخدم تقنيات التشفير لضمان إتمام المعاملات بشكل مجهول وآمن، بعيدًا عن أي سلطة مركزية.

كم يبلغ عدد العملات المشفرة الموجودة حاليًا؟

حتى عام 2024، تشير التقارير إلى وجود ما يزيد عن 20,000 عملة مشفرة – على الرغم من أنه لا يتم تداول جميعها بشكل نشط أو استخدامها على نطاق واسع. والعديد من هذه العملات هي عملات مشفرة "ميتة" أو مهجورة، أي أنها مشاريع فشلت وتم التخلي عنها. ويختلف عدد العملات المشفرة النشطة والمتداولة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من العملات المشفرة يتم تداولها بنشاط في الأسواق اليوم.

ما هي العملة المشفرة الأكثر شعبية وانتشارًا؟

تتربع عملة البيتكوين (BTC) على عرش العملات المشفرة الأكثر شعبية والأوسع انتشارًا على مستوى العالم. فقد كانت أول عملة رقمية يتم إنشاؤها، ولا تزال تحتفظ بمكانتها كأعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية الإجمالية. وقد جعل الدور الريادي لعملة البيتكوين وسمعتها الراسخة منها معيارًا ومقياسًا لسوق العملات المشفرة بأكمله.

ما هي العملة المشفرة التي تشهد أكبر حجم تداول؟

تُعد عملة البيتكوين (BTC) العملة المشفرة الأكثر تداولاً، حيث تستحوذ على أعلى أحجام تداول عبر مختلف منصات التداول العالمية. وهيمنتها السوقية وسيولتها العالية تجعل منها الخيار المفضل لدى متداولي العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. وتأتي عملة الإيثيريوم (ETH) في المرتبة الثانية كأكثر العملات المشفرة تداولاً بعد البيتكوين.

لماذا يُطلق البعض على عملة "الإيثر" اسم "إيثيريوم"؟

غالبًا ما يُستخدم مصطلح "إيثيريوم" للإشارة إلى كل من الشبكة والعملة المشفرة. فإيثيريوم هي عبارة عن منصة بلوكشين (سلسلة كتل) موزعة تُمكّن أي شخص من إنشاء تطبيقات لامركزية قائمة على تقنية البلوكشين. أما "الإيثر" (ETH) فهي العملة المشفرة الأصلية لمنصة الإيثيريوم. وتتمتع عملة الإيثر بشعبية جارفة، وتُعد ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وتُستخدم على نطاق واسع في إجراء المعاملات وتطوير التطبيقات على شبكة إيثيريوم.